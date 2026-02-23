Новини
България »
Времето днес, прогноза за понеделник, 23 февруари: Слънчево, възможни превалявания над североизтока

Времето днес, прогноза за понеделник, 23 февруари: Слънчево, възможни превалявания над североизтока

23 Февруари, 2026 03:00 445 2

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще са между 8 и 13°С, а по морския бряг – от 6 до 9°С

Времето днес, прогноза за понеделник, 23 февруари: Слънчево, възможни превалявания над североизтока - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Сутринта температурите ще бъдат между -4 и +1°С, в отделни райони на Северна България и по-ниски.

През деня ще преобладава слънчево време, като само в североизточните райони към края на деня има слаба вероятност за краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 8 и 13°С, а по морския бряг – от 6 до 9°С.

По Черноморието следобяд облачността ще се увеличи, но валежи не се очакват. Вятърът ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен.

В планините облачността ще бъде променлива, с вероятност за слаби снеговалежи на отделни места. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а температурите ще се повишат.

Във вторник на много места ще вали предимно дъжд, като максималните температури ще са сравнително високи – между 10 и 15°С.

През следващите дни облачността ще остане предимно значителна, но валежи ще има само на отделни места, главно в източната част на страната, и те ще бъдат от дъжд и сняг.

В петък се очакват повече слънчеви часове. Вятърът ще бъде умерен, а сутринта на места в низините видимостта ще е намалена.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да BиСЕРА ФОСТИТЕас

    1 0 Отговор
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    хубава и богата държава, с православна вяра и
    традиционно семейство,
    на Сатанинска вяра?
    -Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
    но страна си не продавам,
    на лисици и хиени!
    На секундата тогава, Дяволът се озверява
    и Северните му потоци той взривява.
    И пак го пита, разпитва:
    -Даваш ли даваш, Президент Путине,
    нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
    да правим ний аванти?
    -Море, озверяла ти Сатана,
    не е за продан моята страна,
    писано е тук, ей в тия бели листи:
    "Путин не говори с терористи!"

    Коментиран от #2

    03:20 23.02.2026

  • 2 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "да BиСЕРА ФОСТИТЕас":

    много сте точен приятел

    03:21 23.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове