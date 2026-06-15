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Хакан Фидан ще посети Русия на 16-17 юни, ще обсъди сигурност, търговия и посредничество за мир

Хакан Фидан ще посети Русия на 16-17 юни, ще обсъди сигурност, търговия и посредничество за мир

15 Юни, 2026 14:55 745 13

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  • посредничество

Турският външен министър ще се срещне с Лавров и Путин и ще предложи Анкара като домакин на нов кръг преговори за Украйна

Хакан Фидан ще посети Русия на 16-17 юни, ще обсъди сигурност, търговия и посредничество за мир - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският министър на външните работи Хакан Фидан ще бъде на официално посещение в Русия на 16 и 17 юни, съобщиха от турското външно министерство. В рамките на визитата той ще проведе среща с руския външен министър Сергей Лавров и ще бъде приет от президента Владимир Путин. Предвидена е и среща с представители на турския бизнес в Русия, предава БТА.

По време на разговорите в Москва Фидан ще постави акцент върху значението на регионалната сигурност и икономическата стабилност, като ще бъдат обсъдени теми като търговия, енергетика, сигурност и консулски въпроси.

Турският първи дипломат ще подчертае ролята на Анкара като посредник в преговорите между Русия и Украйна и ще изрази готовността на страната да бъде домакин на нов кръг от мирни разговори, след предишни формати, проведени през 2022 и 2025 г. В центъра на дискусиите ще бъдат и въпроси, свързани с Черноморската сигурност и намаляване на напрежението в региона.

Очаква се Фидан да предложи постигане на споразумение за прекратяване на огъня, обхващащо пристанищата, корабоплаването в Черно море и енергийната инфраструктура.

Освен това той ще представи позицията на Турция в подкрепа на устойчив мир между Иран и САЩ, както и необходимостта от гарантиране на свободно корабоплаване през Ормузкия проток. В дневния ред са включени още ситуацията в Сирия и Газа, стабилността в Ливан, както и процесите в Източен Кавказ.

Фидан ще потвърди и ангажимента на Анкара към ролята ѝ в регионалната дипломация и посредничеството в ключови международни конфликти.

Последното посещение на турския външен министър в Русия беше в края на май, а последната му среща с Сергей Лавров се състоя през април в Анталия. Последната среща между президентите на Турция и Русия се проведе през декември 2025 г. в Ашхабад в рамките на международен форум за мир.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    1 3 Отговор
    Дидо не само, че не подаде оставка, но е и още по-амбициран отпреди.

    14:55 15.06.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 5 Отговор
    КОМШИИТЕ ЗАКЪСАЛИ ЗА ПШЕНИЦА :)
    .....
    ДА ВНАСЯТ ОТ АЗЕРБАЙДЖАН ПРЕЗ АРМЕНИЯ :)
    ......

    14:57 15.06.2026

  • 3 Хакана още е със събрани на Х зъркели

    6 2 Отговор
    след срещата с бо(га)ташката чамова талпа.

    14:57 15.06.2026

  • 4 Ха-ха

    5 6 Отговор
    Хиените се спускат, за да вземат каквото е останало от руската мечка.!

    14:59 15.06.2026

  • 5 Традиционен pycки neHgep !

    6 4 Отговор
    Лавров вече знае от своя български колега с каква рокличка да посрещне Хакан .
    Много ще му ходи. 🤣🤣🤣

    15:00 15.06.2026

  • 6 така така

    4 5 Отговор
    Нищо не става от таз фиданка.

    15:00 15.06.2026

  • 7 Дали ще покани и наща

    7 0 Отговор
    Разголената?
    Фикан е потомствен дипломат. Точка.
    Как ли се почувствам при вида на наща пеперуда? Кое посолство я посади?
    Голям срам. Лично аз изпитах, като жена.
    Външната е само за « ергена».

    15:02 15.06.2026

  • 8 "Израел не банановая республика":

    3 1 Отговор
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    15:02 15.06.2026

  • 9 Макробиолог

    5 1 Отговор
    Не го обиждайте че твърде вероятно е да води делата и на дунавския вилает скоро.

    Коментиран от #11

    15:02 15.06.2026

  • 10 Всичко от московия е лъжа и измама !

    1 6 Отговор
    Чиста загуба на време е да се говори или още повече да се договаряш с тези престъпници в Кремъл. Няма договор или споразумение, което да не са нарушили, а какво да говорим за мъжко достойнство и честна дума, като там са само ПКП (кремълски)

    Коментиран от #13

    15:04 15.06.2026

  • 11 Като нищо ще ги води делата и тука,

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Макробиолог":

    след като имаме твоя уж колежка, спусната ни за външен министър на най-завладяната без война колония от ония с кипите.

    15:15 15.06.2026

  • 12 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Бай Хакан бей ,който вече посети БГто отива в Москва да се договори за връщането на Туркие в реални граници от 1878 год.

    15:16 15.06.2026

  • 13 Кремълският престъпник

    0 5 Отговор

    До коментар #10 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Е обещал на Турция връщането на Източна Ромелия в границите на Турция .БГ псетата нищо не могат да направят,само ще джафкат

    15:19 15.06.2026

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