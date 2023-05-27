Руската армия е пленили група десантчици от 81-ва бригада на ВСУ до Белогоровка

Руски военнослужещи са пленили група десантчици от 81-ва бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Краснолиманското направление край Белогоровка, съобщи кореспондентът на ТАСС подполковник в оставка Андрей Марочко.

"Украински бойци редовно попадат в плен на Краснолиманското направление. Нашите военни край Белогоровка плениха група парашутисти от 81-ва бригада на украинските въоръжени формирования ", каза той.

Марочко допълни, че 81-ва бригада на ВСУ участва в бойни операции в Донбас от 2014 г. насам. "През лятото на 2014 г. в Луганск моето подразделение заедно с други опълченски части изтласка 81-ва бригада от летището в Луганск. Те бомбардираха Луганск през 2014 г.", отбеляза офицерът.

По думите му руските военнослужещи са окупирали украински позиции и са взели военнопленници "без никакви проблеми".