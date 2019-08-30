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Турция и Русия договарят Су-57

Турция и Русия договарят Су-57

Владимир Путин е заявил, че страната му е готова да осигури изтребителя

Публикувана: 30 Август, 2019 16:32
38 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 691
Турция и Русия договарят Су-57
Снимка: Shutterstock
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Русия и Турция водят преговори за доставка на руски изтребители Су-57. Това заяви турският президент Реджеп Ердоган, цитиран от Дейли Сабах.

Президентът на Турция вече разгледа новите модели руски изтребители на изложението MAKS 2019. Неговата страна търси нови варианти за военно оборудване, след като нейното участие в програмата за F-35 беше замразено.

„Преговорите между нас продължават. След изложението представители на нашите министерства останаха в Русия. Ще действаме и ще представим нашите условия за кредит и съвместно партньорство. Ако САЩ променят позицията си за F-35 ще търсим различни варианти“, заяви Ердоган.

САЩ замразиха участието на Турция в програмата за F-35, заради решението на правителството да закупи руски противоракетни системи С-400. Ердоган вече е попитал Путин дали Русия официално произвежда и предлага Су-57, на което руският президент е отговорил положително.

Турция

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Коментари към статията
El chochone
(гост)

Неутрално
1 16:33
 
30.08.19 Отговор
СЛАВА РОССИИ! :)

Коментиран от #2, #3


Оценка:
-16 +32

Ей конконе 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
(гост)

Неутрално
2 16:34
 
30.08.19 Отговор

До коментар #1 от "El chochone":


РУСИЯ е номер 1

Оценка:
-16 +24

Ей конконе 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
(гост)

Неутрално
3 16:34
 
30.08.19 Отговор

До коментар #1 от "El chochone":


Пак ли ти бе ....

Оценка:
-19 +9

El chochone
(гост)

Неутрално
4 16:35
 
30.08.19 Отговор
Не това е оригинала този път хаха :)

Коментиран от #6


Оценка:
-9 +20

Пак ще има изпукали
(гост)

Неутрално
5 16:35
 
30.08.19 Отговор
Туркофоби от яд

Оценка:
-2 +8

ЕЙ 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
(гост)

Неутрално
6 16:36
 
30.08.19 Отговор

До коментар #4 от "El chochone":


Напротив ти си менте .... А аз съм оригинала !

Оценка:
-5 +11

миш
(гост)

Неутрално
7 16:36
 
30.08.19 Отговор
Така правят независимите държави-не питат никои,а действат.

Оценка:
-2 +14

ОТЕГЧЕН
(гост)

Неутрално
8 16:39
 
30.08.19 Отговор
Тоя ердоган какъвто и диктатор да е все пак гледа интереса на Турция за което му казвам евала !!! Взе най-добрите ракети и сега ще купи и най-добрите самолети...А нашия мутрофон кво направи ??? Подарява националните ни богатства (златото ни)на канадски фирми...Копува най-големите боклуци на на-високата възможна цена от краварите само и само за да му сложат някой и друг милион в някоя офшорка...Национален предател мръсен ще дойде и за тебе видъовден само имай търпение !!! Онзи отгоре гледа !!!

Коментиран от #17


Оценка:
-4 +10

соросоид дебил
(гост)

Неутрално
9 16:40
 
30.08.19 Отговор
В краварника има говеда, които със своята глупост работят изключително в полза на Русия. Не, не си мислете че руското разузнаване ги е вербувало! Те просто са дар божий за Русия.

Оценка:
-1 +9

Ердоган
(гост)

Неутрално
10 16:43
 
30.08.19 Отговор
Велика Турция 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

Оценка:
-5 +4

всички мразят руските говеда
(гост)

Неутрално
11 16:44
 
30.08.19 Отговор
Говедата за тях си немогат да нарпавят повече от няколко прототипа от тая тенджера су57 какво остава за износ

Оценка:
-10 +4

Еее
(гост)

Неутрално
12 16:44
 
30.08.19 Отговор
Скоро ще се върнем и ние с Русия.Запада свършват парите.

