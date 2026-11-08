Новини
Свят »
Аржентина »
Шамани в Перу отбелязаха предстоящата визита на папата
  Тема: Известни личности

Шамани в Перу отбелязаха предстоящата визита на папата

8 Ноември, 2026 22:26 295 0

  • папа лъв xiv-
  • аржентина-
  • перу-
  • шамани-
  • католическа църква

Ритуалът се състоя преди посещението на Лъв XIV в страната. Междувременно папата пристигна в Аржентина за втората спирка от обиколката си в Южна Америка

Шамани в Перу отбелязаха предстоящата визита на папата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Перуански шамани проведоха ритуална церемония по повод предстоящото посещение на папа Лъв XIV в страната. Визитата е особено значима за Перу, където Робърт Превост прекара около две десетилетия като мисионер и епископ и получи перуанско гражданство.

Ритуалът се състоя в деня, в който папата пристигна в Аржентина – втората спирка от апостолическото му пътуване в Южна Америка. Лъв XIV пристигна в Буенос Айрес след посещението си в Уругвай, което продължи от 6 до 8 ноември.

Папата ще бъде в Перу от 11 до 17 ноември

Програмата предвижда Лъв XIV да пристигне в Перу на 11 ноември. Той ще посети Лима, Чиклайо, Куско и Пукалпа, а престоят му в страната ще продължи до 17 ноември.

Най-голямо внимание се очаква да привлече посещението в Чиклайо – града, чийто епископ беше Превост до повикването му във Ватикана през 2023 г. В Перу папата ще се срещне с представители на местните общности, с духовници и с жители на Амазония.

Мотото на перуанската част от пътуването е „Да отворим сърцата си“. В Лима папата ще говори за предизвикателствата и надеждите пред перуанския народ, а в Пукалпа ще се срещне с представители на амазонските общности.

Първа папска визита в Аржентина от близо четири десетилетия

В Аржентина Лъв XIV ще остане до 11 ноември. Той ще посети Буенос Айрес, Кордоба и Лухан и ще се срещне с президента Хавиер Милей. В столицата е предвидена литургия край Паметника на испанците.

Това е първата папска визита в Аржентина след посещението на Йоан Павел II през 1987 г. Предшественикът на Лъв XIV – папа Франциск, който беше аржентинец и бивш архиепископ на Буенос Айрес, не се завърна в родината си като глава на Католическата църква.

„Папата принадлежи на всички аржентинци. Той не принадлежи на политическа партия или политически лагер“, заяви Карина Милей, сестрата на президента и генерален секретар на президентството.

Визитата на Лъв XIV в Аржентина се очаква да бъде белязана от разговори за бедността и социалните последици от икономическите мерки на правителството. Католическата църква в страната критикува съкращенията в социалните разходи, докато правителството на Милей представя пътуването като религиозна визита.

След Аржентина папата ще продължи към Перу, където ще се върне на местата, свързани с мисионерската му работа и с пътя му към ръководството на Католическата църква.

Източници: apnews.com, vaticannews.va, elpais.com


Аржентина
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания