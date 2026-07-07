Напрежение в Пасифика: Китай изстреля балистична ракета от ядрена подводница, САЩ и Австралия с незабавна реакция

На 6 юли 2026 г. стратегическа ядрена подводница на Военноморските сили на Китайската народноосвободителна армия (КНОА) извърши успешен пробен пуск на стратегическа балистична ракета. Боеприпасът, носещ макет на бойна глава, беше насочен към международните води в Южния Пасифик. Изстрелването се проведе точно в 12:01 ч. пекинско време (07:01 ч. българско време). То предизвика остри международни реакции и сериозно безпокойство за стабилността в Азиатско-тихоокеанския регион.

Какво се случи?

Според официално съобщение на китайската държавна информационна агенция „Синхуа“ ракетата е паднала в „точно определени води“ в Тихия океан. Официален Пекин побърза да определи теста като „рутинна процедура“, част от годишния план за военна подготовка. Говорителят на Министерството на външните работи на Китай, Мао Нинг, подчерта, че пускът не е насочен срещу конкретна държава и призова международната общност „да не интерпретира прекалено ситуацията“.

Въпреки това военни експерти посочват, че това е демонстрация на готовността на третия елемент от китайската ядрена триада – оръжията с морско базиране. Предполага се, че е тествана JL-3 — най-модерната китайска балистична ракета, изстрелвана от подводници, която има обсег да достигне континенталната част на САЩ.

Тестът провокира незабавна вълна от критики от страна на регионалните и глобалните сили:

Австралия: Военният министър и временно изпълняващ длъжността премиер Ричард Марлс изрази дълбоко безпокойство. Той нарече изпитанието „дестабилизиращо за региона“ и обърна внимание, че ракетата е с ядрен капацитет. Външният министър Пени Уонг допълни от Фиджи, че на действията на Пекин липсва прозрачност , каквато регионът очаква. Интересно съвпадение е, че тестът бе проведен броени часове след като Австралия и Фиджи подписаха исторически пакт за взаимна отбрана.

Военният министър и временно изпълняващ длъжността премиер Ричард Марлс изрази дълбоко безпокойство. Той нарече изпитанието и обърна внимание, че ракетата е с ядрен капацитет. Външният министър Пени Уонг допълни от Фиджи, че на действията на Пекин , каквато регионът очаква. Интересно съвпадение е, че тестът бе проведен броени часове след като Австралия и Фиджи подписаха исторически пакт за взаимна отбрана. САЩ: Държавният департамент официално осъди действията на Пекин. Вашингтон определи бързото и непрозрачно натрупване на ядрени оръжия от страна на Китай като „източник на сериозна загриженост“ за глобалната сигурност. САЩ призоваха Китай да се включи в регулярни дискусии за контрол на въоръженията.

Държавният департамент официално осъди действията на Пекин. Вашингтон определи бързото и непрозрачно натрупване на ядрени оръжия от страна на Китай като за глобалната сигурност. САЩ призоваха Китай да се включи в регулярни дискусии за контрол на въоръженията. Нова Зеландия и Япония: Външният министър на Нова Зеландия Уинстън Питърс заяви, че Пасификът е „Океан на мира“ и нарече теста „нежелано развитие“ . Токио също изрази „сериозна загриженост“ от засилената активност на китайските военни, макар ракетата да е паднала извън изключителната икономическа зона на Япония.

Външният министър на Нова Зеландия Уинстън Питърс заяви, че Пасификът е „Океан на мира“ и нарече теста . Токио също изрази „сериозна загриженост“ от засилената активност на китайските военни, макар ракетата да е паднала извън изключителната икономическа зона на Япония. Тайван: Властите в Тайпе обвиниха Пекин в директен опит за сплашване на международната общност и умишлено подкопаване на мира.

Единствената голяма сила, която защити Пекин, беше Русия. Москва обяви, че ракетният опит е „суверенно право“ на Китай и не застрашава никого.