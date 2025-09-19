Германия отчита първи спад в броя на бежанците от 2011 г.

Общият брой на бежанците в Германия е намалял с около 50 хиляди души през първата половина на 2025 г., показват правителствени данни, цитирани от ДПА. В края на миналата година в страната са пребивавали приблизително 3 550 000 бежанци, а сега броят им е 3 500 000, предава БТА.

Намалението е резултат от комбинация от фактори - депортации, доброволно завръщане и натурализации, посочват от партията „Левите“, по чието искане са публикувани данните.

През 2024 г. 83 150 сирийци са получили германско гражданство, съобщи вътрешното министерство. Въпреки това около 492 000 души остават без ясен статут. Сред тях са кандидати за убежище и лица с временно право на пребиваване.

Голяма група представляват и 1 270 000 украински бежанци, живеещи в Германия към края на юни 2025 г.

Според депутатката от „Левите“ Клара Бюнгер, статистиката не бива да се тълкува като повод за радост. „Факторите, които принуждават хората да бягат от родните си места, днес са по-силни, отколкото в предишни периоди от историята“, подчерта тя.