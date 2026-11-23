Командващият Централното командване на САЩ (CENTCOM) адмирал Брад Купър проведе разговори с цивилни и военни ръководители от Израел, Катар и Саудитска Арабия по време на едноседмично посещение в Близкия изток. Визитата приключи на 22 ноември.

„По време на срещите с цивилното и военното ръководство на Израел, Катар и Саудитска Арабия разговорите бяха съсредоточени върху текущата ситуация със сигурността и възможностите за по-нататъшно сътрудничество“, заяви CENTCOM.

По време на обиколката Купър е инспектирал американските военни формирования в региона и е разговарял с военнослужещи, разположени там.

Срещи в Израел и Саудитска Арабия

На 18 ноември адмиралът се е срещнал в Тел Авив с началника на Генералния щаб на израелската армия генерал Еял Замир и с директора на израелската разузнавателна служба „Мосад“ Роман Гофман. Според Израелските сили за отбрана разговорите са били посветени на Иран, координацията и съвместната готовност при различни сценарии.

След това Купър е посетил Саудитска Арабия, където е разговарял с престолонаследника Мохамед бин Салман и министъра на отбраната принц Халид бин Салман. Обсъждани са били отбранителното сътрудничество, регионалните развития, Иран и войната в Йемен, съобщи „Анадолу“.

Разговори в Доха на фона на регионално напрежение

В Катар американският адмирал се е срещнал с вицепремиера и министър на отбраната шейх Сауд бин Абдулрахман Ал Тани. Срещата се е състояла в Доха на 21 ноември, но катарското министерство на отбраната не е оповестило допълнителни подробности.

Посещението се провежда на фона на напрежение между Вашингтон и Техеран, свързано и с корабоплаването през Ормузкия проток. Според „Асошиейтед прес“ държавите от Персийския залив засилват дипломатическите си усилия, за да предотвратят нова ескалация, докато Саудитска Арабия продължава да бъде обект на ракетни и безпилотни атаки, приписвани на йеменските хуси.

В изявлението си CENTCOM не посочва конкретни нови военни договорености или решения, произтекли от разговорите. Потвърдено е, че срещите са били насочени към оценка на средата за сигурност и към продължаване на сътрудничеството между САЩ и партньорите им в региона.

Източници: apnews.com, mobil.aa.com.tr, axios.com