Германия отчита първи спад в броя на бежанците от 2011 г.

Германия отчита първи спад в броя на бежанците от 2011 г.

19 Септември, 2025 08:23 561 8

Намалението се дължи на депортации, доброволно заминаване и натурализации

Германия отчита първи спад в броя на бежанците от 2011 г. - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Общият брой на бежанците в Германия е намалял с около 50 хиляди души през първата половина на 2025 г., показват правителствени данни, цитирани от ДПА. В края на миналата година в страната са пребивавали приблизително 3 550 000 бежанци, а сега броят им е 3 500 000, предава БТА.

Намалението е резултат от комбинация от фактори - депортации, доброволно завръщане и натурализации, посочват от партията „Левите“, по чието искане са публикувани данните.

През 2024 г. 83 150 сирийци са получили германско гражданство, съобщи вътрешното министерство. Въпреки това около 492 000 души остават без ясен статут. Сред тях са кандидати за убежище и лица с временно право на пребиваване.

Голяма група представляват и 1 270 000 украински бежанци, живеещи в Германия към края на юни 2025 г.

Според депутатката от „Левите“ Клара Бюнгер, статистиката не бива да се тълкува като повод за радост. „Факторите, които принуждават хората да бягат от родните си места, днес са по-силни, отколкото в предишни периоди от историята“, подчерта тя.





  • 1 бай Бай

    7 0 Отговор
    Сбърканата политика на фрау Меркел трудно и късно е да се поправя.
    Голям хуманизъм, ама към чуждото, не към своето.......

    08:27 19.09.2025

  • 2 си дзън

    6 0 Отговор
    Бежанец, ама без никакъв социал. Да бачка, а не да кибичи по улиците по цял ден.

    08:31 19.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Тези 3 500 000 трудно ще ги изгонят. Хитлер толкова е прекарал през Аушвиц и Треблинка зс няколко години. Пък и нямат руски природен газ за крематориумите.

    Коментиран от #4

    08:33 19.09.2025

  • 4 Не е баш тъй

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    За сметка на това има нови вируси които да свършат работата. Ще пометат всичко наред в едно със бежанците. Това са целите а ковида беше само тренировка.

    08:42 19.09.2025

  • 5 Гошо

    2 0 Отговор
    Това "спадане "най вече се дължи на натурализиране,а не на нещо друго Още преди около 3 годишни смениха закона там ,т.е. "бежанците" станаха " германци " Или иначе казано, статистически фокуси

    08:44 19.09.2025

  • 6 бай Шиле

    0 0 Отговор
    Щом и бежанците в Германия започнаха да напускат страната, работата при немците не върви на добре.

    09:03 19.09.2025

  • 7 Тенденция

    0 0 Отговор
    Гладуваща Германия в скоро време по естествен начин ще спре наплива.

    09:06 19.09.2025

  • 8 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    "Общият брой на бежанците в Германия е намалял с около 50 хиляди души......"

    Тия джерманци и да броят точно не могат вече

    09:21 19.09.2025

