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Руската армия е пленили група десантчици от 81-ва бригада на ВСУ до Белогоровка
  Тема: Украйна

27 Май, 2023 14:45 1 095 21

Руската армия е пленили група десантчици от 81-ва бригада на ВСУ до Белогоровка

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"Украински бойци редовно попадат в плен на Краснолиманското направление. Нашите военни край Белогоровка плениха група парашутисти от 81-ва бригада на украинските въоръжени формирования "

Руската армия е пленили група десантчици от 81-ва бригада на ВСУ до Белогоровка - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

Руски военнослужещи са пленили група десантчици от 81-ва бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Краснолиманското направление край Белогоровка, съобщи кореспондентът на ТАСС подполковник в оставка Андрей Марочко.

"Украински бойци редовно попадат в плен на Краснолиманското направление. Нашите военни край Белогоровка плениха група парашутисти от 81-ва бригада на украинските въоръжени формирования ", каза той.

Марочко допълни, че 81-ва бригада на ВСУ участва в бойни операции в Донбас от 2014 г. насам. "През лятото на 2014 г. в Луганск моето подразделение заедно с други опълченски части изтласка 81-ва бригада от летището в Луганск. Те бомбардираха Луганск през 2014 г.", отбеляза офицерът.

По думите му руските военнослужещи са окупирали украински позиции и са взели военнопленници "без никакви проблеми".


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахото

    28 7 Отговор
    ами нормално за укровските страхливи псета дето верват на наркоман президент и пиндоското нато

    14:48 27.05.2023

  • 2 Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺

    11 35 Отговор
    Руските фейкове са елементарни, защото са адресирани към , малограмотна аудитория с нисък коефициент на интелигентност и силна нужда от "безкомпромисна и твърда ръка, която да ги ръководи". А когато тази ръка е враг на ЕС, НАТО и САЩ, които тази аудитория е нарочила за виновни за личностният им провал няма външна сила, която да ги убеди, че грешат. Така вярата във фейковете се превръща в религиозно преклонение и обожествяване на психопата Путин и Путинистан.

    Коментиран от #4

    14:49 27.05.2023

  • 3 Индийски БИВОЛАР

    7 3 Отговор
    БОЙ КЕКС и ГРЪЦКА МУЗИКА

    14:50 27.05.2023

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.


  • 5 Залужни

    8 23 Отговор
    Колкото аз съм мъртъв, толкова и десантчиците са пленени. Москалите са бесни, че пуснахме видео как 7 наше момчета пленяват 22 руснака и сега "отговарят асиметрично".

    14:52 27.05.2023

  • 6 Не се знае

    21 5 Отговор
    Дали са ги пленили, или доброволно са се предали, както е масовата практика, след като насилствено са били хвърлени в окопите от укрофашагите.

    14:53 27.05.2023

  • 7 Айде няма нужда

    6 10 Отговор
    Абе те и кораба уж показаха вчера че е цял и влиза в Севастопол.После се оказа че кадрите са от преди две години.

    14:53 27.05.2023

  • 8 Цар Долар

    3 17 Отговор
    На тези им миршатрускитеказашките ботуши на долнопробен самагон. Мос-филм представя новата си пропагандна татарска менте продукция за слабоумникрепостни.

    Коментиран от #12

    14:53 27.05.2023

  • 9 Хихихи..

    15 2 Отговор
    Тарикати,нарочно "попадат".По-добре с кирка,отколкото с автомат."Роб се връща,гроб се не връща" както е казвал народът след ПСВ.И ние сме умирали заради идиотизма на Фердо,както укрите умират за идиотизма на Зеленко..

    14:54 27.05.2023

  • 10 Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺

    3 18 Отговор

    До коментар #4 от "май":

    Ако бях малограмотен щях да съм русофил и да вярвам, че психопата Путин е гениален а руската армия е непобедимая и легендарная ".

    Коментиран от #18

    14:54 27.05.2023

  • 11 Вирус

    4 2 Отговор
    Ахмедката и шумов дежурни днес хахаха дай малко да разсъждавате стига преписвали тъпи статии

    14:55 27.05.2023

  • 12 ОМБРЕ

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Цар Долар":

    КОЙ ЦАР ЧЕ НЕЩО НЕ ВДЯВАМЕ ---РУХНАЛИТЕ БАНКИ А БЕЙБИ МЕЙБИ

    Коментиран от #15

    14:56 27.05.2023

  • 13 пенко

    0 0 Отговор
    ДО МОМЕНТА НЯМА НИТО ЕДИН ЗАБРЕМЕНЯЛ ВОЕННОПЛЕННИК И ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ !!!!!!!!!

    15:02 27.05.2023

  • 14 Калпазанин

    3 0 Отговор
    Честито на печелившите

    15:04 27.05.2023

  • 15 Цар Долар

    1 6 Отговор

    До коментар #12 от "ОМБРЕ":

    Има да рухвам още няколко хилядолетия да краят на Света, но кремълските слепоци няма да са живида го видят. Грамотните да прочетат една мъдра мисъл на Великият Марк Твен.

    Коментиран от #21

    15:07 27.05.2023

  • 16 Бесен-_ Язовец

    4 1 Отговор
    Даваха клип руснаците с един камион се возят и ония отгоре падат като круши направо в камиона!

    15:08 27.05.2023

  • 17 Осведмен

    4 3 Отговор
    По другите медии казаха , че украинските парашутисти са скочили до Руските части за да бъдат пленени . Не им се умира заради западни ценности .

    15:10 27.05.2023

  • 18 Хихихи..

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺":

    Не си "малограмотен",успокой се.Само "неграмотен" си.

    15:10 27.05.2023

  • 19 Че КОГА е имало проблеми

    1 1 Отговор
    с унтермешен????

    15:14 27.05.2023

  • 20 Хахахаха

    0 0 Отговор
    А дали всъщност не са пленени в Украйна и да казват че да ги пленили в Русия?

    15:18 27.05.2023

  • 21 ОМБРЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цар Долар":

    лъжльо ЛЪЖЕШ САМО СЕБЕ СИ -----ДЕРЗАЙ

    15:20 27.05.2023

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