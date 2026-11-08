Ирак постигна разбирателство със САЩ за износа на петрол

Ирак е постигнал разбирателство със Съединените щати, което ще позволи на страната да изнася петрол през Ормузкия проток по плавателен коридор близо до Оман. Това е заявил иракският външен министър Фуад Хюсеин в интервю за „Ал Джазира“, цитирано от Ройтерс.

По думите на Хюсеин загубите на Ирак заради войната между САЩ и Иран и нарушенията на петролните доставки са достигнали около 60 милиарда долара. Министърът не е обявил кога точно ще започне прилагането на разбирателството, нито е представил публично подробности за правилата за движение на танкерите.

Ирак разчита в голяма степен на морския маршрут през Ормузкия проток. Около 90 процента от петрола, изнасян от страната, обичайно преминава през стратегическия воден път, а петролните приходи осигуряват приблизително 90 процента от федералния бюджет. Ирак вече е получил изключение от Иран, което позволява на негови танкери да преминават през протока.

Прекъсванията на корабоплаването се отразиха пряко върху обемите на износа. Според данни на иракски енергийни представители, цитирани от Ройтерс, през септември страната е изнасяла около 2,65 милиона барела петрол дневно. През октомври показателят се е повишил до приблизително 3,5 милиона барела дневно.

Багдад се опитва да запази отношенията си едновременно със САЩ и Иран и да не бъде въвлечен във военния конфликт. „Не сме част от никоя ос и не искаме иракската арена да се превръща в бойно поле“, е заявил Хюсеин в по-ранно интервю. Той е предупредил иракските въоръжени групировки да не се включват в евентуален ирански отговор срещу американски действия.

Разбирателството за коридора край Оман има за цел да осигури по-предвидим маршрут за иракския петрол в условията на продължаващо напрежение около Ормузкия проток. Към момента публично потвърдените данни се ограничават до договореността между Багдад и Вашингтон и до посочването на маршрута; не са обявени конкретни срокове за пълното възстановяване на износа.

Източници: thestar.com.my, aljazeera.com