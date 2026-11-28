Русия отново използва по-интензивно касетъчни боеприпаси при удари по енергийната инфраструктура на Украйна. Част от разпръснатите суббоеприпаси не се взривяват веднага, което спира ремонтите, докато сапьори не проверят и обезопасят терена.

Това заяви Александър Харченко, директор на Центъра за енергийни изследвания, в интервю за Radio NV. По думите му подобна тактика не е нова и се наблюдава всяка година от 2023 г. насам, но сега се прилага отново по-интензивно.

„Това не е нов метод; просто започна да се използва отново по-интензивно“, каза Харченко.

При касетъчните боеприпаси основният заряд разпръсква множество суббоеприпаси върху голяма площ. Когато част от тях останат невзривени, енергетиците не могат да започнат работа по повреденото оборудване заради опасността от последваща детонация.

Разминирането може да обхване 17 хектара

Харченко посочи, че сапьорите трябва да прочистят територията около съоръжението, преди да бъдат допуснати ремонтни екипи. Площта може да достигне 10, 12 или дори 17 хектара.

„Тези разпръснати суббоеприпаси, които по същество са мини-бомби, могат да детонират във всеки един момент“, обясни експертът.

Според него целта на тактиката е да се забавят ремонтите и възстановяването на нормалната работа на енергийните обекти. За обезопасяването са необходими допълнителни инженерни части, включително сапьори.

Украйна едновременно укрепва противовъздушната си отбрана и увеличава сапьорните ресурси, но това не премахва забавянето след всяка атака. По оценката на Харченко възстановителните дейности отнемат поне няколко часа повече, когато първо трябва да бъде извършено разминиране.

Киев очаква нов удар по енергетиката

Предупреждението идва на фона на нови сигнали за подготовка на руска въздушна кампания срещу украинската инфраструктура. На 26 ноември президентът Володимир Зеленски заяви, че Москва подготвя нова мащабна атака срещу енергийната система, логистиката и критичните услуги.

Асошиейтед прес съобщи, че след предишни руски удари украински екипи са работили по възстановяването на електрозахранването в шест региона. По данни, цитирани от агенцията, атаката е включвала балистични ракети и 113 дрона, а при ударите са били засегнати жилищна сграда, болница, спортен обект, предприятия и бензиностанция.

Зеленски заяви, че руските сили продължават да атакуват подстанции, въздушни електропроводи и други елементи на мрежата. Това увеличава значението на сапьорните екипи, тъй като ремонтът на повредена инфраструктура може да започне едва след потвърждение, че районът е безопасен.

Източници: news.bg, apnews.com