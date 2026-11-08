Шамани в Перу отбелязаха предстоящата визита на папата

Перуански шамани проведоха ритуална церемония по повод предстоящото посещение на папа Лъв XIV в страната. Визитата е особено значима за Перу, където Робърт Превост прекара около две десетилетия като мисионер и епископ и получи перуанско гражданство.

Ритуалът се състоя в деня, в който папата пристигна в Аржентина – втората спирка от апостолическото му пътуване в Южна Америка. Лъв XIV пристигна в Буенос Айрес след посещението си в Уругвай, което продължи от 6 до 8 ноември.

Папата ще бъде в Перу от 11 до 17 ноември

Програмата предвижда Лъв XIV да пристигне в Перу на 11 ноември. Той ще посети Лима, Чиклайо, Куско и Пукалпа, а престоят му в страната ще продължи до 17 ноември.

Най-голямо внимание се очаква да привлече посещението в Чиклайо – града, чийто епископ беше Превост до повикването му във Ватикана през 2023 г. В Перу папата ще се срещне с представители на местните общности, с духовници и с жители на Амазония.

Мотото на перуанската част от пътуването е „Да отворим сърцата си“. В Лима папата ще говори за предизвикателствата и надеждите пред перуанския народ, а в Пукалпа ще се срещне с представители на амазонските общности.

Първа папска визита в Аржентина от близо четири десетилетия

В Аржентина Лъв XIV ще остане до 11 ноември. Той ще посети Буенос Айрес, Кордоба и Лухан и ще се срещне с президента Хавиер Милей. В столицата е предвидена литургия край Паметника на испанците.

Това е първата папска визита в Аржентина след посещението на Йоан Павел II през 1987 г. Предшественикът на Лъв XIV – папа Франциск, който беше аржентинец и бивш архиепископ на Буенос Айрес, не се завърна в родината си като глава на Католическата църква.

„Папата принадлежи на всички аржентинци. Той не принадлежи на политическа партия или политически лагер“, заяви Карина Милей, сестрата на президента и генерален секретар на президентството.

Визитата на Лъв XIV в Аржентина се очаква да бъде белязана от разговори за бедността и социалните последици от икономическите мерки на правителството. Католическата църква в страната критикува съкращенията в социалните разходи, докато правителството на Милей представя пътуването като религиозна визита.

След Аржентина папата ще продължи към Перу, където ще се върне на местата, свързани с мисионерската му работа и с пътя му към ръководството на Католическата църква.

Източници: apnews.com, vaticannews.va, elpais.com