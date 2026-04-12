12 април 1961 г. Юрий Гагарин покори космоса

12 април 1961 г. Юрий Гагарин покори космоса

12 Април, 2026 03:12

Новината мълниеносно обикаля целият свят

12 април 1961 г. Юрий Гагарин покори космоса - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 12 април 1961 година един човек преодолява границата между Земята и Космоса. Този човек - Юрий Алексеевич Гагарин, е военен пилот със скромен произход, който получава невероятния шанс да остане в историята като първия космонавт.

След като от 1957 г. постъпва в армията на СССР като военен пилот, на 9 декември 1959 г. Гагарин подава молба да го включат в групата за кандидатите за космонавти. Месец по-късно старши лейтенант Гагарин е признат за годен за космически полети.

На 3 март 1960 г. със заповед на главнокомандващия на ВВС Константин Вершинин е зачислен в групата на космонавтите. На 11 март започва тренировки. Отначало групата е от 20 млади летци. Ръководител на космическата програма е Сергей Корольов. От тях са отделени 6, които са подготвяни по програма, различна от останалите. Четири месеца преди полета е взето решение той да бъде първият космонавт. Негов дубльор е Герман Титов, припомня сайтът „Обекти“.

Първият космонавт трябва да е с отлична подготовка и да стане лицето на съветската държава, достойно представящ я пред света. Гагарин притежава точно тези качества и това е сред определящото при избора му за първия полет. Последната дума има Никита Хрушчов, по това време първи секретар на управляващата в СССР комунистическа партия КПСС. Когато му показват снимките на първите космонавти, без колебание той избира Гагарин.

На 12 април 1961 г. в 9 часа и 7 минути (6 часа и 7 минути по Гринуич) московско време Гагарин излита от космодрума Байконур на космическия кораб „Восток-1“ с ракета носител Р-7. Първите му думи в открития Космос са „Поехали!“ (Да потегляме!). Позивната на Гагарин е „Кедър“. Корабът прави една обиколка около Земята, с продължителност 1 час и 48 минути, и се насочва за приземяване в Саратовска област. Тъй като системите за приземяване на „Восток-1“ не са били достатъчно изпробвани, на височина 7 километра Гагарин взема решение да катапултира и да се приземи с парашут. Приземяването е извършено успешно близо до спускаемия апарат.

Новината мълниеносно обикаля целият свят. След 2 дни Гагарин е тържествено посрещнат на Червения площад в Москва пред десетки хиляди ентусиазирани хора, дошли да го видят. За този си полет е награден със званието герой на Съветския съюз и е издигнат в чин майор, а датата 12 април от 1962 година започва да се чества като международен ден на авиацията и космонавтиката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 El comandante

    34 14 Отговор
    Слава Россои!!!

    07:33 12.04.2018

  • 2 Сссерем

    14 50 Отговор
    А кацането на луната,няма ли да го отразите,това е много по голямо постижение в космонавтиката от едно завъртане в полуземна орбита.

    Коментиран от #6

    07:39 12.04.2018

  • 3 Анонимен

    5 47 Отговор
    Нито този е летял около Земята. Нито другите са ходили на Луната.

    07:45 12.04.2018

  • 4 El comandante

    47 12 Отговор
    Този е ИСТИНСКИ!!! Не е лунен холивудски герой ХаХаХа

    07:47 12.04.2018

  • 5 Астронафт

    9 31 Отговор
    Глупости на търкалета! Хрушчов избрал Гагарин! Вие четете ли това, което пишете?
    За това, че руснаците, а след тях и ние честваме 12 април като ден на космонавтиката едва ли прави този ден международен. Попитайте на изток от бившия социалистически блок някой знае ли кога Гагарин е излетял в откритото пространство. Но за Армстронг, че е стъпил на Луната всички говорят. А дали е стъпил или не - това е друг въпрос.

    08:01 12.04.2018

  • 6 Kosmos

    31 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сссерем":

    Твоите кумири американците завиждат за: Първо човешко творени (спътник) в космоса; първо живо същество (Лайка), първи живи същества прибрали се на Земята (Белка и Стрелка), първи човек в космоса, първи човек в открития космос извън кораба, първо човешко творение снимало обратната страна на луната, първо човешко творение кацнало на луната (без екипаж)

    Коментиран от #10

    08:31 12.04.2018

  • 7 iQ-5

    18 6 Отговор
    Важен е първия а втория трети и пети къде са стъпили е без значение ако ще и на к..... на Джими Картър да са стъпили е без значение!

    08:41 12.04.2018

  • 8 Катапулт на 7 000 м ?????

    10 22 Отговор
    Това срамежливо признание, че капсулата е била празна, а видиш ли "първият космонавт" весело си се спускал с парашут край нея е гръм от ясно небе.
    Восток няма система за катапултиране. Дори от смешното клипче се вижда, че люкът му се затваря отвън. Няма кадри нито от спускането на Гагарин, нито от разхерметизираната капсула на земята.
    Тези нови обстоятелства изискват разяснения. Пълен абсурд ?!?!?!?!

    08:54 12.04.2018

  • 9 Пешо

    12 10 Отговор
    Точно това видео а абсолютен ФЕЙК! Самите руснаци признават че е правено после. От "полета" няма една истиска снимка само запис на гласа на Гагарин, това разказва и дъщеря му в интервюта.

    Коментиран от #12

    08:57 12.04.2018

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Изумен

    9 16 Отговор

    До коментар #9 от "Пешо":

    Егати, ако и Гагарин е лъжа, това ще е грандиозният скандал на човечеството.
    Ще е кеф джуджето да го признае и се гръмне на живо във Фейса.

    09:07 12.04.2018

  • 13 Аслан

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "Вие руснаците сте мазохисти":

    Всички жертви от руснаците на сметката на ЦРУ щото подкоросват слаби въшчици да подскачат срешу мечката

    09:12 12.04.2018

  • 14 Юрий

    3 21 Отговор
    Юрий Гагарин къде си летял?
    Колко си хубав приятелю бял.
    Юрий Гагарин къде си летял?
    Краста и въшки къде си хванал?

    Коментиран от #17, #27

    09:12 12.04.2018

  • 15 Бесен Язовец

    21 4 Отговор
    Аз не съм русофил и тукашните платени джендъри и предатели на всичко българско, дето пишат простотии от рода на : слава на този, славв на онзи, дълбоко ги ненавиждам, но иначе Юри Алексеевич го уважавам и смятам, че той наистина е герой и велик човек.

    Коментиран от #16, #26

    10:01 12.04.2018

  • 16 OMG WTF

    6 12 Отговор

    До коментар #15 от "Бесен Язовец":

    Ти на две ракии и русофилите започваш да уважаваш така че си ми ясен.

    10:11 12.04.2018

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бесен Язовец

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Гагарин":

    Аааа, не, никога, ко щеш и 5 уискита да ми налееш мнението си за русуфилити, не си го сменям.

    Коментиран от #20

    10:22 12.04.2018

  • 19 Kcaniba

    17 3 Отговор
    още ги е яд кравите, че първият човек в космоса е Гагарин!!!
    После развързаха кисиите и платшха на Холиуд, та поне да са първи на Луната, стъпили на грунта и пясъка на Невада...

    10:32 12.04.2018

  • 20 зулус

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Бесен Язовец":

    Браво момчета!!! 10:30 сутринта а вие почнахте да се "уважавате" вече!!! Кога почнахте, кога се напихте...или изобщо не сте спирали!!!

    Коментиран от #22

    10:36 12.04.2018

  • 21 Готин ама не съвсем

    18 2 Отговор
    Истински поздравления за този ден!
    Той бележи нова ера в развитието на човека!
    Можете да си плюете, колкото искате! Но и двамата български космонавти са летели с руснаците, а не с американците!
    Или и те не са летели, а е холивууд??
    И каквито и космически технологии да е създала България и българските учени, то те са съвместно с руснаците, а не с американците!
    Та за последните 30 години вярна служба на ФАЩ, каква ни е ползата от тях?? Или ние сме с тях, за да ни крадат само???

    Коментиран от #23

    10:42 12.04.2018

  • 22 Бесен Язовец

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "зулус":

    Просто от заранка започнахме да празнуваме първия полет на човека в космоса .

    11:31 12.04.2018

  • 23 Бесен Язовец

    3 6 Отговор

    До коментар #21 от "Готин ама не съвсем":

    Е и, какво като са летяли , каква полза видя народа от тези безмислени разходки в космоса ? Платили сме им на руснаците на времето и те ни качиха двама човека в космоса, така. че не е било това, кой знае какво достижение ! То много косимчески туристи от соц лагера имаше на времето, като почнеш от ГДР-то и свършиш до Монголия, С. Корея и т.н. Швейцария, да речем или Швеция и Норвегия, не са пращали човек в космоса, ама аре върви виж как живеят хората там и как живеят в Монголия и КНДР-то.

    Коментиран от #24, #30

    11:55 12.04.2018

  • 24 Готин ама не съвсем

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Бесен Язовец":

    Каквито и да са постижения, те са за благото на човечеството!
    Много от технологиите за космоса, във времето намериха приложение и за земни нужди.
    Навремето сме били платили, за да имаме космонавти?? Ми добре!
    Сега не си ли плащаме?? И то доста по-скъпо? А какво имаме??
    Псевдо демокрация! И ни крадат, като за последно, за да живеят нЕкои добре!

    12:48 12.04.2018

  • 25 Майна

    4 0 Отговор
    Очаквах да има тролове на това заглавие, ама чак толкова. Някой си живеят в собствен свят.

    15:19 12.04.2018

  • 26 Стенли

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бесен Язовец":

    Много точно казано , между другото не че е малко постижение да облети луната но с този голям ентусиазъм и радост която демонстрират , взех силно да се съмнявам дали преди петдесет години краварите наистина са кацали на луната🤔😕

    Коментиран от #31

    03:21 12.04.2026

  • 27 Иво

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Юрий":

    Човека е хен на Хиподил като мен.......

    03:50 12.04.2026

  • 28 Ото фон Бломберг

    0 1 Отговор
    А Юри Гагарин къде си летял , хубави п.тки дали си е.ал

    03:53 12.04.2026

  • 29 Рублевка

    0 2 Отговор
    В Ленинград (Санкт Петербург) има станция на метрото, където на паметни плочи са написани постиженията на СССР. Какво са достигнали първи в света. Едно от най-големите постижения е отмяната на купонната система слад ВСВ преди Англия и Франция. Въпреки 20 милиона жертви и унищожени 70000 градове и села, СССР първи отменят купоните за хляб, изпращат човек в космоса, създават ядрено оръжие за баланс на силите и мир.

    03:53 12.04.2026

  • 30 Иво

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Бесен Язовец":

    А ти тъп ли си. Не питам.

    03:53 12.04.2026

  • 31 Рублевка

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Стенли":

    Има запазени филми на приводняването на американските спускаеми апарати. От тях изскачат бодри американските астронавти и започват да дават интервюта. Спускаемите апарати светят като нов автомобил.
    А руснаците ги изнасят с носилки. Руските спускаеми апарати са обгорени като пернишки печки.
    Като ги видели, сценаристите от Холивуд започнали и американските спускаеми апарати да ги обгоряват.
    Първите американски космически апарати, тези дето уж са кацали на луната, не са имали тоалетна и космонавтите са се изхождали в скафандъра. После след приводняването със скафандър пълен с изпражнения и урина изскачат бодри като козлета и започват снимки и интервюта.
    Само САЩ и Запада са способни половин век да мамят целия свят.

    Коментиран от #33

    04:11 12.04.2026

  • 32 Украйнка

    1 0 Отговор
    Слава Русия! Слава на великата Руска федерация и армия! Скоро област у крайна ще се върне в границите на велика Русия!

    04:35 12.04.2026

  • 33 Хихихи

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Рублевка":

    Дибре го каза - филми 😂
    С такъв филм кацнаха и на луната преди 60 години, хахахха, всички сме го гледали!

    04:37 12.04.2026

  • 34 Юри е покорил поредната бутишка с водкъ

    1 1 Отговор
    И станало новина

    04:40 12.04.2026

  • 35 Стойко

    1 0 Отговор
    Укробите газ пикаят от яд, че за нищо не стават! Само за месо 😅

    04:41 12.04.2026

