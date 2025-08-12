Официалният представител на Министерството на външните работи на Русия, Мария Захарова, заяви в интервю за изданието "Експерт", че европейските елити използват Русия като "враг", за да прехвърлят върху нея собствените си провали и социално-икономически кризисни ситуации.

Според нея, с цел "оправдание на агресията и канализиране на нарастващото обществено недоволство", срещу Русия е разгърната "многокомпонентна кампания, която включва провокации, фалшиви новини и директни лъжи."

"На фона на острия социално-икономически кризис, съвременните евроелити се нуждаят от 'враг', на когото да прехвърлят всички свои неуспехи и провали", заяви Захарова, подчертавайки, че Русия става удобен обект за тези стратегии.

Тя добави, че в евроатлантическите столици все още се говори за "стратегическо поражение" на Русия и заради тази фиксация на Запад, са готови да предприемат всякакви действия. Захарова подчерта, че Западът е създал и подкрепил властите в Киев, които са фокусирани "върху унищожаването на всичко руско". Според нея, всички опити за бързо разгромяване на Русия са провалени, както и наложените санкции.

"Санкциите не успяха, въоръжаването на киевските бойци не може да промени ситуацията на фронта", добави Захарова. Тя също така отбеляза, че продължават усилията за насаждане на "антируска, русофобска матрица" в световното обществено съзнание, която се прокарва през вековете — от пресата на 19-ти век до съвременната антисъветска пропаганда и фалшивите кампании на новото хилядолетие.

В отговор на тези коментари, прессекретарят на Кремъл, Дмитрий Песков, заяви, че опитите за създаване на образ на врага чрез Русия не отговарят на интересите на народите в Европейския съюз.