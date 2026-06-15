Хакан Фидан ще посети Русия на 16-17 юни, ще обсъди сигурност, търговия и посредничество за мир

Турският министър на външните работи Хакан Фидан ще бъде на официално посещение в Русия на 16 и 17 юни, съобщиха от турското външно министерство. В рамките на визитата той ще проведе среща с руския външен министър Сергей Лавров и ще бъде приет от президента Владимир Путин. Предвидена е и среща с представители на турския бизнес в Русия, предава БТА.
По време на разговорите в Москва Фидан ще постави акцент върху значението на регионалната сигурност и икономическата стабилност, като ще бъдат обсъдени теми като търговия, енергетика, сигурност и консулски въпроси.
Турският първи дипломат ще подчертае ролята на Анкара като посредник в преговорите между Русия и Украйна и ще изрази готовността на страната да бъде домакин на нов кръг от мирни разговори, след предишни формати, проведени през 2022 и 2025 г. В центъра на дискусиите ще бъдат и въпроси, свързани с Черноморската сигурност и намаляване на напрежението в региона.
Очаква се Фидан да предложи постигане на споразумение за прекратяване на огъня, обхващащо пристанищата, корабоплаването в Черно море и енергийната инфраструктура.
Освен това той ще представи позицията на Турция в подкрепа на устойчив мир между Иран и САЩ, както и необходимостта от гарантиране на свободно корабоплаване през Ормузкия проток. В дневния ред са включени още ситуацията в Сирия и Газа, стабилността в Ливан, както и процесите в Източен Кавказ.
Фидан ще потвърди и ангажимента на Анкара към ролята ѝ в регионалната дипломация и посредничеството в ключови международни конфликти.
Последното посещение на турския външен министър в Русия беше в края на май, а последната му среща с Сергей Лавров се състоя през април в Анталия. Последната среща между президентите на Турция и Русия се проведе през декември 2025 г. в Ашхабад в рамките на международен форум за мир.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
14:55 15.06.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ДА ВНАСЯТ ОТ АЗЕРБАЙДЖАН ПРЕЗ АРМЕНИЯ :)
......
14:57 15.06.2026
3 Хакана още е със събрани на Х зъркели
14:57 15.06.2026
4 Ха-ха
14:59 15.06.2026
5 Традиционен pycки neHgep !
Много ще му ходи. 🤣🤣🤣
15:00 15.06.2026
6 така така
15:00 15.06.2026
7 Дали ще покани и наща
Фикан е потомствен дипломат. Точка.
Как ли се почувствам при вида на наща пеперуда? Кое посолство я посади?
Голям срам. Лично аз изпитах, като жена.
Външната е само за « ергена».
15:02 15.06.2026
8 "Израел не банановая республика":
Премиерът Бенямин Нетаняху лично предаде на американския лидер, че Израел не смята, че е обвързан от каквито и да било договорености между САЩ и Иран относно ливанската писта.
На фона на опитите на Вашингтон да замрази конфликта, Йерусалим обяви намерението си да продължи военната операция срещу "Хизбула" и да запази контрола над завзетите територии.
Позицията на Йерусалим: свобода на действие на Южния фронт
Нетаняху даде ясно да се разбере на Тръмп, че всяко американско-Иранско Споразумение не може да диктува условията за сигурност на Израел.
Тел Авив възнамерява да запази войските си на територията на Ливан, да продължи целенасочените операции срещу инфраструктурите на "Хизбула" и да реагира на всякакви заплахи по свое усмотрение, без да се съобразява с графиците за примирие, които могат да бъдат разписани в меморандума с Техеран.
За израелското военно и политическо ръководство ливанският фронт остава въпрос от екзистенциално значение. Замразяването на конфликта при условията, предложени от Вашингтон, в Йерусалим се разглежда като запазване на заплахата на северните му граници, което е категорично неприемливо.
Твърдата реторика на Бен-Гвир: "ние не сме бананова република"
Този дипломатически демарш получи най-остра и публична форма в изявление на израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гв
15:02 15.06.2026
9 Макробиолог
Коментиран от #11
15:02 15.06.2026
10 Всичко от московия е лъжа и измама !
Коментиран от #13
15:04 15.06.2026
11 Като нищо ще ги води делата и тука,
До коментар #9 от "Макробиолог":след като имаме твоя уж колежка, спусната ни за външен министър на най-завладяната без война колония от ония с кипите.
15:15 15.06.2026
12 Сатана Z
15:16 15.06.2026
13 Кремълският престъпник
До коментар #10 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":Е обещал на Турция връщането на Източна Ромелия в границите на Турция .БГ псетата нищо не могат да направят,само ще джафкат
15:19 15.06.2026