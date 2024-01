Борел и Шикорски: Необходимо е да подобрим военната подкрепа за Украйна

Жозеп Борел, който е върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Радослав Шикорски, полският министър на външните работи, обсъдиха днес засилване на военната подкрепа за Украйна, включително предоставянето на Киев на далекобойни ракети и ракети за противовъздушна отбрана, предаде Укринформ, като се позова на публикации на двамата в социалната медия "Екс", цитирана от БТА.

Good discussion with FM Poland @sikorskiradek. We shared increasing concerns over intensified Russian air attacks against Ukraine civilian infrastructure.



We agreed on the need to enhance our military support to Ukraine, including with long range and anti aircraft missiles.