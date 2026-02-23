Слави Трифонов пита: Министър Дечев привиквал ли е полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"?

"Темата "Петрохан“ е много важна. Заради нас, заради отношението на нас, българите, към децата, заради справедливостта и аз няма да спра да ви информирам, и да задавам въпроси, докато този случай не се реши".

Така започва публикацията си във Facebook Слави Трифонов.

Затова, тъй като днес /б. р. неделя/ имам определена информация, задавам следните въпроси:

Първо - Министърът на вътрешните работи Емил Дечев привиквал ли е днес в ресторант "Ниагара“, намиращ се на ул. "Дойран“ 2 в София, полицаите, ангажирани със случая "Петрохан“?

Второ - Упражнявал ли е натиск министърът на вътрешните работи Емил Дечев над полицаите да замитат следите на ПП-ДБ по случая "Петрохан“?

Трето - Прокуратурата ще се задейства ли да провери поредната информация в тази посока, защото ако информацията се окаже вярна, всъщност това е престъпление?

Вижте сега, случаят "Петрохан“ е с огромна значимост. Според мен нищо не може да бъде заметено и нищо не може да бъде прикрито. И пак, според мен, всички държавни органи, които работят по този случай, трябва да бъдат оставени да си свършат работата бързо, да ни информират за резултатите и обществото най-после да се успокои. И искрено се надявам новите началници в МВР да постъпят умно и отговорно, а не да се опитват да прикриват следите на определени политически формации", завършва Трифонов.

Миналата седмица се появиха слухове за поискани оставки от вътрешния министър Емил Дечев заради случаите "Петрохан" и "Околчица".

От МВР поясниха по-късно, че твърденията за искане на "оставки" на работещите по случаите не отговарят на истината.

Източник: www.focus-news.net