Времето днес, прогноза за понеделник, 23 февруари: Слънчево, възможни превалявания над североизтока

Сутринта температурите ще бъдат между -4 и +1°С, в отделни райони на Северна България и по-ниски.
През деня ще преобладава слънчево време, като само в североизточните райони към края на деня има слаба вероятност за краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 8 и 13°С, а по морския бряг – от 6 до 9°С.
По Черноморието следобяд облачността ще се увеличи, но валежи не се очакват. Вятърът ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен.
В планините облачността ще бъде променлива, с вероятност за слаби снеговалежи на отделни места. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а температурите ще се повишат.
Във вторник на много места ще вали предимно дъжд, като максималните температури ще са сравнително високи – между 10 и 15°С.
През следващите дни облачността ще остане предимно значителна, но валежи ще има само на отделни места, главно в източната част на страната, и те ще бъдат от дъжд и сняг.
В петък се очакват повече слънчеви часове. Вятърът ще бъде умерен, а сутринта на места в низините видимостта ще е намалена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да BиСЕРА ФОСТИТЕас
хубава и богата държава, с православна вяра и
традиционно семейство,
на Сатанинска вяра?
-Море, ЛГБТ Дяволе, глава си давам,
но страна си не продавам,
на лисици и хиени!
На секундата тогава, Дяволът се озверява
и Северните му потоци той взривява.
И пак го пита, разпитва:
-Даваш ли даваш, Президент Путине,
нефт и редки метали: никел, газ и брилянти,
да правим ний аванти?
-Море, озверяла ти Сатана,
не е за продан моята страна,
писано е тук, ей в тия бели листи:
"Путин не говори с терористи!"
Коментиран от #2
03:20 23.02.2026
2 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #1 от "да BиСЕРА ФОСТИТЕас":много сте точен приятел
03:21 23.02.2026