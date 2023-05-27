Руската армия е пленили група десантчици от 81-ва бригада на ВСУ до Белогоровка

Руски военнослужещи са пленили група десантчици от 81-ва бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Краснолиманското направление край Белогоровка, съобщи кореспондентът на ТАСС подполковник в оставка Андрей Марочко.
"Украински бойци редовно попадат в плен на Краснолиманското направление. Нашите военни край Белогоровка плениха група парашутисти от 81-ва бригада на украинските въоръжени формирования ", каза той.
Марочко допълни, че 81-ва бригада на ВСУ участва в бойни операции в Донбас от 2014 г. насам. "През лятото на 2014 г. в Луганск моето подразделение заедно с други опълченски части изтласка 81-ва бригада от летището в Луганск. Те бомбардираха Луганск през 2014 г.", отбеляза офицерът.
По думите му руските военнослужещи са окупирали украински позиции и са взели военнопленници "без никакви проблеми".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахото
14:48 27.05.2023
2 Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺
Коментиран от #4
14:49 27.05.2023
3 Индийски БИВОЛАР
14:50 27.05.2023
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Залужни
14:52 27.05.2023
6 Не се знае
14:53 27.05.2023
7 Айде няма нужда
14:53 27.05.2023
8 Цар Долар
Коментиран от #12
14:53 27.05.2023
9 Хихихи..
14:54 27.05.2023
10 Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺
До коментар #4 от "май":Ако бях малограмотен щях да съм русофил и да вярвам, че психопата Путин е гениален а руската армия е непобедимая и легендарная ".
Коментиран от #18
14:54 27.05.2023
11 Вирус
14:55 27.05.2023
12 ОМБРЕ
До коментар #8 от "Цар Долар":КОЙ ЦАР ЧЕ НЕЩО НЕ ВДЯВАМЕ ---РУХНАЛИТЕ БАНКИ А БЕЙБИ МЕЙБИ
Коментиран от #15
14:56 27.05.2023
13 пенко
15:02 27.05.2023
14 Калпазанин
15:04 27.05.2023
15 Цар Долар
До коментар #12 от "ОМБРЕ":Има да рухвам още няколко хилядолетия да краят на Света, но кремълските слепоци няма да са живида го видят. Грамотните да прочетат една мъдра мисъл на Великият Марк Твен.
Коментиран от #21
15:07 27.05.2023
16 Бесен-_ Язовец
15:08 27.05.2023
17 Осведмен
15:10 27.05.2023
18 Хихихи..
До коментар #10 от "Ха-ха-ха 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺 🚾 🇷🇺":Не си "малограмотен",успокой се.Само "неграмотен" си.
15:10 27.05.2023
19 Че КОГА е имало проблеми
15:14 27.05.2023
20 Хахахаха
15:18 27.05.2023
21 ОМБРЕ
До коментар #15 от "Цар Долар":лъжльо ЛЪЖЕШ САМО СЕБЕ СИ -----ДЕРЗАЙ
15:20 27.05.2023