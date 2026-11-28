Украинските въоръжени сили са използвали израелската система за сателитна комуникация HiSKY при ударите по Кримския мост, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници. Според информацията част от украинските боеприпаси, използвани при операцията, са били оборудвани с технологията.

Ключовото предимство на HiSKY е, че системата работи и на територията на Русия. Това я отличава от Starlink, чийто достъп е ограничаван в райони, от които Украйна извършва операции срещу руски цели. По данни на източниците украински оператори на дронове са използвали HiSKY и за откриване на руски установки за балистични ракети.

В публикацията се посочва, че украинската армия търси алтернативи на Starlink заради проблеми с надеждността и ограниченията при използването на американската система. Наред с HiSKY някои екипи разчитат на mesh мрежи, при които дронове препредават радиосигнали един към друг, както и на клетъчни мрежи.

Системата е по-сложна за използване

HiSKY обаче изисква по-висока техническа подготовка и присъствие на специалисти по време на мисиите. Затова системата вероятно се използва основно при операции с висок приоритет, а не при ежедневни задачи с безпилотни апарати.

„В момента нямаме напълно жизнеспособна алтернатива на Starlink. Има няколко европейски системи, но тяхното внедряване е в много ограничен мащаб“, заявява Дмитрий Батеха, основател на военно-аналитичната група Oko Hora.

Много от украинските дронове са конфигурирани за работа със Starlink. Преминаването към друга комуникационна система често изисква допълнително оборудване и промени в конструкцията или софтуера на машините. Европейските решения пък разполагат с по-малки мрежи и по-скъпи терминали.

Ударите по моста нанесоха сериозни щети

Информацията за използването на HiSKY идва след атаките срещу Кримския мост на 16 и 17 ноември. Украински дронове и ракети поразиха стратегическото съоръжение, което свързва Русия с окупирания Крим. При втория удар беше сериозно повредена централна част от пътното платно, а движението по моста беше прекъснато.

Украинският президент Володимир Зеленски определи операцията като безпрецедентна и заяви, че тя е била подготвяна на седем етапа. Руските власти първоначално съобщиха за ограничени щети, но последвалите оценки и визуални материали показаха значително разрушаване на пътната конструкция. Русия не е потвърдила публично, че при атаката е използвана HiSKY.

Кримският мост е атакуван и преди това. През октомври 2022 г. взрив на камион повреди пътната част и ограничи движението за месеци, а през юли 2023 г. съоръжението беше поразено от морски дронове. Новите удари показват, че Киев продължава да търси начини за действие на голямо разстояние, независимо от ограниченията върху достъпа до Starlink.

Източници: news.bg, investing.com, apnews.com