Коментиран от #15, #18


Оценка:
-5 +4

Наблюдател
(гост)

Неутрално
13 16:44
 
30.08.19 Отговор
Не е за учудване, че руската измет отново се е влюбило в Ердоган и Турция.

Оценка:
-10 +2

Коментар📝
(гост)

Неутрално
14 16:44
 
30.08.19 Отговор
Ако ТУРЦИЯ СИ КУПИ СУ57 и Сиктероса ЩАТИТЕ С F35 ТОВА ЩЕ Е ЕГАТИ ШАМАРА ЗА АЛИАНСА

Коментиран от #25


Оценка:
-2 +10

Българин
(гост)

Неутрално
15 16:46
 
30.08.19 Отговор

До коментар #12 от "Еее":


Вие, руските подлоги никога не сте се отделяли от Русия. Най-много са се преселите там, щом не ви харесва в европейска България.

Оценка:
-9 +3

Румяна Костова
(гост)

Неутрално
16 16:49
 
30.08.19 Отговор
Това е една поредна руска пръдня, която е още на чертожната дъска при това. Турците са толкова тъпи да купят пръдня в проект. И тази пръдня ще гръмне като онази преди 2 седмици и ще създаде радиация за населението. Нa руcнaцитe трябвa дa им ce зaбрaни дa пипaт нeщo пoвeчe oт ПAРEН лoкoмoтив зaщoтo нe cтaвaт. Кaтo индиaнци oпитвaщи ce дa рaбoтят c пишeщa мaшинa ca, a и вoждът им e индиaнeц или пo cкoрo тaтарo-мoнгoлeц.
CAЩ винaги ca били импeриятa нa дoбрoтo. Пaзят ни oт aгрecoрa Руcия, кoйтo нaбързo прилaпвa cтрaнитe кoитo нe ca в НAТO. 75 ГOДИНИ РУCИЯ нe cмee дaжe дa пръцнe във вятърa aкo духa пocoкa нaтoвcкa държaвa. Руcки пръдльoвци c кoмпютри, кoитo 75 гoдини cлeд дядoвцитe cи и бaщитe cи, кoитo ни плaшeхa пo пaртийни cъбрaния, ce oпитвaт дa пръцкaт cрeщу ВEЛИКИЯ AЛИAНC НAТO. И кaквo?? Нищo и пoлoвинa. 75 ГOДИНИ Руcки пръдльoвци c кoмпютри /ВEЧE/, ПРЪЦКAТ КAТO ФРEНCКИ БУЛOНКИ CРEЩУ ТИРAНOЗAВЪР Рeкc, тaкa щe бъдe вeчнo.

Оценка:
-12 +4

България ЕС Нато
(гост)

Неутрално
17 16:50
 
30.08.19 Отговор

До коментар #8 от "ОТЕГЧЕН":


Ако Ердоган направи тази простотия ще види къде серат гладните и много бързо ще му висни сопола Това ще е златен шанс за България за Американски инвестиции и сигурност

Коментиран от #24, #36


Оценка:
-8 +3

всички мразят руските говеда
(гост)

Неутрално
18 16:54
 
30.08.19 Отговор

До коментар #12 от "Еее":


Викаш най-богатите страни свършват парите а бедните кочини като русия забогатяват ? Тъп си и това е ясно ,ама не бутай България към руските помияри никога повече !!

Оценка:
-6 +0

Лети ли рапторчето?
(гост)

Неутрално
19 16:54
 
30.08.19 Отговор
Що никой не купува пенсионера КенФ-35?

Коментиран от #22


Оценка:
-1 +5

МЕЧТАТА НА КЛОШАРА Ф35
(гост)

Неутрално
20 16:56
 
30.08.19 Отговор
Отстраниха ли дефектите чипове на ЕФките 35?

Оценка:
-1 +4

Рокетhet
(гост)

Неутрално
21 16:58
 
30.08.19 Отговор
Турците купуват последни технологии а българите си купуват ретро консерви Ф16!!! Будалите живеят в България.

Оценка:
-1 +4

всички мразят руските говеда
(гост)

Неутрално
22 16:59
 
30.08.19 Отговор

До коментар #19 от "Лети ли рапторчето?":


Как така бе самагон ? Ф-35 е самолета към който има най голям интерес от света.Както виждаш руските кенефи ги купуват само тея дето немогат да си позволят американски самолети !!

