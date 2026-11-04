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4 ноември 1995 г. Крайнодесен израелски екстремист убива с три куршума в гърба премиера Ицхак Рабин

4 ноември 1995 г. Крайнодесен израелски екстремист убива с три куршума в гърба премиера Ицхак Рабин

4 Ноември, 2026 03:13 412 13

  • ицхак рабин-
  • израел-
  • убийство

Амир е арестуван веднага, а Рабин е закаран в болница, където по-късно умира

4 ноември 1995 г. Крайнодесен израелски екстремист убива с три куршума в гърба премиера Ицхак Рабин - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 4 ноември 1995 г. Министър-председателят на Израел Ицхак Рабин е смъртоносно прострелян на площад в Тел Авив от израелския студент Игал Амир.

На този ден министър-председателят и министър на отбраната Ицхак Рабин на Държавата Израел излиза на сцената на мирен митинг в подкрепа на мирните преговори от Осло на площад “Царете на Израел” в Тел Авив.

Пред над 100 000 души Рабин заявява: “Винаги съм вярвал, че повечето хора искат мир и са готови да поемат риск, за да го постигнат”. Той е в празнично в настроение и дори в края на митинга се включва в изпълнението на песента Шир Ла Шалом, припомня "Шалом".

По това време Рабин е постигнал нещо, което досега не се е отдавало на друг министър-председател - мирен договор с Йордания и договорка с палестинските организации за прекратяване на интифадата и работа по създаване на две държави. За усилията си за мир Рабин получава и Нобелова награда.

Митингът на 4 ноември завършва към 21:30 ч. и когато Рабин слиза от стълбите на общината към отворената врата на своята кола, Игал Амир, крайнодесен екстремист изстрелва три изстрела в гърба на премиера с пистолет.

Третият изстрел пропуска Рабин и уцелва охраната му Йорам Рубин. Амир е арестуван веднага, а Рабин е закаран в болница, където по-късно умира.

В джоба му е намерен листът с текстът на Шир Ла Шалом (песен за мир), пропит с кръвта му.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дааааа, Ицхак Рабин.......

    59 18 Отговор
    Няма как да стане "мирен митинг в подкрепа на мирните преговори" някой и сега в Израел да направи и да не го застрелят ! Израел са държава -терорист и никога мир не са искали а крадене на чужда земя апартейд и геноцид.

    04:14 04.11.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 12 Факт

    7 1 Отговор
    Рабин бил добър човек!

    04:38 04.11.2025

  • 13 Това е страхотно

    1 1 Отговор
    Нека има заря ракия и радио вероника🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    08:28 04.11.2025