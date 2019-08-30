Турция и Русия договарят Су-57

Русия и Турция водят преговори за доставка на руски изтребители Су-57. Това заяви турският президент Реджеп Ердоган, цитиран от Дейли Сабах.

Президентът на Турция вече разгледа новите модели руски изтребители на изложението MAKS 2019. Неговата страна търси нови варианти за военно оборудване, след като нейното участие в програмата за F-35 беше замразено.

„Преговорите между нас продължават. След изложението представители на нашите министерства останаха в Русия. Ще действаме и ще представим нашите условия за кредит и съвместно партньорство. Ако САЩ променят позицията си за F-35 ще търсим различни варианти“, заяви Ердоган.

САЩ замразиха участието на Турция в програмата за F-35, заради решението на правителството да закупи руски противоракетни системи С-400. Ердоган вече е попитал Путин дали Русия официално произвежда и предлага Су-57, на което руският президент е отговорил положително.

Турция