Нотингам Форест победи Челси с 3:2 на „Сити Граунд“ и нанесе трета поредна загуба на лондончани във Висшата лига. Поражението е четвърто за отбора на Шаби Алонсо в последните му пет мача от английското първенство. Челси остана на осмото място с 16 точки, докато Форест се изкачи на 14-ата позиция с 12 точки.

Домакините поведоха още в петата минута. Даниел Муньос центрира отдясно, а Игор Жезус засече топката от въздуха и я изпрати в горния десен ъгъл на вратата на Емилиано Мартинес.

Челси владееше повече топката, но трудно стигаше до чисти положения. Най-добрата възможност преди почивката беше ударът на Ромео Лавия, който се отклони от защитник и излезе в корнер. В състава на гостите Мойсес Кайседо започна като централен защитник, а Леви Колуил остана на пейката.

Гибс-Уайт реши мача

Форест удвои преднината си четири минути след началото на второто полувреме. Лиъм Делап се измъкна зад защитата, а Уесли Фофана го спъна в наказателното поле. Морган Гибс-Уайт изпълни точно отсъдената дузпа за 2:0.

Челси отговори почти веднага. След удар на Педро Нето топката рикошира и попадна в Еманюел Емега, който намали резултата с изстрел от близко разстояние. Нападателят беше влязъл на почивката на мястото на Дани Уелбек.

Гибс-Уайт обаче върна аванса от два гола в 72-рата минута. Ксавер Шлагер го изведе с прецизен пас, а капитанът на Форест прехвърли Мартинес. Емега вкара второто си попадение в 89-ата минута с глава след центриране на Нето, но Челси не стигна до изравняване. В добавеното време Мац Селс спаси удар на Геовани Куенда.

Алонсо: Нещата не се получават

„Работим, опитваме се да намерим решения, но нещата не се получават така, както искаме“, заяви Шаби Алонсо след мача. Според мениджъра Челси преминава през труден момент на увереност, а промяната трябва да дойде от самия отбор.

Алонсо защити и Уесли Фофана след реакцията на гостуващите привърженици: „Трябва да подкрепяме всички, защото имаме нужда от всички. Имаме нужда от феновете и от всички играчи.“

За Нотингам Форест успехът е втори пореден у дома след победата над Манчестър Сити. „Изглежда, че напредваме“, каза Оливер Гласнер, но добави, че тимът трябва да остане смирен и да продължи да работи.

Челси ще търси прекъсване на негативната серия в домакинството срещу Кристъл Палас на 2 декември. Три дни по-късно лондончани приемат Ливърпул на „Стамфорд Бридж“.

Източници: skysports.com, theguardian.com, nbcsports.com