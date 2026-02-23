Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Слави Трифонов пита: Министър Дечев привиквал ли е полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"?

Слави Трифонов пита: Министър Дечев привиквал ли е полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"?

23 Февруари, 2026 04:19, обновена 23 Февруари, 2026 03:26 537 6

  • слави трифонов-
  • министър емил дечев-
  • мвр-
  • полиция-
  • петрохан

Надявам се новите началници в МВР да постъпят умно и отговорно, а не да се опитват да прикриват следите на определени политически формации, заяви лидерът на ИТН

Слави Трифонов пита: Министър Дечев привиквал ли е полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"? - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

"Темата "Петрохан“ е много важна. Заради нас, заради отношението на нас, българите, към децата, заради справедливостта и аз няма да спра да ви информирам, и да задавам въпроси, докато този случай не се реши".

Така започва публикацията си във Facebook Слави Трифонов.

Затова, тъй като днес /б. р. неделя/ имам определена информация, задавам следните въпроси:

Първо - Министърът на вътрешните работи Емил Дечев привиквал ли е днес в ресторант "Ниагара“, намиращ се на ул. "Дойран“ 2 в София, полицаите, ангажирани със случая "Петрохан“?

Второ - Упражнявал ли е натиск министърът на вътрешните работи Емил Дечев над полицаите да замитат следите на ПП-ДБ по случая "Петрохан“?

Трето - Прокуратурата ще се задейства ли да провери поредната информация в тази посока, защото ако информацията се окаже вярна, всъщност това е престъпление?

Вижте сега, случаят "Петрохан“ е с огромна значимост. Според мен нищо не може да бъде заметено и нищо не може да бъде прикрито. И пак, според мен, всички държавни органи, които работят по този случай, трябва да бъдат оставени да си свършат работата бързо, да ни информират за резултатите и обществото най-после да се успокои. И искрено се надявам новите началници в МВР да постъпят умно и отговорно, а не да се опитват да прикриват следите на определени политически формации", завършва Трифонов.

Миналата седмица се появиха слухове за поискани оставки от вътрешния министър Емил Дечев заради случаите "Петрохан" и "Околчица".

От МВР поясниха по-късно, че твърденията за искане на "оставки" на работещите по случаите не отговарят на истината.

Източник: www.focus-news.net


България
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За теб е важно

    4 0 Отговор
    Не за обществото и децата а за да няма справедливост и вие да може да се възпроизвеждате с нечестни избори. Никой мислещ човек не може да вярва на лидер на партия които преди избори говори едно а после прави точно обратното.

    03:54 23.02.2026

  • 2 Урко

    6 0 Отговор
    Зулусът сам се пита в огледалото. Никой вече нито го слуша, нито му вярва. Жалко е да си отидеш като предател на народа си.

    04:01 23.02.2026

  • 3 Регулатор

    5 0 Отговор
    Трифонов...няма нито жена,нито деца...питал той...Жалък човек,жалък политик,но огромен предател.ИТН...копаят дъното...в най-новата ни история не е имало толкова голямо падение на партия и "политици"!

    Коментиран от #6

    04:13 23.02.2026

  • 4 Мммм дa

    1 0 Отговор
    много вкусен суджук, ама и нeго развалиха

    04:14 23.02.2026

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмнеАEЦ-а и yнищожи тоя кoфти ГЕНбългaрcки

    04:27 23.02.2026

  • 6 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Регулатор":

    а тези, които имат ги зарязват, да ги гледа някой друг

    04:40 23.02.2026

