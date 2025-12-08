8 декември 1978 г. Умира Голда Меир

Голда Меир умира на 8 декември 1978 г. в Йерусалим от рак. Тя е първата жена министър-председател на Израел и трета жена министър-председател в света.
Голда Меир е родена като Голда Мабовиц в Киев, част от Руската империя (днес Украйна), в семейството на Блум Найдтич и Моше Мабовиц. Голда и семейството ѝ живеят в така наречената "Линия на уседналост" в западната част на Руската империя, създадена с антисемитските закони от края на XIX век с цел там да бъде концентрирано еврейското население на страната.
През 1903 г. бащата заминава за САЩ, а три години по-късно цялото семейство емигрира при него. Установяват се в Милуоки, където бащата работи като дърводелец, а майката поддържа бакалия.
През 1915 г. Голда завършва гимназия. По това време се включва активно в Ционисткото младежко движение. След това завършва Щатското редовно училище в Милуоки (днес Университет на Усконсин-Милуоки), след което работи като учителка. През 1917-а се жени за Морис Майерсън и променя името си на Голда Майерсън.
Четири години по-късно Голда Майерсън, съпругът ѝ и сестра ѝ Шейна заминават за Палестина, за да помогнат за създаването на еврейска държава.
Голда Майерсън е сред двадесет и четирите души, които на 14 май 1948 г. подписват Декларацията за създаването на Държавата Израел. Още на следващия ден страната е нападната от обединените сили на Египет, Сирия, Ливан, Трансйордания и Ирак. Тогава на Голда Майерсън е издаден първият израелски паспорт, с който тя заминава за САЩ, за да набира средства за новообразуваната държава. След завръщането си е назначена за първия израелски посланик в Съветския съюз, където е посрещната триумфално от еврейската общност в Москва.
Малко по-късно, през 1949 г., Голда Майерсън се връща в Израел, като е избрана в Кнесета от партията Мапаи и остава депутат до 1974-а, като е била и министър на труда на Израел. През 1956 г. тя става външен министър в кабинета на Давид Бен-Гурион. Още нейният предшественик Моше Шарет нарежда на всички служители на министерството да приемат еврейски фамилни имена. Заемайки министерския пост, по настояване на Бен-Гурион Голда Майерсън променя името си на Голда Меир (Меир означава "даваща светлина" на иврит). В началото на 60-те години Меир заболява от лимфома, но прикрива болестта си. През 1965 г. се оттегля от правителството и ограничава политическата си активност.
След внезапната смърт на Леви Ешкол (Сколник) на 26 февруари 1969 г. Мапаи избира за негов наследник като лидер на партията и министър-председател Голда Меир. Това става малко след като Израел удържа решителна победа над арабите и завзема значителни територии в Шестдневната война.
При управлението на Голда Меир протича и Войната от Йом Кипур през 1973-а. Въпреки противоречивите сведения от разузнаването за предстоящо нападение срещу Израел и предложенията на ген. Давид Елазар за превантивен удар срещу Сирия, Голда Меир решава да изчака и по този начин печели по-голяма международна подкрепа за Израел в последвалата война.
След края на войната правителството на Голда Меир е дестабилизирано от противоречия в управляващата коалиция и от обвиненията в лоша подготовка и грешки при воденето на войната. На 11 април 1974-а Голда Меир подава оставка и на 3 юни постът е зает от Ицхак Рабин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БКП
Коментиран от #9, #24
04:27 08.12.2022
2 Руската Империя
05:05 08.12.2022
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 23787
Успели да се разправят с организаторите на антентата в Мюнхен 1972, организирали Рейд над Ентебе и освободили евреи заложница на 2000км. от Изрел
1 загинал заложник и 1 един антитерост
държава, която се грижи да прибере тлените останки на всеки свой гражданин загинал зад граница
Коментиран от #17
05:09 08.12.2022
5 Хихихи..
