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Турция и Русия договарят Су-57
Владимир Путин е заявил, че страната му е готова да осигури изтребителя
Русия и Турция водят преговори за доставка на руски изтребители Су-57. Това заяви турският президент Реджеп Ердоган, цитиран от Дейли Сабах.
Президентът на Турция вече разгледа новите модели руски изтребители на изложението MAKS 2019. Неговата страна търси нови варианти за военно оборудване, след като нейното участие в програмата за F-35 беше замразено.
„Преговорите между нас продължават. След изложението представители на нашите министерства останаха в Русия. Ще действаме и ще представим нашите условия за кредит и съвместно партньорство. Ако САЩ променят позицията си за F-35 ще търсим различни варианти“, заяви Ердоган.
САЩ замразиха участието на Турция в програмата за F-35, заради решението на правителството да закупи руски противоракетни системи С-400. Ердоган вече е попитал Путин дали Русия официално произвежда и предлага Су-57, на което руският президент е отговорил положително.
Турция
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(гост)
Неутрално
1 16:33
Коментиран от #2, #3
-16 +32
(гост)
Неутрално
2 16:34
До коментар #1 от "El chochone":
РУСИЯ е номер 1
-16 +24
(гост)
Неутрално
3 16:34
До коментар #1 от "El chochone":
Пак ли ти бе ....
-19 +9
(гост)
Неутрално
4 16:35
Коментиран от #6
-9 +20
(гост)
Неутрално
5 16:35
-2 +8
(гост)
Неутрално
6 16:36
До коментар #4 от "El chochone":
Напротив ти си менте .... А аз съм оригинала !
-5 +11
(гост)
Неутрално
7 16:36
-2 +14
(гост)
Неутрално
8 16:39
Коментиран от #17
-4 +10
(гост)
Неутрално
9 16:40
-1 +9
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Неутрално
10 16:43
-5 +4
(гост)
Неутрално
11 16:44
-10 +4
(гост)
Неутрално
12 16:44
Коментиран от #15, #18
-5 +4
(гост)
Неутрално
13 16:44
-10 +2
(гост)
Неутрално
14 16:44
Коментиран от #25
-2 +10
(гост)
Неутрално
15 16:46
До коментар #12 от "Еее":
Вие, руските подлоги никога не сте се отделяли от Русия. Най-много са се преселите там, щом не ви харесва в европейска България.
-9 +3
(гост)
Неутрално
16 16:49
CAЩ винaги ca били импeриятa нa дoбрoтo. Пaзят ни oт aгрecoрa Руcия, кoйтo нaбързo прилaпвa cтрaнитe кoитo нe ca в НAТO. 75 ГOДИНИ РУCИЯ нe cмee дaжe дa пръцнe във вятърa aкo духa пocoкa нaтoвcкa държaвa. Руcки пръдльoвци c кoмпютри, кoитo 75 гoдини cлeд дядoвцитe cи и бaщитe cи, кoитo ни плaшeхa пo пaртийни cъбрaния, ce oпитвaт дa пръцкaт cрeщу ВEЛИКИЯ AЛИAНC НAТO. И кaквo?? Нищo и пoлoвинa. 75 ГOДИНИ Руcки пръдльoвци c кoмпютри /ВEЧE/, ПРЪЦКAТ КAТO ФРEНCКИ БУЛOНКИ CРEЩУ ТИРAНOЗAВЪР Рeкc, тaкa щe бъдe вeчнo.
-12 +4
(гост)
Неутрално
17 16:50
До коментар #8 от "ОТЕГЧЕН":
Ако Ердоган направи тази простотия ще види къде серат гладните и много бързо ще му висни сопола Това ще е златен шанс за България за Американски инвестиции и сигурност
Коментиран от #24, #36
-8 +3
(гост)
Неутрално
18 16:54
До коментар #12 от "Еее":
Викаш най-богатите страни свършват парите а бедните кочини като русия забогатяват ? Тъп си и това е ясно ,ама не бутай България към руските помияри никога повече !!
-6 +0
(гост)
Неутрално
19 16:54
Коментиран от #22
-1 +5
(гост)
Неутрално
20 16:56
-1 +4
(гост)
Неутрално
21 16:58
-1 +4
(гост)
Неутрално
22 16:59
До коментар #19 от "Лети ли рапторчето?":
Как така бе самагон ? Ф-35 е самолета към който има най голям интерес от света.Както виждаш руските кенефи ги купуват само тея дето немогат да си позволят американски самолети !!
-4 +0
(гост)
Неутрално
23 17:00
Рецитираш ли Румка - браво !
-1 +4
(гост)
Неутрално
24 17:01
До коментар #17 от "България ЕС Нато":
Че сега какво пречи на американците да инвестират в България? Това, че българите имат визи за САЩ ли?
-2 +2
(гост)
Неутрално
25 17:02
До коментар #14 от "Коментар📝":
Ти защо смяташ, че НАТО разчита на Турция.
Коментиран от #28
-4 +0
(гост)
Неутрално
26 17:03
-1 +3
(гост)
Неутрално
27 17:04
Коментиран от #30
-2 +3
(гост)
Неутрално
28 17:06
До коментар #25 от "Казуар":
А на кой разчита НАТО на българите с 5те надуваеми лодки ли?
Коментиран от #38
-1 +4
(гост)
Неутрално
29 17:06
-1 +3
(гост)
Неутрално
30 17:07
До коментар #27 от "NATO":
Кенефа су57 не е пето поколение
Коментиран от #34
-2 +1
(гост)
Неутрално
31 17:07
-0 +0
(гост)
Неутрално
32 17:08
-1 +2
(гост)
Неутрално
33 17:09
-1 +1
(гост)
Неутрално
34 17:09
До коментар #30 от "всички мразят руските говеда":
Кенеф е устата на Иво Мин!
-1 +1
(гост)
Неутрално
35 17:10
-1 +1
(гост)
Неутрално
36 17:13
До коментар #17 от "България ЕС Нато":
Американците не знаят къде е България.
Коментиран от #37
-1 +0
(гост)
Неутрално
37 17:17
До коментар #36 от "Некакъв":
Което на практика пък значи,че не знаят и къде по света имат бази.
-0 +0
(гост)
Неутрално
38 17:18
До коментар #28 от "NATO":
Ако трябва ще се изгради фронт срещу Турция- Гърция, България, Румъния.
-0 +0