Емил Костадинов празнува рожден ден днес!

Днес рожден ден празнува един от най-изявените български футболисти - Емил Костадинов. Легендарният нападател е роден на 12 август 1967-а, а по време на активната си кариера облича екипите на ЦСКА, Порто, Байерн (Мюнхен), Фенербахче, Тигрес и Майнц 05. С националния екип има 70 мача и 26 гола; автор на историческите две попадения на "Парк де Пренс", с които България побеждава Франция и се класира за световното първенство през 1994-а в САЩ. Там Костадинов е част от състава, достигнал до полуфинал и спечелил бронзови медали от най-големия международен форум. По-късно Екзекуторът на петлите участва на европейското първенство в Англия, а на мондиала в Испания през 1998-а отбелязва единствения гол за "лъвовете" - срещу Испания.

Във визитката му личат три шампионски титли и четири Купи на България с ЦСКА, две титли и две купи на Португалия. През 1996-а Костадинов става първият българин, отбелязал гол във финал на европейски турнир, когато неговият Байерн побеждава Бордо и печели Купата на УЕФА.

През 1993-а е отличен като футболист номер едно на България. Носител е на най-високото държавно отличие в областта на спорта - почетния знак "Венец на победителя", връчен му от Министерството на младежта и спорта.

След края на кариерата си Костадинов продължава да работи за българския футбол в качеството си на висш функционер и член на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз. Понастоящем е първи вицепрезидент на централата.