Новини
Свят »
Русия »
Мария Захарова: Европейските елити се нуждаят от враг в лицето на Русия
  Тема: Украйна

Мария Захарова: Европейските елити се нуждаят от враг в лицето на Русия

12 Август, 2025 11:03 1 054 62

  • мария захарова-
  • русия-
  • сащ-
  • украйна-
  • доналд тръмп

Захарова добави, че в евроатлантическите столици все още се говори за стратегическо поражение на Русия и заради тази фиксация на Запад, са готови да предприемат всякакви действия

Мария Захарова: Европейските елити се нуждаят от враг в лицето на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Официалният представител на Министерството на външните работи на Русия, Мария Захарова, заяви в интервю за изданието "Експерт", че европейските елити използват Русия като "враг", за да прехвърлят върху нея собствените си провали и социално-икономически кризисни ситуации.

Според нея, с цел "оправдание на агресията и канализиране на нарастващото обществено недоволство", срещу Русия е разгърната "многокомпонентна кампания, която включва провокации, фалшиви новини и директни лъжи."

Още новини от Украйна

"На фона на острия социално-икономически кризис, съвременните евроелити се нуждаят от 'враг', на когото да прехвърлят всички свои неуспехи и провали", заяви Захарова, подчертавайки, че Русия става удобен обект за тези стратегии.

Тя добави, че в евроатлантическите столици все още се говори за "стратегическо поражение" на Русия и заради тази фиксация на Запад, са готови да предприемат всякакви действия. Захарова подчерта, че Западът е създал и подкрепил властите в Киев, които са фокусирани "върху унищожаването на всичко руско". Според нея, всички опити за бързо разгромяване на Русия са провалени, както и наложените санкции.

"Санкциите не успяха, въоръжаването на киевските бойци не може да промени ситуацията на фронта", добави Захарова. Тя също така отбеляза, че продължават усилията за насаждане на "антируска, русофобска матрица" в световното обществено съзнание, която се прокарва през вековете — от пресата на 19-ти век до съвременната антисъветска пропаганда и фалшивите кампании на новото хилядолетие.

В отговор на тези коментари, прессекретарят на Кремъл, Дмитрий Песков, заяви, че опитите за създаване на образ на врага чрез Русия не отговарят на интересите на народите в Европейския съюз.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 стоян георгиев

    20 23 Отговор
    При тия всичко е на обратно.европейските лидери даваха всеки месец на Русия 50 млрд. долара за суровини и инвестираха милиарди в Русия докато Путин не бе нападнал украйна.ей това е конфронтацията дето търсим.русия за да се.капсулира и Путлер да стане пожизнен цар направи всичко на обратно.

    Коментиран от #22, #32

    11:06 12.08.2025

  • 3 Световна война

    22 17 Отговор
    Тази среща няма да има никаква стойност пред света, ако е включено признаване на руската окупация на украинските и кримските земи. Тръмп по-скоро много ще се изложи, той вече се изложи. Украйна няма да даде никакви земи, нито Крим. Така че е време народите и държавите да се научат да се обединят и противопоставят на олигофренията на Америка и Русия.

    Коментиран от #38

    11:06 12.08.2025

  • 4 стоян георгиев

    13 12 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Украйна по нищо не се различава като държава от България германия сащ русия...

    Коментиран от #13

    11:06 12.08.2025

  • 5 Кривоверен алкаш

    23 17 Отговор
    Не Тьотя,тя самата Русия се преставя в такава светлина с имперската си политика...политика на убийства и крадене на земи..Оня ден четох че искат да купят имота в Камчия...ако не нищо чудно да дойдат да го освобождават...

    11:07 12.08.2025

  • 6 Ба на бахахха

    28 19 Отговор
    Кой се нуждае от вас бе руски въшки нечистоплътни.
    Мухаха

    11:07 12.08.2025

  • 7 Не е вярно

    26 18 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Русия не е държава! А федерация със много завладени и подчинени народи! Там има дори и български исторически земи! Имате достъп до интернет! Излезте от пещерата БЕ!

    11:07 12.08.2025

  • 8 Простак

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    500%

    11:08 12.08.2025

  • 9 НА РУСИЯ

    24 16 Отговор
    ВСЕ НЯКОЙ ИМ Е КРИВ...ТОЛКОВА НЕЩАСТНА ДЪРЖАВА НЯМА В ЦЕЛИЯТ СВЯТ...ДА ЖИВЕЕШ БЕЗ МЕЧТИ..ДАЙ ИМ САМО АЛКОХОЛ И ВОЙНИ...

    11:09 12.08.2025

  • 10 Казуар

    20 15 Отговор
    Захаринке, Русия води хибридна война срещу ЕС.

    Коментиран от #18

    11:09 12.08.2025

  • 11 Шопо

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    ...от кога го имаш това главоболие ,пиеш хапчета и ефект никакъв...