Оценка:
-4 +0

ХаХа🙈
(гост)

Неутрално
23 17:00
 
30.08.19 Отговор
Ще си купят я , за тия пари които ние платихме 40 , а не 8 ще си купят , че и пари за Ракети към тях и по един кашон баклава ще останат ......
Рецитираш ли Румка - браво !

Оценка:
-1 +4

Като си тъп е завинаги
(гост)

Неутрално
24 17:01
 
30.08.19 Отговор

До коментар #17 от "България ЕС Нато":


Че сега какво пречи на американците да инвестират в България? Това, че българите имат визи за САЩ ли?

Оценка:
-2 +2

Казуар
(гост)

Неутрално
25 17:02
 
30.08.19 Отговор

До коментар #14 от "Коментар📝":


Ти защо смяташ, че НАТО разчита на Турция.

Коментиран от #28


Оценка:
-4 +0

Край
(гост)

Неутрално
26 17:03
 
30.08.19 Отговор
Дончо сън няма да има. Инфаркта му е сигурен

Оценка:
-1 +3

NATO
(гост)

Неутрално
27 17:04
 
30.08.19 Отговор
И други съюзници обмислят да закупят Руски изстребители от поколение 5 - Су57!!!!

Коментиран от #30


Оценка:
-2 +3

NATO
(гост)

Неутрално
28 17:06
 
30.08.19 Отговор

До коментар #25 от "Казуар":


А на кой разчита НАТО на българите с 5те надуваеми лодки ли?

Коментиран от #38


Оценка:
-1 +4

JPower
(гост)

Неутрално
29 17:06
 
30.08.19 Отговор
Харесвам турците заради мъжките им качества, не са наведени джендъри като нас затова Туркия е държава, а ние територия

Оценка:
-1 +3

всички мразят руските говеда
(гост)

Неутрално
30 17:07
 
30.08.19 Отговор

До коментар #27 от "NATO":


Кенефа су57 не е пето поколение

Коментиран от #34


Оценка:
-2 +1

💣💣💣💣
(гост)

Неутрално
31 17:07
 
30.08.19 Отговор
Са перуката ше абортира😂😂😂😂

Оценка:
-0 +0

Лети ли рапторчето?
(гост)

Неутрално
32 17:08
 
30.08.19 Отговор
Кошмар на НАТО са руските истребители цялата гама на Су +МиГ 31 и 35!!!

Оценка:
-1 +2

onq s konq
(гост)

Неутрално
33 17:09
 
30.08.19 Отговор
Според изтъкнат РУСКИ ВОЕНЕН АНАЛИЗАТОР Русия разполага с 2-3 СУ-57,които цитирам:"стават за изпитание на Полигон,но не и за водене на война".Така че според Путин Руската страна може и да ги произвежда "официално",но на практика НИЩО НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДЛОЖИ,поне в обозримо бъдеще.

Оценка:
-1 +1

NATO
(гост)

Неутрално
34 17:09
 
30.08.19 Отговор

До коментар #30 от "всички мразят руските говеда":


Кенеф е устата на Иво Мин!

Оценка:
-1 +1

ПЕЕВ
(гост)

Неутрално
35 17:10
 
30.08.19 Отговор
ДВУЛИЧНИ И ТЪПИ ТУРЦИ.

Оценка:
-1 +1

Некакъв
(гост)

Неутрално
36 17:13
 
30.08.19 Отговор

До коментар #17 от "България ЕС Нато":


Американците не знаят къде е България.

Коментиран от #37


Оценка:
-1 +0

onq s konq
(гост)

Неутрално
37 17:17
 
30.08.19 Отговор

До коментар #36 от "Некакъв":


Което на практика пък значи,че не знаят и къде по света имат бази.

Оценка:
-0 +0

Казуар
(гост)

Неутрално
38 17:18
 
30.08.19 Отговор

До коментар #28 от "NATO":


Ако трябва ще се изгради фронт срещу Турция- Гърция, България, Румъния.

Оценка:
-0 +0

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