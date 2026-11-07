Германия може да се откаже от задължителната военна служба

Германия може да избегне възстановяването на задължителната военна служба, ако положителната тенденция при набирането на военнослужещи се запази. Това заяви министърът на отбраната Борис Писториус в интервю за изданията на медийната група Funke, цитирано от Bild.

По думите му германската армия вече наброява около 190 000 военнослужещи, което е най-високото равнище за последните 13 години. Министърът смята, че мерките, въведени с новия закон за модернизация на военната служба, дават резултат и могат да осигурят необходимото увеличение на личния състав без задължителна мобилизация на младежите.

„Ако тази тенденция продължи, няма да имаме проблеми с увеличаването на числеността“, заяви Писториус. Според него при подобно развитие няма да има основание за дискусии относно възстановяването на военната повинност.

От януари 2026 г. в Германия действа нов модел на военна служба, който запазва доброволния принцип, но въвежда задължително попълване на въпросници от младите мъже и постепенно възстановяване на медицинските прегледи за определяне на годността за служба. Жените могат да участват доброволно. Целта е числеността на Бундесвера да достигне между 255 000 и 270 000 военнослужещи до 2035 г.

Изявлението на министъра идва на фона на протести на млади германци срещу евентуалното връщане на военната повинност. Писториус заяви, че разбира притесненията им, но подчерта, че укрепването на армията има за цел да предотврати военен конфликт чрез възпиране.

Министърът призна и необходимостта от привличане на повече жени в германските въоръжени сили. Той коментира и случаите на сексуални посегателства в армията, като посочи, че през миналата година са регистрирани около 460 предполагаеми нарушения. Писториус обеща решителни мерки за предотвратяване и наказване на подобни случаи.