05:12 08.12.2022
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Имеджин
05:42 08.12.2022
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 един
До коментар #1 от "БКП":А дали е искала като другаря ти Тодор Живков да направи Израел 16 република на СССР?Разбираш ли огромната разлика,Голда Меир създава/заедно с други евреи/ държавата Израел,а другаря ти Тодор Живков е на път да затрие държавата България!И друг път като пишеш малко мисли!
Коментиран от #11
05:53 08.12.2022
10 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #12
06:05 08.12.2022
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 един
До коментар #11 от "Моля?":Направил бил!Като национализира/не точно той/ частната собственост на милиони българи!Ако имаш два апартамента и аз дойда и ти взема единия,ще си съгласен ли?И това което се построи през соца е дело на милиони българи,а не комуниста Тодор Живков!За лагерите/Белене и др./ и колко народ са избити в тях защо не пишеш, че са дело на другаря ти Живков и БКП?
Коментиран от #18
06:45 08.12.2022
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Допълвам само...
До коментар #4 от "23787":Загиналия командос в Ентебе е братът на Биби Нетаняху..
07:41 08.12.2022
18 Ментиш на ангро.
До коментар #15 от "един":България тогава е била изостанала аграрна страна. Повечето семейства са притежавали от 30 до 50 дка земя. "Фабриките" са били като цехове. Живков разви селско стопанство и всякаква промишленост в големи мащаби, което дава възможност за конкурентноспособност и развитие. Всичко това след 1990г. бе нарочно унищожено от всички "управляващи" до сега. Станахме много по - зле от преди 1944г., благодарение на новите ни "партньори". Бай Тошо затвори лагерите. Тея лъжливи мантри дето ги цитираш бяха оправданието на престъпниците за разрухата, която сътвориха под диктата на запада. И реакторите на Козлодуй ни накараха да нарежем, да не би да дойде някое, истинско правителство и отнова да ги пусне в употреба. Аман от чуждопоклонници.
Коментиран от #20, #21
07:49 08.12.2022
19 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #13 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":НИКОЙ НЕ ЗНАЕ КАК ще СТИГНЕ защото НЕВЕДОМНИ са пътищата БОЖИИ
08:11 08.12.2022
20 един
До коментар #18 от "Ментиш на ангро.":Ако не си живял по-него време аз съм живял и тия лакърдии отиди ги разправяй на децата си!И не ми говори че всички са имали по 40-50 декара земя,някой са имали много повече!Извзета им е земята и 40 години държавата я обработва,печели от нея,а те и наследниците им, не получават и стотинка рента от недвижимото имущество което притежават!За бедните/по-късно комунисти/това е добре,защото от бедни,изведнъж стават равни със всички,а след време с помоща на "партията наша" дори стават и началници на тия на които са взели земята,фабриките и магазините!И нещо повече,много от потърпевшите биват убити а други тикнати в затвора,за това че са набедени за "кулаци","фашисти" и пр.комунистически етикети и приоми/за твое сведение,единият ми дядо,е лежал в затвора за това че не е искал доброволно да влезе в ТКЗС/!
08:28 08.12.2022
21 ЧИЧО СТАМАТ ШУМОВ
До коментар #18 от "Ментиш на ангро.":Най голямата грешка на БКП по времето на соца е създаването на ТКЗС-(НАЦИОНАЛИЗИРАНЕТО НА ЗЕМЯТА).В УНГАРИЯ,ЧЕХОСЛОВАКИЯ,ПОЛША е имало и частни земеделци по това време В Китай също са направени колхози,но започва рязко да спада производството на храни и страната се изправя пред масов глад тогава МАО ЦЗЕ ДУН връща земята на селяните и за пет години страната става един от водещите производители на зем.продукция в света.Само в БЪЛГАРИЯ от соц.лагера остават ТКЗС,АПК(КОЛХОЗИ) по съветски тертип .
08:53 08.12.2022
22 Лорер
08:59 08.12.2022
23 Одит
Ти българин ли си или еврейн!
09:54 08.12.2022
24 Димо
До коментар #1 от "БКП":Къде отиваш да сравняваш правешкия селянин с Голда Мейр?!
22:25 28.01.2023