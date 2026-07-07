Атака с дронове в Курск: Нанесени са щети по жилищни сгради в няколко района

През изминалата нощ руският град Курск бе обект на въздушна атака от украински безпилотни летателни апарати (БПЛА). Според официално изявление на губернатора на Курска област, Александър Хинщейн, местните системи за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона над града. Въпреки прехващането им, падащи отломки и директни удари са причинили материални щети в различни градски части.

Основни детайли за инцидента

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Удар в многоетажна сграда : Един от безпилотните апарати се е врезал директно в техническия етаж на висока жилищна сграда, разположена на проспект „Вячеслав Клыкова“ .

: Един от безпилотните апарати се е врезал директно в техническия етаж на висока жилищна сграда, разположена на . Щети по частния сектор : Губернаторът потвърди за нанесени материални щети по няколко частни къщи в различни квартали на Курск.

: Губернаторът потвърди за нанесени материални щети по няколко частни къщи в различни квартали на Курск. Няма жертви: По предварителна информация на спешните служби, при атаката няма ранени или загинали граждани.

Реакция на властите и спасителните служби

Веднага след инцидента на местата на паданията са изпратени екипи на Министерството на извънредните ситуации (МЧС), Росгвардия и полицията. По разпореждане на губернатора на място са пристигнали и неговият заместник Олег Горячев, както и кметът на град Курск Евгений Маслов.

В сутрешните часове специално назначена комисия започна обследване на засегнатите сгради, за да оцени точния размер на материалните щети и да организира възстановителните дейности. Властите призоваха местните жители да запазят спокойствие и стриктно да спазват мерките за безопасност при обявяване на въздушна опасност.