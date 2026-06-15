Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА и Улаус Скаршем поемат по различни пътища

ЦСКА и Улаус Скаршем поемат по различни пътища

15 Юни, 2026 16:51 424 0

  • халф-
  • улаус скаршем-
  • цска-
  • футбол

Край на норвежката приказка в София

ЦСКА и Улаус Скаршем поемат по различни пътища - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Норвежкият халф Улаус Скаршем вече не е част от състава на ЦСКА. Двете страни стигнаха до джентълменско споразумение и прекратиха договора си по взаимно съгласие, слагайки точка на краткия, но запомнящ се престой на скандинавския футболист в столицата.

Скаршем пристигна на "Българска армия" в началото на 2024 година, носейки със себе си свеж полъх от северните футболни традиции. В рамките на няколко месеца той успя да се утвърди като важна фигура в средата на терена, записвайки впечатляващите 62 участия и отбелязвайки 5 гола във всички турнири.

Ръководството на ЦСКА не пропусна да изрази благодарността си към Скаршем за приноса му към отбора и му пожела попътен вятър в бъдещите му футболни предизвикателства.

Очаква се норвежецът да потърси нови възможности за развитие, като интерес към него не липсва от различни европейски клубове.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове