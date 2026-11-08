Гутериш осъди масовото убийство в Краков

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви, че е „дълбоко шокиран и натъжен“ от масовото убийство в Краков. Реакцията му дойде ден след стрелбата на централния площад в полския град, при която загинаха шестима души, а 15 бяха ранени.

В изявление, разпространено от говорителя на генералния секретар, Гутериш осъди нападението и изрази съболезнования на близките на жертвите. Той пожела бързо възстановяване на ранените и заяви солидарността на ООН с народа и властите на Полша.

Стрелбата започнала в следобедните часове на 7 ноември в района на Главния пазарен площад, който е сред най-посещаваните места в Краков. Според данните на полските власти мъж е открил огън от автомобил по хората на площада. Четири жени и двама мъже са загинали, а сред ранените са двама полицаи. Нападателят е бил прострелян при намесата на служителите на реда и е откаран в болница в тежко състояние.

Полският министър на отбраната определи случилото се като „акт на терор“. Прокуратурата започна разследване за убийство и опит за убийство на множество хора, като проверява и версията за терористично престъпление. По данни на властите заподозреният е 24-годишен поляк, за когото са установени крайни националистически и крайнодесни възгледи. Все още не е изяснено дали идеологията е била непосредственият мотив за нападението.

В отделно жилище, свързано със заподозрения, са открити телата на трима негови близки. Полските разследващи проверяват дали смъртта им е свързана с нападението в Краков и кога точно е настъпила. Засега прокуратурата не съобщава за доказано участие на други лица.

Полша обяви два дни на национален траур. Главният площад в Краков остана временно затворен за допълнителни огледи и събиране на доказателства, докато полицията продължава да изяснява последователността на нападението, произхода на оръжията и мотивите на заподозрения.

Източници: apnews.com, abcnews.com