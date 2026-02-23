Слави Трифонов пита: Министър Дечев привиквал ли е полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"?

"Темата "Петрохан“ е много важна. Заради нас, заради отношението на нас, българите, към децата, заради справедливостта и аз няма да спра да ви информирам, и да задавам въпроси, докато този случай не се реши".
Така започва публикацията си във Facebook Слави Трифонов.
Затова, тъй като днес /б. р. неделя/ имам определена информация, задавам следните въпроси:
Първо - Министърът на вътрешните работи Емил Дечев привиквал ли е днес в ресторант "Ниагара“, намиращ се на ул. "Дойран“ 2 в София, полицаите, ангажирани със случая "Петрохан“?
Второ - Упражнявал ли е натиск министърът на вътрешните работи Емил Дечев над полицаите да замитат следите на ПП-ДБ по случая "Петрохан“?
Трето - Прокуратурата ще се задейства ли да провери поредната информация в тази посока, защото ако информацията се окаже вярна, всъщност това е престъпление?
Вижте сега, случаят "Петрохан“ е с огромна значимост. Според мен нищо не може да бъде заметено и нищо не може да бъде прикрито. И пак, според мен, всички държавни органи, които работят по този случай, трябва да бъдат оставени да си свършат работата бързо, да ни информират за резултатите и обществото най-после да се успокои. И искрено се надявам новите началници в МВР да постъпят умно и отговорно, а не да се опитват да прикриват следите на определени политически формации", завършва Трифонов.
Миналата седмица се появиха слухове за поискани оставки от вътрешния министър Емил Дечев заради случаите "Петрохан" и "Околчица".
От МВР поясниха по-късно, че твърденията за искане на "оставки" на работещите по случаите не отговарят на истината.
Източник: www.focus-news.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 За теб е важно
03:54 23.02.2026
2 Урко
04:01 23.02.2026
3 Регулатор
Коментиран от #6
04:13 23.02.2026
4 Мммм дa
04:14 23.02.2026
5 оня с коня
04:27 23.02.2026
6 Хмм
До коментар #3 от "Регулатор":а тези, които имат ги зарязват, да ги гледа някой друг
04:40 23.02.2026