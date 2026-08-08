Двама сирийски служители по сигурността са ранени в Идлиб

Двама служители на сирийските сили за сигурност са били ранени при въоръжени сблъсъци в провинция Идлиб в Северозападна Сирия, съобщи Sham TV. Инцидентът е станал край моста при град Афс, в южната част на провинцията.

По първоначална информация сблъсъците са избухнали между представители на силите за сигурност и въоръжени лица, чиято самоличност първоначално не е била установена.

Местни източници уточниха, че престрелката вероятно е станала при опит за задържане на мъж, издирван по подозрение за търговия с наркотици в района на Саракиб.Сблъсъкът е възникнал именно в близост до моста при Афс, а двамата ранени са служители на вътрешната сигурност.

Към момента няма официално съобщение за загинали. Не е оповестена и подробна информация за състоянието на ранените служители.

Инцидентът идва на фона на продължаващи предизвикателства пред сигурността в Сирия, където новите власти се опитват да установят контрол над различни въоръжени формирования и криминални мрежи след политическите промени в страната.

През последните часове имаше взрив и в Джарамана, край Дамаск. Сирийското министерство на здравеопазването уточни, че при експлозията на взривно устройство в микробус са ранени 14 души, като по-ранната информация за загинали е била коригирана.

Засега сирийските власти не са съобщили дали заподозреният, заради когото се е стигнало до престрелката край Афс, е задържан. Разследването на случая продължава.