    11:09 12.08.2025

  • 12 Ужас, и това недоразумение е ЕС!

    18 17 Отговор
    ЕС иска война за да продължат комисионните от оръжията! За това всички отиват в Украйна с раници,куфари и т.н.!

    Коментиран от #21, #40

    11:09 12.08.2025

  • 13 Шопо

    17 18 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Русия няма абиция да воюва с Германия или България, те си искат своето.

    11:10 12.08.2025

  • 14 Бай Ганя

    12 12 Отговор
    Нищо-неправене плюс антируска пропаганда = високи евро-заплати.

    11:10 12.08.2025

  • 15 А в Русия как е ? Точно Путин

    19 16 Отговор
    ги прави тези номера. На Русия винаги и е бил необходим както външен, така и вътрешен враг. За да могат да оправдаят репресиите върху народа!

    Коментиран от #19, #35

    11:10 12.08.2025

  • 16 На запада му трябва враг с много

    14 14 Отговор
    Минерални ресурси

    11:10 12.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Руснаков

    10 8 Отговор

    До коментар #15 от "А в Русия как е ? Точно Путин":

    Точно казано...браво..

    11:12 12.08.2025

  • 20 Киро швепса

    10 7 Отговор
    Българските елити даже ги изпреварват, оказа се много сладка работа... 😍

    11:13 12.08.2025

  • 21 Българин

    12 9 Отговор

    До коментар #12 от "Ужас, и това недоразумение е ЕС!":

    Ако продължи войната Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    11:13 12.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Папагал

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "Град Козлодуй":

    или си папагал или си Шопо....с голямо главоболие...

    11:14 12.08.2025

  • 24 гост

    8 8 Отговор

    До коментар #22 от "Хибридна война":

    Ами да ядат територия и да пият нефт...няли някой трябва да ти купи суровините..капсула...

    Коментиран от #34

    11:16 12.08.2025

  • 25 има далавера

    11 6 Отговор
    Бъдещето е в "да си враг на Русия". Страхотни пари се правят.
    Кой разбира, тук се спира !!

    11:18 12.08.2025

  • 26 Хахахаха

    12 12 Отговор
    Руските елити се нуждаят от враг в лицето на Европа!

    11:19 12.08.2025

  • 27 Архимандрисандрит Бибиян

    3 2 Отговор
    Сички се нождаят од враг, за да се одборно дърват некому!

    11:21 12.08.2025

  • 28 Марш

    7 5 Отговор
    Бе Бо-Клук

    11:21 12.08.2025

  • 29 Мдаа

    9 9 Отговор
    Точно обратното е. И на малките деца е ясно, че Русия се нуждае от такъв враг.

    Коментиран от #30

    11:22 12.08.2025

  • 30 Хахахаха

    8 7 Отговор

    До коментар #29 от "Мдаа":

    Европа се опита да постави раша на колене! Но те не се предадоха и останаха да лежат в калта!

    11:24 12.08.2025

  • 31 Найс

    5 6 Отговор
    В цялата история на България по-добре не сме били. Русофобията ни даде криле и направи чудеса. България вече е друга.

    Коментиран от #43

    11:24 12.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Чичак

    5 9 Отговор
    Алкохоличката до последно се кълнеше че няма да нападнат Украйна

    11:28 12.08.2025

  • 34 Козяшката

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    армия е на предна бойна линия. Громи Русия на клавиатурите та пушек се вдига,! На всички нощес Путин е посетил бельото и е оставил ако! Само така момчета и момичета! Докажете какво верни роби сте.

    11:28 12.08.2025

  • 35 Последният път

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "А в Русия как е ? Точно Путин":

    външният враг им струваше повече от 20 милиона жертви и половин страна разрушена, така че моля да ги извиниш ако ти се струват параноични.
    Сега същото само че чрез Украйна.

    11:29 12.08.2025

  • 36 ООрана държава

    2 5 Отговор
    Урсулите искат да изтепат всички орки и да отслабят русия

    11:30 12.08.2025

  • 37 Българин

    3 7 Отговор
    Отказахме се от Русия и всичко тръгна по мед и масло. Може спокойно да се каже, че европейците сме гениални.

    11:31 12.08.2025

  • 38 Шопо

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Световна война":

    Украйна не е руска територия, това е територия завладяна от САЩ .

    11:32 12.08.2025

  • 39 Неть захаравна,неть

    3 5 Отговор
    русия без врагове не може.хихи

    11:32 12.08.2025

  • 40 Интересно

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "Ужас, и това недоразумение е ЕС!":

    Ти какво търсиш в това "недоразумение ЕС"? ЕС война не е започвал,Украйна също! Но мир при условията на джуджака НЯМА ДА ИМА!

