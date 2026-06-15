ЦСКА и Улаус Скаршем поемат по различни пътища

Норвежкият халф Улаус Скаршем вече не е част от състава на ЦСКА. Двете страни стигнаха до джентълменско споразумение и прекратиха договора си по взаимно съгласие, слагайки точка на краткия, но запомнящ се престой на скандинавския футболист в столицата.

Скаршем пристигна на "Българска армия" в началото на 2024 година, носейки със себе си свеж полъх от северните футболни традиции. В рамките на няколко месеца той успя да се утвърди като важна фигура в средата на терена, записвайки впечатляващите 62 участия и отбелязвайки 5 гола във всички турнири.

Ръководството на ЦСКА не пропусна да изрази благодарността си към Скаршем за приноса му към отбора и му пожела попътен вятър в бъдещите му футболни предизвикателства.

Очаква се норвежецът да потърси нови възможности за развитие, като интерес към него не липсва от различни европейски клубове.