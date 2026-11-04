4 ноември 1995 г. Крайнодесен израелски екстремист убива с три куршума в гърба премиера Ицхак Рабин

На 4 ноември 1995 г. Министър-председателят на Израел Ицхак Рабин е смъртоносно прострелян на площад в Тел Авив от израелския студент Игал Амир.

На този ден министър-председателят и министър на отбраната Ицхак Рабин на Държавата Израел излиза на сцената на мирен митинг в подкрепа на мирните преговори от Осло на площад “Царете на Израел” в Тел Авив.

Пред над 100 000 души Рабин заявява: “Винаги съм вярвал, че повечето хора искат мир и са готови да поемат риск, за да го постигнат”. Той е в празнично в настроение и дори в края на митинга се включва в изпълнението на песента Шир Ла Шалом, припомня "Шалом".

По това време Рабин е постигнал нещо, което досега не се е отдавало на друг министър-председател - мирен договор с Йордания и договорка с палестинските организации за прекратяване на интифадата и работа по създаване на две държави. За усилията си за мир Рабин получава и Нобелова награда.

Митингът на 4 ноември завършва към 21:30 ч. и когато Рабин слиза от стълбите на общината към отворената врата на своята кола, Игал Амир, крайнодесен екстремист изстрелва три изстрела в гърба на премиера с пистолет.

Третият изстрел пропуска Рабин и уцелва охраната му Йорам Рубин. Амир е арестуван веднага, а Рабин е закаран в болница, където по-късно умира.

В джоба му е намерен листът с текстът на Шир Ла Шалом (песен за мир), пропит с кръвта му.