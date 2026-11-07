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Германия може да се откаже от задължителната военна служба

Германия може да се откаже от задължителната военна служба

7 Ноември, 2026 09:45 812 16

  • германия-
  • военна служба-
  • задължителна-
  • борис писториус

Бундесверът вече разполага с около 190 000 военнослужещи – най-високото равнище от 13 години

Германия може да се откаже от задължителната военна служба - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германия може да избегне възстановяването на задължителната военна служба, ако положителната тенденция при набирането на военнослужещи се запази. Това заяви министърът на отбраната Борис Писториус в интервю за изданията на медийната група Funke, цитирано от Bild.

По думите му германската армия вече наброява около 190 000 военнослужещи, което е най-високото равнище за последните 13 години. Министърът смята, че мерките, въведени с новия закон за модернизация на военната служба, дават резултат и могат да осигурят необходимото увеличение на личния състав без задължителна мобилизация на младежите.

„Ако тази тенденция продължи, няма да имаме проблеми с увеличаването на числеността“, заяви Писториус. Според него при подобно развитие няма да има основание за дискусии относно възстановяването на военната повинност.

От януари 2026 г. в Германия действа нов модел на военна служба, който запазва доброволния принцип, но въвежда задължително попълване на въпросници от младите мъже и постепенно възстановяване на медицинските прегледи за определяне на годността за служба. Жените могат да участват доброволно. Целта е числеността на Бундесвера да достигне между 255 000 и 270 000 военнослужещи до 2035 г.

Изявлението на министъра идва на фона на протести на млади германци срещу евентуалното връщане на военната повинност. Писториус заяви, че разбира притесненията им, но подчерта, че укрепването на армията има за цел да предотврати военен конфликт чрез възпиране.

Министърът призна и необходимостта от привличане на повече жени в германските въоръжени сили. Той коментира и случаите на сексуални посегателства в армията, като посочи, че през миналата година са регистрирани около 460 предполагаеми нарушения. Писториус обеща решителни мерки за предотвратяване и наказване на подобни случаи.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 1 Отговор
    Ко...?!
    Нйе...!!!
    Пари ли нема...?!

    Коментиран от #4, #5, #6, #12

    09:47 07.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пари може да се напечатат,

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    но миналите събота и неделя имаше масови протести в Германия против задължителната военна служба.

    09:57 07.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Завивай се

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    И легай!

    10:01 07.11.2026

  • 7 Забелязъл

    2 16 Отговор
    В руската кочина ням не искам,няма недей.Две седмици и те пращат да атакуваш крепоста Мала Токмачка.

    Коментиран от #8, #9, #11, #14

    10:03 07.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 На български език се пише:

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Забелязъл":

    забелязАл.
    Как се пише тази дума в Столипиново е друг въпрос.

    10:05 07.11.2026

  • 10 АБЕ ГЕРМАНИЯ НАГ ДОБРЕ

    10 2 Отговор
    ПАК НА ДВЕ,ДА НЕ ИМ ИДВАТ ЩУРОТИИ ПАК НА ГЛАВАТА.НАВРЕМЕТО ПРАВИЛНО СА ГИ РАЗДЕЛИЛИ.

    10:06 07.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Що така бе?

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Немците са омекнали нещо..

    10:07 07.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Млад еврас

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Забелязъл":

    Ааааа мала токмачка отдавна я забравиха, сега укра апва голем токмак хахахаха.

    10:28 07.11.2026

  • 15 СССс

    7 0 Отговор
    Урсула и всички политици да изпратят децата си войници.

    10:34 07.11.2026

  • 16 късото име

    8 1 Отговор
    Ми то няма кой да служи бе. "Локомотивът на Европа" отдавна ръждясва на един забутан коловоз. Котелът му е празен, защото Урсула забрани водата, а котелът отдавна не работи, защото кюмюрът е забранен от "зелените".
    От нямане какво да правят, машинистът Ханс и огнярът Хасан, се прегръщат и целуват пред козметичното студио.

    10:37 07.11.2026

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