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Германски студенти планират стачки в 35 университета

Германски студенти планират стачки в 35 университета

8 Ноември, 2026 22:19 383 2

  • германия-
  • студентски протести-
  • университети-
  • генерация z

Групата „Gen Z regelt! Studis“ иска да се присъедини към общоевропейските протести на 20 ноември. Преди това студентите ще гласуват по места дали да блокират учебния процес

Германски студенти планират стачки в 35 университета - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нова студентска група в Германия планира стачки в до 35 университета в 33 града на 20 ноември, когато са насрочени общоевропейски протести. Инициативата „Gen Z regelt! Studis“ обяви намерението си да се присъедини към демонстрациите и да разшири протестите в германските висши училища.

Информацията е съобщена от германската информационна агенция ДПА, позовавайки се на представител на инициативата. Според организаторите около 90 студенти са се събрали през уикенда в Хановер, за да създадат новата група. В нея участват представители на студентски организации, младежки структури и активистки обединения.

Студентите ще гласуват по места

В седмицата преди 20 ноември се планират общи събрания във висшите училища. На тях студентите трябва да решат дали да започнат стачка с демократично гласуване и мнозинство. Ако предложението бъде одобрено, организаторите искат да спрат или сериозно да ограничат учебния процес в деня на общоевропейските протести.

Все още не е уточнено как точно ще изглеждат стачките във всяко висше училище. Форматът трябва да бъде определен на местните събрания, като инициативата заявява, че целта не е провеждането на малки символични акции, а участието на стотици студенти.

„Или гледаме как ни отнемат бъдещето, или успяваме да спечелим бъдеще, в което може да се живее“, заяви студентката Вероника Динтер, цитирана от германски медии.

Исканията включват образование и отказ от военна служба

Сред политическите искания на групата са повече средства за образование, край на съкращенията и отказ на университетите от участие във военни изследвания. Студентите се обявяват още срещу политиката на превъоръжаване и срещу повторното въвеждане на задължителната военна служба.

Инициативата настоява и за прекратяване на поредицата от срочни договори в университетите, които според нея създават несигурност за преподаватели и изследователи. Групата заявява позиция срещу всички войни и срещу геноцида, както и за по-високо облагане на богатството.

Стачките във висшите училища са част от по-широката мобилизация на движението „Gen Z regelt“, което през последните седмици организира младежки протести в Германия. На 20 ноември се очаква студентските действия да се проведат паралелно с демонстрации и в други европейски държави.

Източници: taz.de, welt.de, ndr.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мерц

    0 0 Отговор
    Тези студенти са червени комунисти и последователи на Путин.

    22:36 08.11.2026

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