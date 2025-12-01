Рекордни приходи за световните оръжейни компании

Продажбите на оръжие от 100-те най-големи компании в света са нараснали с 5,9% през 2024 г., съобщава БГНЕС, позовавайки се на доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), предава News.bg.
Приходите им възлизат на 679 милиарда долара, което отбелязва рекордно ниво.
Основен двигател за тези резултати са военните конфликти в Газа и Украйна. Между 2015 и 2024 г. приходите на водещите доставчици са нараснали с 26%, като 2024 г. бележи най-високите годишни приходи от началото на наблюденията на SIPRI, посочва Лоренцо Скарацато от Програмата за военни разходи и производство на оръжие на института.
Джейд Гиберто Рикар подчертава, че ръстът е най-значителен в Европа, където държавите ускоряват модернизацията и превъоръжаването на армите си заради войната в Украйна и възприеманата заплаха от Русия. Въпреки това повечето други региони също отбелязват увеличение на приходите, с изключение на Азия и Океания.
Сред 100-те най-големи компании 39 са базирани в САЩ, включително трите водещи – Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman. Общите им продажби достигат 334 милиарда долара, или близо половината от глобалния пазар. Все пак забавянията и бюджетните ограничения засягат някои ключови програми, като изтребителя F-35 и подводницата клас „Колумбия“.
В Европа 26-те водещи компании отбелязват ръст на приходите с 13% до 151 милиарда долара. Чешката Czechoslovak Group увеличава приходите си с 193% до 3,6 милиарда долара, благодарение на националната инициатива за доставка на артилерийски боеприпаси за Украйна. Въпреки това доставките на материали остават предизвикателство за някои европейски производители.
Две руски компании - „Ростех“ и Обединената корабостроителна корпорация - увеличават приходите си с 23% до 31,2 милиарда долара, като вътрешното търсене компенсира ограниченията в износа, наложени от международни санкции. В същото време руската индустрия се сблъсква с недостиг на квалифицирана работна ръка, необходима за постигане на военните цели на страната.
В Азия и Океания секторът отчита лек спад от 1,2% до 130 милиарда долара. Китайските компании реализират по-малко продажби, докато производителите в Япония и Южна Корея увеличават приходите си, стимулирани от европейското търсене.
В Близкия изток девет компании са сред най-големите на света, с общи приходи от 31 милиарда долара, като три израелски компании формират над половината от този обем.
