Жена загина, а четирима души пострадаха при атака с руски безпилотни летателни апарати срещу Киев. Повредена е административна сграда в Соломенския район, а отломки са паднали в Шевченковския район.

„В Соломенския район в резултат на вражеската атака е повредена административна сграда. По предварителна информация има пострадали. Службите пътуват към мястото“, съобщи Киевската градска военна администрация.

По-късно беше потвърдено, че в Соломенския район е загинала жена. В Шевченковския район отломки от безпилотен летателен апарат са паднали на територията на детска градина. Счупени са прозорци на детската градина и на съседен пететажен жилищен блок.

Сред пострадалите е 5-годишно момче, което е откарано в болница. По данни на кмета на Киев Виталий Кличко броят на пострадалите в района е достигнал четирима, като двама от тях са хоспитализирани.

В Шевченковския район по-рано беше съобщено и за паднали отломки на открито място близо до жилищна сграда, както и за пожар в автомобил.

Поредна атака срещу столицата

На 23 ноември при друга атака отломки от безпилотни летателни апарати паднаха в близост до учебни заведения в Киев. Тогава беше съобщено и за повредено складово помещение, без данни за пожар на мястото.

Обстановката около последната атака остава свързана с действията на аварийните служби в двата района. Данните за щетите и броя на пострадалите са съобщени от Киевската градска военна администрация и Виталий Кличко.

Източници: pravda.com.ua, ru.slovoidilo.ua