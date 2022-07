За пръв път в историята "Фейсбук" е със спад в приходите

Социалната мрежа Facebook за първи път в историята си отчете спад на приходите - за второто тримесечие те са паднали с 1% до 28,8 млрд. долара.



Очаква се спадът в приходите за третото тримесечие да бъде още по-голям, съобщава The Verge.



Общата печалба на компанията-майка Meta спадна с 36% до 6,7 милиарда долара, предаде dariknews.bg.



Reality Labs - подразделението, отговорно за създаването на мета-вселената на Марк Зукърбърг, загуби 2,8 милиарда долара през второто тримесечие.



Приложението на Apple „Ask not to track“ е намалило ефективността на рекламите, като само от потребителите на Iphone компанията е загубила 10 милиарда долара приходи от реклами само през миналата година. Приложението, в комбинация със световната рецесия и кризи, принуди рекламодателите да намалят разходите си.



Въпреки че приходите на Meta спадат, компанията все пак отбеляза ръст на ежедневните потребители на Facebook с 3% до 1,97 милиарда.



Сега компанията отчита 2,88 милиарда потребители, които ползват пакета от приложения на компанията - Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.

