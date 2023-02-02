Eднo oт нaй-гoлeмитe гaзoxpaнилищa в Зaпaднa Eвpoпa нe мoжe дa cъxpaнявa гaз

Успяхме да изпреварим и Лондон по цени на основни продукти. Честито! (СНИМКИ)

Снимките на стоките са направени днес, 1-ви февруари 2023 г. в супермаркети в София и Лондон. Курсът на БНБ за деня е 2.22 лева за 1 паунд. Преди д ...