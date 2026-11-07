Германия може да се откаже от задължителната военна служба

Германия може да избегне възстановяването на задължителната военна служба, ако положителната тенденция при набирането на военнослужещи се запази. Това заяви министърът на отбраната Борис Писториус в интервю за изданията на медийната група Funke, цитирано от Bild.
По думите му германската армия вече наброява около 190 000 военнослужещи, което е най-високото равнище за последните 13 години. Министърът смята, че мерките, въведени с новия закон за модернизация на военната служба, дават резултат и могат да осигурят необходимото увеличение на личния състав без задължителна мобилизация на младежите.
„Ако тази тенденция продължи, няма да имаме проблеми с увеличаването на числеността“, заяви Писториус. Според него при подобно развитие няма да има основание за дискусии относно възстановяването на военната повинност.
От януари 2026 г. в Германия действа нов модел на военна служба, който запазва доброволния принцип, но въвежда задължително попълване на въпросници от младите мъже и постепенно възстановяване на медицинските прегледи за определяне на годността за служба. Жените могат да участват доброволно. Целта е числеността на Бундесвера да достигне между 255 000 и 270 000 военнослужещи до 2035 г.
Изявлението на министъра идва на фона на протести на млади германци срещу евентуалното връщане на военната повинност. Писториус заяви, че разбира притесненията им, но подчерта, че укрепването на армията има за цел да предотврати военен конфликт чрез възпиране.
Министърът призна и необходимостта от привличане на повече жени в германските въоръжени сили. Той коментира и случаите на сексуални посегателства в армията, като посочи, че през миналата година са регистрирани около 460 предполагаеми нарушения. Писториус обеща решителни мерки за предотвратяване и наказване на подобни случаи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Нйе...!!!
Пари ли нема...?!
Коментиран от #4, #5, #6, #12
09:47 07.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пари може да се напечатат,
До коментар #1 от "Пич":но миналите събота и неделя имаше масови протести в Германия против задължителната военна служба.
09:57 07.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Завивай се
До коментар #1 от "Пич":И легай!
10:01 07.11.2026
7 Забелязъл
Коментиран от #8, #9, #11, #14
10:03 07.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 На български език се пише:
До коментар #7 от "Забелязъл":забелязАл.
Как се пише тази дума в Столипиново е друг въпрос.
10:05 07.11.2026
10 АБЕ ГЕРМАНИЯ НАГ ДОБРЕ
10:06 07.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Що така бе?
До коментар #1 от "Пич":Немците са омекнали нещо..
10:07 07.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Млад еврас
До коментар #7 от "Забелязъл":Ааааа мала токмачка отдавна я забравиха, сега укра апва голем токмак хахахаха.
10:28 07.11.2026
15 СССс
10:34 07.11.2026
16 късото име
От нямане какво да правят, машинистът Ханс и огнярът Хасан, се прегръщат и целуват пред козметичното студио.
10:37 07.11.2026