    11:33 12.08.2025

  • 41 Марш

    2 3 Отговор
    Бе Бо-Клук

    11:34 12.08.2025

  • 42 Батето

    5 4 Отговор
    Марче,ние това го знаем.Затова бий,за да те уважават!Покажете им къде са им главите и къде 3ад ниците!

    11:38 12.08.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Един

    2 4 Отговор
    Изглежда депресирана.

    11:41 12.08.2025

  • 45 Руски папагал

    5 6 Отговор
    повтаря опорките на путин!

    11:41 12.08.2025

  • 46 Жмръц

    9 4 Отговор
    До всички айняни рус0фоби(да,такива сте).Имам въпрос:Колко пъти Русия е била нападана и са опитвали да я завладеят вашите кумири от ефр0па?И резултатите какви бяха.Мерси предварително,не ща да се занимавам с еврогейци,като вас.Струвате,колкото онова във ве-цето,дето пада.

    Коментиран от #51

    11:42 12.08.2025

  • 47 Защо цял свят мрази Русия

    4 9 Отговор
    от векове?
    На този въпрос трябва да си отговори пияндурата!

    Коментиран от #48

    11:44 12.08.2025

  • 48 Охо

    7 4 Отговор

    До коментар #47 от "Защо цял свят мрази Русия":

    Ти не си целия свят и още шепа п0(ерковци от Бг.

    11:45 12.08.2025

  • 49 шест

    1 7 Отговор
    Да си пожелаем войната в Украйна никога да не свършва.

    11:47 12.08.2025

  • 50 истината

    3 8 Отговор
    Тази пак е пияна.

    11:47 12.08.2025

  • 51 Хитлер не веднъж е казвал, че

    0 4 Отговор

    До коментар #46 от "Жмръц":

    напада СССР заради Финландия!

    Коментиран от #53, #56

    11:48 12.08.2025

  • 52 Ти да видиш

    3 1 Отговор
    ФАКТ!

    11:51 12.08.2025

  • 53 Жмръц

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Хитлер не веднъж е казвал, че":

    Върни лентата много години назад.И виж,какво е станало при Чудското езеро.Кой,кого е нападнал.

    11:53 12.08.2025

  • 54 Хи их хи

    8 0 Отговор
    Захарова коментира европейските "елити", форумните съсели се засегнаха сякаш за тях става въпрос! Споко де, руснаците не знаят, че съществувате!

    11:59 12.08.2025

  • 55 Ами

    6 1 Отговор
    Права е жената. Анти руските политики в ЕС и провокациите започнаха още в началото на века, много преди конфликта в Украйна.

    Коментиран от #59

    12:01 12.08.2025

  • 56 падналия ангел

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Хитлер не веднъж е казвал, че":

    Лично ли ти е казал, че напада СССР заради Финландия? Ти за "Моята борба" да си чувал! Да знаеш там какво пише за "еврейския болшевизъм" а в есето "Дер Лебенсраум"? "Както е известно, и в “Майн Кампф” и във “Втората книга”, Хитлер разяснява, че разширяването на “жизненото пространство” на немския народ може да стане само за сметка на Русия. Многобройните свидетелства, включително дневникът на Йозеф Гьобелс (30), потвърждават, че той нито за момент не се отказва от тази си цел и след поемането на властта през 1933". Каква Финландия те гони бе човек!

    12:05 12.08.2025

  • 57 Хаха

    2 0 Отговор
    Те евро елитите са си такива по принцип. Като вдигнат мерника на някой не престават докато не го унищожат. Геноцидът срещу евреите през 40 те е разбира се, нагледен пример в това отношение. Но не само. Като колониални управители на Африка в края на 19 век също са го доказали. Но това е разбираемо, доколкото тези европейски елити са възпитавани като бели сюпремасисти - "люлка на човешката цивилизация и напредък".

    12:07 12.08.2025

  • 58 Един

    2 1 Отговор
    Каза алкохоличката на кремъл.

    12:08 12.08.2025

  • 59 Ти да видиш

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ами":

    А кой плаща сметката - хората в Европа. А кой печели? - САЩ. А т.нар. "европейски лидери" (в кавички ги слагам, защото едва ли хората в Европа едва ли имат същото мнение) подлоги на Дълбоката държава ли са? -ДА!

    12:11 12.08.2025

  • 60 Прокажена русия

    1 1 Отговор
    Путин направи фашистка русия най-мразената страна за вечни времена!

    12:13 12.08.2025

  • 61 Маша

    1 0 Отговор
    Е Велика !!!

    12:17 12.08.2025

  • 62 Дрън, дрън съветски чугун

    0 1 Отговор
    Истината е , че осковското блато се нуждае от външен враг, за да не питат 99% от ватенките защо нужниците им са на двора в 21 век, защо газят в природни богатства, а живеят още в 19 век, защо една шепа бандити, узурпирали властта в Кремъл са несметно богати, а 99% от pyccкие едвам преживяват.

    12:18 12.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания