12 април 1961 г. Юрий Гагарин покори космоса

На 12 април 1961 година един човек преодолява границата между Земята и Космоса. Този човек - Юрий Алексеевич Гагарин, е военен пилот със скромен произход, който получава невероятния шанс да остане в историята като първия космонавт.
След като от 1957 г. постъпва в армията на СССР като военен пилот, на 9 декември 1959 г. Гагарин подава молба да го включат в групата за кандидатите за космонавти. Месец по-късно старши лейтенант Гагарин е признат за годен за космически полети.
На 3 март 1960 г. със заповед на главнокомандващия на ВВС Константин Вершинин е зачислен в групата на космонавтите. На 11 март започва тренировки. Отначало групата е от 20 млади летци. Ръководител на космическата програма е Сергей Корольов. От тях са отделени 6, които са подготвяни по програма, различна от останалите. Четири месеца преди полета е взето решение той да бъде първият космонавт. Негов дубльор е Герман Титов, припомня сайтът „Обекти“.
Първият космонавт трябва да е с отлична подготовка и да стане лицето на съветската държава, достойно представящ я пред света. Гагарин притежава точно тези качества и това е сред определящото при избора му за първия полет. Последната дума има Никита Хрушчов, по това време първи секретар на управляващата в СССР комунистическа партия КПСС. Когато му показват снимките на първите космонавти, без колебание той избира Гагарин.
На 12 април 1961 г. в 9 часа и 7 минути (6 часа и 7 минути по Гринуич) московско време Гагарин излита от космодрума Байконур на космическия кораб „Восток-1“ с ракета носител Р-7. Първите му думи в открития Космос са „Поехали!“ (Да потегляме!). Позивната на Гагарин е „Кедър“. Корабът прави една обиколка около Земята, с продължителност 1 час и 48 минути, и се насочва за приземяване в Саратовска област. Тъй като системите за приземяване на „Восток-1“ не са били достатъчно изпробвани, на височина 7 километра Гагарин взема решение да катапултира и да се приземи с парашут. Приземяването е извършено успешно близо до спускаемия апарат.
Новината мълниеносно обикаля целият свят. След 2 дни Гагарин е тържествено посрещнат на Червения площад в Москва пред десетки хиляди ентусиазирани хора, дошли да го видят. За този си полет е награден със званието герой на Съветския съюз и е издигнат в чин майор, а датата 12 април от 1962 година започва да се чества като международен ден на авиацията и космонавтиката.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
07:33 12.04.2018
Коментиран от #6
07:39 12.04.2018
07:45 12.04.2018
07:47 12.04.2018
5 Астронафт
За това, че руснаците, а след тях и ние честваме 12 април като ден на космонавтиката едва ли прави този ден международен. Попитайте на изток от бившия социалистически блок някой знае ли кога Гагарин е излетял в откритото пространство. Но за Армстронг, че е стъпил на Луната всички говорят. А дали е стъпил или не - това е друг въпрос.
08:01 12.04.2018
До коментар #2 от "Сссерем":Твоите кумири американците завиждат за: Първо човешко творени (спътник) в космоса; първо живо същество (Лайка), първи живи същества прибрали се на Земята (Белка и Стрелка), първи човек в космоса, първи човек в открития космос извън кораба, първо човешко творение снимало обратната страна на луната, първо човешко творение кацнало на луната (без екипаж)
Коментиран от #10
08:31 12.04.2018
8 Катапулт на 7 000 м ?????
Восток няма система за катапултиране. Дори от смешното клипче се вижда, че люкът му се затваря отвън. Няма кадри нито от спускането на Гагарин, нито от разхерметизираната капсула на земята.
Тези нови обстоятелства изискват разяснения. Пълен абсурд ?!?!?!?!
08:54 12.04.2018
Коментиран от #12
08:57 12.04.2018
До коментар #9 от "Пешо":Егати, ако и Гагарин е лъжа, това ще е грандиозният скандал на човечеството.
Ще е кеф джуджето да го признае и се гръмне на живо във Фейса.
09:07 12.04.2018
До коментар #10 от "Вие руснаците сте мазохисти":Всички жертви от руснаците на сметката на ЦРУ щото подкоросват слаби въшчици да подскачат срешу мечката
09:12 12.04.2018
Колко си хубав приятелю бял.
Юрий Гагарин къде си летял?
Краста и въшки къде си хванал?
Коментиран от #17, #27
09:12 12.04.2018
Коментиран от #16, #26
10:01 12.04.2018
До коментар #15 от "Бесен Язовец":Ти на две ракии и русофилите започваш да уважаваш така че си ми ясен.
10:11 12.04.2018
17 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #17 от "Гагарин":Аааа, не, никога, ко щеш и 5 уискита да ми налееш мнението си за русуфилити, не си го сменям.
Коментиран от #20
10:22 12.04.2018
После развързаха кисиите и платшха на Холиуд, та поне да са първи на Луната, стъпили на грунта и пясъка на Невада...
10:32 12.04.2018
До коментар #18 от "Бесен Язовец":Браво момчета!!! 10:30 сутринта а вие почнахте да се "уважавате" вече!!! Кога почнахте, кога се напихте...или изобщо не сте спирали!!!
Коментиран от #22
10:36 12.04.2018
Той бележи нова ера в развитието на човека!
Можете да си плюете, колкото искате! Но и двамата български космонавти са летели с руснаците, а не с американците!
Или и те не са летели, а е холивууд??
И каквито и космически технологии да е създала България и българските учени, то те са съвместно с руснаците, а не с американците!
Та за последните 30 години вярна служба на ФАЩ, каква ни е ползата от тях?? Или ние сме с тях, за да ни крадат само???
Коментиран от #23
10:42 12.04.2018
До коментар #20 от "зулус":Просто от заранка започнахме да празнуваме първия полет на човека в космоса .
11:31 12.04.2018
До коментар #21 от "Готин ама не съвсем":Е и, какво като са летяли , каква полза видя народа от тези безмислени разходки в космоса ? Платили сме им на руснаците на времето и те ни качиха двама човека в космоса, така. че не е било това, кой знае какво достижение ! То много косимчески туристи от соц лагера имаше на времето, като почнеш от ГДР-то и свършиш до Монголия, С. Корея и т.н. Швейцария, да речем или Швеция и Норвегия, не са пращали човек в космоса, ама аре върви виж как живеят хората там и как живеят в Монголия и КНДР-то.
Коментиран от #24, #30
11:55 12.04.2018
До коментар #23 от "Бесен Язовец":Каквито и да са постижения, те са за благото на човечеството!
Много от технологиите за космоса, във времето намериха приложение и за земни нужди.
Навремето сме били платили, за да имаме космонавти?? Ми добре!
Сега не си ли плащаме?? И то доста по-скъпо? А какво имаме??
Псевдо демокрация! И ни крадат, като за последно, за да живеят нЕкои добре!
12:48 12.04.2018
26 Стенли
До коментар #15 от "Бесен Язовец":Много точно казано , между другото не че е малко постижение да облети луната но с този голям ентусиазъм и радост която демонстрират , взех силно да се съмнявам дали преди петдесет години краварите наистина са кацали на луната🤔😕
Коментиран от #31
03:21 12.04.2026
До коментар #14 от "Юрий":Човека е хен на Хиподил като мен.......
03:50 12.04.2026
До коментар #23 от "Бесен Язовец":А ти тъп ли си. Не питам.
03:53 12.04.2026
До коментар #26 от "Стенли":Има запазени филми на приводняването на американските спускаеми апарати. От тях изскачат бодри американските астронавти и започват да дават интервюта. Спускаемите апарати светят като нов автомобил.
А руснаците ги изнасят с носилки. Руските спускаеми апарати са обгорени като пернишки печки.
Като ги видели, сценаристите от Холивуд започнали и американските спускаеми апарати да ги обгоряват.
Първите американски космически апарати, тези дето уж са кацали на луната, не са имали тоалетна и космонавтите са се изхождали в скафандъра. После след приводняването със скафандър пълен с изпражнения и урина изскачат бодри като козлета и започват снимки и интервюта.
Само САЩ и Запада са способни половин век да мамят целия свят.
Коментиран от #33
04:11 12.04.2026
33 Хихихи
До коментар #31 от "Рублевка":Дибре го каза - филми 😂
С такъв филм кацнаха и на луната преди 60 години, хахахха, всички сме го гледали!
04:37 12.04.2026
