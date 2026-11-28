Италианският премиер Джорджа Мелони е предупредила украинския президент Володимир Зеленски, че за Рим ще бъде все по-трудно да продължи да предоставя военна помощ на Киев след операцията в района на либийското пристанище Бенгази. Двамата са разговаряли по телефона на 27 ноември.

По време на разговора Зеленски е признал, че операцията е била проведена без предварителна координация с европейските партньори. Украинският президент е поел ангажимент да гарантира пълен обмен на информация и пряка, редовна и ефективна комуникация между съответните институции на Украйна и Италия, пише Фокус.

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Италианското правителство е изразило тревога, че действията край Бенгази могат да разширят войната към Средиземноморието. „Подкрепата на Италия за Украйна не може да се превръща в приемане на инициативи, които излагат на риск сигурността на Италия и региона“, се посочва в съобщението на кабинета на Мелони.

Рим не е бил уведомен предварително

Според италианския вестник La Repubblica в Рим се съмняват, че всички твърдения за предварително уведомяване на западните партньори са били точни. Италия не е била сред държавите, информирани за операцията, извършена в близост до либийския бряг.

В италианското правителство смятат, че Лондон и Вашингтон вероятно са били уведомени, докато не е ясно дали Париж е получил предварителна информация. На този фон Италия е единствената от големите европейски столици, която публично е изразила безпокойство от пренасянето на военните действия в Средиземноморието.

Нарастващ натиск върху Мелони

Случаят идва в момент, когато в италианския парламент се засилва съпротивата срещу продължаването на военната подкрепа за Украйна. Според La Repubblica действия като операцията в Бенгази, които според Рим могат да засегнат националната сигурност, допълнително усложняват позицията на италианското правителство.

Мелони продължава да подкрепя Украйна по пътя към справедлив и траен мир, но настоява тази подкрепа да бъде съобразена със сигурността на Италия и на региона. След телефонния разговор Киев се ангажира да подобри обмена на информация с Рим, което е следващата конкретна стъпка след дипломатическото напрежение около операцията.