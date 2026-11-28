Украйна направи две ключови стъпки срещу руската военна машина и за търсене на отговорност за войната. Президентът Владимир Зеленски подписа закона за присъединяване на страната към Управляващия комитет на Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна, а с отделно решение бяха въведени санкции срещу руски производители на дронове, роботизирани системи и доставчици на военно-промишления комплекс. На този фон Полша удължи с още 90 дни буферната зона по границата си с Беларус.

Украйна получава място в управлението на трибунала

Законът за присъединяването към Разширеното частично споразумение беше одобрен от Върховната рада на 25 ноември, а четири дни по-късно беше подписан от Зеленски. Членството дава на Украйна право да участва във формирането на политиката на трибунала, приемането на бюджета и решаването на административните въпроси.

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Споразумението за Управляващия комитет беше прието от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 15 май 2026 г. Специалният трибунал е предназначен да преследва висши политически и военни ръководители за престъплението агресия, което обхваща решението за използване на въоръжена сила в нарушение на Устава на ООН. Съветът на Европа посочва, че 36 държави и Европейският съюз са приели споразумението, а 38 държави и ЕС са заявили намерение да се присъединят.

„За хората търсенето на отговорност и трибуналът са много важни“, заяви Владимир Зеленски.

Според Европейската правда с приключването на украинската процедура страните, завършили вътрешните си процедури за участие в механизма, стават десет. Практическата работа по създаването на трибунала зависи от осигуряването на политическа и финансова подкрепа, а мястото му все още не е окончателно определено.

Нови санкции срещу руски производители на дронове

С решение на Съвета за национална сигурност и отбрана, въведено в действие от Зеленски, са санкционирани 44 руски граждани и 31 компании, свързани с доставките на оборудване, инструменти, компоненти и суровини за руския военно-промишлен комплекс. В списъка са включени и разработчици на безпилотни летателни системи, роботизирани комплекси и структури, които подготвят оператори на бойни дронове.

Сред посочените компании са „Сапсан“, свързана с производството и доставката на дронове, „Мавитех“, за която Украйна твърди, че внася компоненти от Китай за Русия в заобикаляне на санкции, и „Сигнал“, разработваща дронове за разузнаване. Във втория пакет попадат още 37 руски граждани и 36 компании. Сред тях са „Агрегат“, производител на авиационна техника и компоненти, „Росси“, която според украинските власти произвежда до 150 безпилотни системи месечно, и „Новый рубеж“, разработваща наземни роботизирани платформи.

В санкционния списък е включена и военна част, управляваща полигона „Капустин Яр“, от който Русия изстрелва ракетни системи „Орешник“. Украйна заяви, че ще търси пълно съгласуване на мерките с Европейския съюз, Съединените щати и Швейцария.

Полша удължава ограниченията по границата с Беларус

Новата мярка влиза в сила на 30 ноември и ще действа през декември, януари и февруари. Това ще бъде десетото удължаване на забраната за пребиваване в определени участъци от граничната зона.

Полското Министерство на вътрешните работи и администрацията посочва като основание продължаващия миграционен натиск и рисковете за сигурността. От началото на годината до 8 ноември са отчетени 482 опита за незаконно преминаване на полско-беларуската граница. Ограниченията се прилагат от 13 юни 2024 г. и се подновяват през 90 дни.

Източници: eurointegration.com.ua, pravda.com.ua