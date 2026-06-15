Хакан Фидан ще посети Русия на 16-17 юни, ще обсъди сигурност, търговия и посредничество за мир

Турският министър на външните работи Хакан Фидан ще бъде на официално посещение в Русия на 16 и 17 юни, съобщиха от турското външно министерство. В рамките на визитата той ще проведе среща с руския външен министър Сергей Лавров и ще бъде приет от президента Владимир Путин. Предвидена е и среща с представители на турския бизнес в Русия, предава БТА.

По време на разговорите в Москва Фидан ще постави акцент върху значението на регионалната сигурност и икономическата стабилност, като ще бъдат обсъдени теми като търговия, енергетика, сигурност и консулски въпроси.

Турският първи дипломат ще подчертае ролята на Анкара като посредник в преговорите между Русия и Украйна и ще изрази готовността на страната да бъде домакин на нов кръг от мирни разговори, след предишни формати, проведени през 2022 и 2025 г. В центъра на дискусиите ще бъдат и въпроси, свързани с Черноморската сигурност и намаляване на напрежението в региона.

Очаква се Фидан да предложи постигане на споразумение за прекратяване на огъня, обхващащо пристанищата, корабоплаването в Черно море и енергийната инфраструктура.

Освен това той ще представи позицията на Турция в подкрепа на устойчив мир между Иран и САЩ, както и необходимостта от гарантиране на свободно корабоплаване през Ормузкия проток. В дневния ред са включени още ситуацията в Сирия и Газа, стабилността в Ливан, както и процесите в Източен Кавказ.

Фидан ще потвърди и ангажимента на Анкара към ролята ѝ в регионалната дипломация и посредничеството в ключови международни конфликти.

Последното посещение на турския външен министър в Русия беше в края на май, а последната му среща с Сергей Лавров се състоя през април в Анталия. Последната среща между президентите на Турция и Русия се проведе през декември 2025 г. в Ашхабад в рамките на международен форум за мир.