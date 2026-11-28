Общо 462 безпилотни апарата са летели в посока Московска област между 23:00 часа на 27 ноември и 07:00 часа на 28 ноември московско време. Данните съобщи кметът на Москва Сергей Собянин.

„По-голямата част е неутрализирана от силите на ПВО на Министерството на отбраната на далечни подстъпи. При приближаването към Москва са унищожени 123 дрона“, заяви Собянин.

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Вечерта на 27 ноември на московските летища Домодедово и Внуково беше въведен режим, при който полетите се изпълняват по съгласуване с компетентните органи. За ограничението съобщи Росавиация.

Повече дронове спрямо 24 ноември

Случаят е вторият за седмицата, при който московските власти съобщават за масирано приближаване на безпилотни апарати към региона. На 24 ноември Собянин посочи, че през нощта към Московска област са летели 355 дрона, като 63 са били унищожени при приближаването към Москва.

Така посоченият сега брой е със 107 дрона, или около 30 процента, по-висок от този на 24 ноември. При унищожените непосредствено преди Москва апарати увеличението е с 60 - от 63 на 123.

Източници: rbc.ru, mskagency.ru