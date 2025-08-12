Новини
Емил Костадинов празнува рожден ден днес!

12 Август, 2025 12:51 563 3

Той е роден през 1967-а година

Емил Костадинов празнува рожден ден днес! - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес рожден ден празнува един от най-изявените български футболисти - Емил Костадинов. Легендарният нападател е роден на 12 август 1967-а, а по време на активната си кариера облича екипите на ЦСКА, Порто, Байерн (Мюнхен), Фенербахче, Тигрес и Майнц 05. С националния екип има 70 мача и 26 гола; автор на историческите две попадения на "Парк де Пренс", с които България побеждава Франция и се класира за световното първенство през 1994-а в САЩ. Там Костадинов е част от състава, достигнал до полуфинал и спечелил бронзови медали от най-големия международен форум. По-късно Екзекуторът на петлите участва на европейското първенство в Англия, а на мондиала в Испания през 1998-а отбелязва единствения гол за "лъвовете" - срещу Испания.

Във визитката му личат три шампионски титли и четири Купи на България с ЦСКА, две титли и две купи на Португалия. През 1996-а Костадинов става първият българин, отбелязал гол във финал на европейски турнир, когато неговият Байерн побеждава Бордо и печели Купата на УЕФА.
През 1993-а е отличен като футболист номер едно на България. Носител е на най-високото държавно отличие в областта на спорта - почетния знак "Венец на победителя", връчен му от Министерството на младежта и спорта.

След края на кариерата си Костадинов продължава да работи за българския футбол в качеството си на висш функционер и член на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз. Понастоящем е първи вицепрезидент на централата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 муцунка

    3 0 Отговор
    Да е жив и здрав човекът!

    12:53 12.08.2025

  • 2 Честито Емо

    0 0 Отговор
    Бади такав какавто си. Благодара.

    13:39 12.08.2025

  • 3 Дано

    0 0 Отговор
    се събуди....да не си проспи и рожденият ден.

    13:43 12.08.2025

