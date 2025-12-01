Новини
Свят »
Всички държави »
Рекордни приходи за световните оръжейни компании

Рекордни приходи за световните оръжейни компании

1 Декември, 2025 08:47 649 27

  • оръжейни компании-
  • рекордни приходи-
  • приходи-
  • газа-
  • украйна

Конфликтите в Газа и Украйна подхранват растежа на сектора

Рекордни приходи за световните оръжейни компании - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Продажбите на оръжие от 100-те най-големи компании в света са нараснали с 5,9% през 2024 г., съобщава БГНЕС, позовавайки се на доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), предава News.bg.

Приходите им възлизат на 679 милиарда долара, което отбелязва рекордно ниво.

Основен двигател за тези резултати са военните конфликти в Газа и Украйна. Между 2015 и 2024 г. приходите на водещите доставчици са нараснали с 26%, като 2024 г. бележи най-високите годишни приходи от началото на наблюденията на SIPRI, посочва Лоренцо Скарацато от Програмата за военни разходи и производство на оръжие на института.

Джейд Гиберто Рикар подчертава, че ръстът е най-значителен в Европа, където държавите ускоряват модернизацията и превъоръжаването на армите си заради войната в Украйна и възприеманата заплаха от Русия. Въпреки това повечето други региони също отбелязват увеличение на приходите, с изключение на Азия и Океания.

Сред 100-те най-големи компании 39 са базирани в САЩ, включително трите водещи – Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman. Общите им продажби достигат 334 милиарда долара, или близо половината от глобалния пазар. Все пак забавянията и бюджетните ограничения засягат някои ключови програми, като изтребителя F-35 и подводницата клас „Колумбия“.

В Европа 26-те водещи компании отбелязват ръст на приходите с 13% до 151 милиарда долара. Чешката Czechoslovak Group увеличава приходите си с 193% до 3,6 милиарда долара, благодарение на националната инициатива за доставка на артилерийски боеприпаси за Украйна. Въпреки това доставките на материали остават предизвикателство за някои европейски производители.

Две руски компании - „Ростех“ и Обединената корабостроителна корпорация - увеличават приходите си с 23% до 31,2 милиарда долара, като вътрешното търсене компенсира ограниченията в износа, наложени от международни санкции. В същото време руската индустрия се сблъсква с недостиг на квалифицирана работна ръка, необходима за постигане на военните цели на страната.

В Азия и Океания секторът отчита лек спад от 1,2% до 130 милиарда долара. Китайските компании реализират по-малко продажби, докато производителите в Япония и Южна Корея увеличават приходите си, стимулирани от европейското търсене.

В Близкия изток девет компании са сред най-големите на света, с общи приходи от 31 милиарда долара, като три израелски компании формират над половината от този обем.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нормално, който

    4 2 Отговор
    не участва пряко в бойните действия печели милиарди съвсем спокойно...

    08:48 01.12.2025

  • 2 Шаломов и Зеленски

    2 4 Отговор
    До последния руснак и украинец ахахах

    Коментиран от #5

    08:48 01.12.2025

  • 3 Миролюб Войнов, космонавт

    5 2 Отговор
    Милиарда се печелят от оръжия, ма Байконур си замина навсегда 😁

    Коментиран от #18

    08:51 01.12.2025

  • 4 БУХАХАХА

    4 1 Отговор
    Само руските са на загуба.

    08:51 01.12.2025

  • 5 В.В.П

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шаломов и Зеленски":

    до последния мужик.

    08:51 01.12.2025

  • 6 Аха...

    5 3 Отговор
    А за калниците работещи за частния бизнес - кукиш! Но тези примиряващи се малодушници това и задължават.

    08:52 01.12.2025

  • 7 Трол

    0 4 Отговор
    Трябва да продължаваме да купуваме, преди руснаците да са ни нападнали.

    Коментиран от #11

    08:53 01.12.2025

  • 8 Гориил

    1 5 Отговор
    Трябва да ви напомня, че и в Европа има недостиг на квалифицирани специалисти.Що се отнася до Русия, има много квалифицирани инженери и дизайнери. Стотици руски университети предлагат безплатно инженерно обучение за корпорации и концерни и приветстват чуждестранни студенти.

    Коментиран от #10, #14

    08:53 01.12.2025

  • 9 Я пък тоя

    1 2 Отговор
    Приходите са 679 милиарда долара.
    Нищо не е, Европа ще приготви 800 милиарда да им даде. Калас и Урсула така казаха.

    Коментиран от #12

    08:55 01.12.2025

  • 10 Запознат

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    еми ще има недостиг щото квалифицираните ги пратиха в затвора.

    08:56 01.12.2025

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Ама нали купихме, упс ПЛАТИХМЕ ,за едни самолети
    а тях още ги няма, НЯ-МА❗
    Довлякоха няколко самоНЕЛЕТА, дето единия му течало масло, на другия бензин, третия с отвертка му свалили радара.....🤔

    Коментиран от #27

    08:58 01.12.2025

  • 12 Прибави

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Я пък тоя":

    И 300 милиарда руски парички.Орките ще ги отгладуват.Свикнали са.

    Коментиран от #15

    08:58 01.12.2025

  • 13 Мдаааа

    1 2 Отговор
    Затова никой няма интерес от мир. Да му мисли редовият украинец.

    08:59 01.12.2025

  • 14 Видяхме

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гориил":

    Им робота и Сармата дето се върна обратно🤣

    09:00 01.12.2025

  • 15 Те това е капитализъм

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Прибави":

    Вместо болници и училища - оръжия. Важното е някой да се нагуши.

    Коментиран от #26

    09:01 01.12.2025

  • 16 Мдаааа

    5 0 Отговор
    Никой няма интерес от мир.Да му мислят орките.

    09:01 01.12.2025

  • 17 Пилотът Гошу

    1 2 Отговор
    Голяма новина... Тея войни да не мислите, че се водят заради нещо друго...

    09:02 01.12.2025

  • 18 Мурка

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, космонавт":

    а ЮЖМАШ----- С КАКВИ ПРИХОДИ Е ?

    Коментиран от #23

    09:02 01.12.2025

  • 19 Ццц

    1 2 Отговор
    Хората не искат тия пари, ама Путин е виновен, за да ги вземат. 🤣 Какво му трябва на човек? Завод за бомби и един вестник с "независими" "журналисти", за да ти намерят враг. Ноу-хауто дойде от Ковид, но защо да продаваме спинцовки за 30 долара, като може геймчейнджър за 30 млн.?

    09:03 01.12.2025

  • 20 Мдаааа

    1 2 Отговор
    Защо да се произвеждат повече храни, които да увеличават броя на населението, когато може да произвеждат оръжия и да ни избиват. Човек е генно сбъркано животно. Само това животно убива за удоволствие.

    Коментиран от #25

    09:03 01.12.2025

  • 21 Кочо

    4 0 Отговор
    С един удар една птица на На Мадяр ликвидира 30 руснаци.

    09:04 01.12.2025

  • 22 Руските

    0 0 Отговор
    световни ли са?

    09:05 01.12.2025

  • 23 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мурка":

    На българските снаряди за Украйна пише уйЗа Путин.

    09:05 01.12.2025

  • 24 Един

    0 0 Отговор
    Сериозно? Ама въобще нямаше да предположим!
    Предимно западни компании - за това и "запада" остана единствен поддръжник на войните!

    09:11 01.12.2025

  • 25 Путин почна войната

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мдаааа":

    И скочи производството на оръжия......

    09:11 01.12.2025

  • 26 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Те това е капитализъм":

    При Ленин и Сталин немаше ли войни бре....даже се избиваха помежду си.

    09:14 01.12.2025

  • 27 ЕФКИТЕ идват

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Съветските таралясници си отиват

    09:16 01.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания