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Атака с дронове в Курск: Нанесени са щети по жилищни сгради в няколко района
  Тема: Украйна

Атака с дронове в Курск: Нанесени са щети по жилищни сгради в няколко района

7 Юли, 2026 06:02, обновена 7 Юли, 2026 06:05 858 8

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  • дронове-
  • атаки

Губернаторът Александър Хинштейн съобщи, че един от безпилотните апарати се е врезал в техническия етаж на многоетажен блок, но по предварителни данни няма пострадали

Атака с дронове в Курск: Нанесени са щети по жилищни сгради в няколко района - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалата нощ руският град Курск бе обект на въздушна атака от украински безпилотни летателни апарати (БПЛА). Според официално изявление на губернатора на Курска област, Александър Хинщейн, местните системи за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона над града. Въпреки прехващането им, падащи отломки и директни удари са причинили материални щети в различни градски части.

Основни детайли за инцидента

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  • Удар в многоетажна сграда: Един от безпилотните апарати се е врезал директно в техническия етаж на висока жилищна сграда, разположена на проспект „Вячеслав Клыкова“.
  • Щети по частния сектор: Губернаторът потвърди за нанесени материални щети по няколко частни къщи в различни квартали на Курск.
  • Няма жертви: По предварителна информация на спешните служби, при атаката няма ранени или загинали граждани.

Реакция на властите и спасителните служби

Веднага след инцидента на местата на паданията са изпратени екипи на Министерството на извънредните ситуации (МЧС), Росгвардия и полицията. По разпореждане на губернатора на място са пристигнали и неговият заместник Олег Горячев, както и кметът на град Курск Евгений Маслов.

В сутрешните часове специално назначена комисия започна обследване на засегнатите сгради, за да оцени точния размер на материалните щети и да организира възстановителните дейности. Властите призоваха местните жители да запазят спокойствие и стриктно да спазват мерките за безопасност при обявяване на въздушна опасност.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Муня

    4 8 Отговор
    Операция Курск 2! Давайте жълтурчетата!

    06:27 07.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Технически етаж

    4 3 Отговор
    Какъв е тоя технически етаж? Каква военна техника се е намирала на техническия етаж? Колко БПЛА специалисти са излетели при Кобзон?

    06:57 07.07.2026

  • 5 Значи пак ще има дискотека

    5 3 Отговор
    в Украйна!
    А Зеленски както винаги, пак ще я изтърве!

    07:03 07.07.2026

  • 6 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 2 Отговор
    ОТ 5 КОМЕТАРА 2 СА ПРЕМАХНАТИ ОТ ЦЕНZOPATA HA ЧОРАПА ................. ФАКТ !

    07:14 07.07.2026

  • 7 Корнелия

    1 1 Отговор
    ДРУГАРЯ РУМЕН РАДЕВ РАЗРЕШАВА КОМЕНТАРИ, САМО КАТО СЕ ХВАЛИ УБИЕЦА ПУТЛЕР ...............

    07:34 07.07.2026

  • 8 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

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