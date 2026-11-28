Райо Валекано поднесе изненадата на 14-ия кръг в Ла Лига, след като победи с 1:0 Реал Бетис на стадион „Ла Картуха“ в Севиля. Единственият гол отбеляза Хорхе де Фрутос в 72-рата минута след подаване на Иси Паласон.

Гостите стигнаха до успеха след продължителен натиск и грешка в защитата на Бетис. Паласон овладя топката в наказателното поле, а де Фрутос реагира най-бързо и стреля отблизо за 0:1. Райо Валекано удържа преднината до края, въпреки че домакините имаха по-голямо владение – 54 процента, както и девет корнера срещу два за съперника.

Бетис отправи 14 удара, пет от които бяха точни, но не създаде нито едно чисто голово положение. Райо Валекано завърши с 13 удара и две чисти възможности. Вратарят на гостите Емил Аудеро направи пет спасявания и запази мрежата си без гол.

Пелегрини: Липсваха точност и спокойствие

„Загубата днес е заради липсата на точност и спокойствие“, заяви треньорът на Бетис Мануел Пелегрини след мача. Той коментира и ситуацията с падането на Трой Парът в наказателното поле, като определи епизода като възможна дузпа, но призна, че нападателят не е паднал убедително.

Поражението прекъсна серията на Пелегрини без загуба срещу Райо Валекано, продължила в първите му 13 мача срещу мадридския тим. За Райо успехът беше първи като гост през сезона, а предишната победа на отбора на терена на Бетис беше през 2012 г.

Бетис остава четвърти

Бетис остана с 27 точки и запази четвъртото място, но пропусна възможност да се доближи до лидерите. Райо Валекано увеличи актива си до 18 точки и получи важен отдушник в долната половина на таблицата. Класирането може да претърпи промени след изиграването на останалите срещи от кръга.

Следващият мач на Бетис е гостуване на Екстремадура за Купата на краля на 1 декември. В Ла Лига тимът на Пелегрини ще играе отново като гост – срещу Атлетико Мадрид на 6 декември.

Източници: cadenaser.com, estadiodeportivo.com, as.com