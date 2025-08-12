Новини
Свят »
Турция »
Професор? В Турция можеш да си купиш всякаква диплома

Професор? В Турция можеш да си купиш всякаква диплома

12 Август, 2025 10:33 584 20

  • турция-
  • реджеп ердоган-
  • партия на справедливостта и развитието-
  • екрем имамоглу-
  • истанбул

Президентът Ердоган не обича някой да вреди на имиджа на управляващите

Професор? В Турция можеш да си купиш всякаква диплома - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Турция може да се купи почти всякакъв фалшификат - от шофьорска книжка до разрешително за оръжие. Пресен скандал показа, че измамниците продават фалшиви дипломи и на висши държавни служители, пише "Зюддойче Цайтунг".

"Как може някои да се дразнят от това, че човек се образова?“, попита видимо смутен турският заместник-министър по инфраструктурата Йомер Фатих Саян, разказва „Зюддойче Цайтунг“ (ЗЦ) с пояснението, че човекът, който така ударно се е образовал, е самият той. От сайта на министерството може да се установи, че още преди да е навършил 30 години, Саян вече е имал шест бакалавърски, две магистърски и две докторски титли. Имал и десетина други сертификати, а и говорел три чужди езика.

Ердоган не обича някой да вреди на имиджа на управляващите

Германската медия отбелязва, че Турция не е страна, в която хората сдържат сарказма си, когато става дума за правителството. Медийният коментатор Селим Кору например пресмята, че министърът би имал нужда поне от половин век, за да се сдобие с толкова дипломи. Саян от своя страна отвърна, че не е длъжен да дава обяснения. Известно е обаче, че президентът Ердоган никак не обича някой да вреди на имиджа на правителството. Този случай обаче е точно такъв, а вредата е огромна, пише германското издание.

При това Саян съвсем не е единственият – мнозина са тези, към които се отправят упреци, че университетските им дипломи са фалшиви. Скандалът около Саян е най-големият, но очевидно има стотици измамници, които са успели да проникнат в дигиталната държавна администрация. Там те подправят документи с помощта на фалшиви дигитални подписи, обяснява ЗЦ. В Турция може да се купи почти всичко - от шофьорска книжка през медицински свидетелства до разрешителни за оръжие.

По данни на германското издание към 400 души са се сдобили с висше образование без квалификация, а историите, които се разказват, приличат на фарс: човек, който никога не бил следвал, се издигнал до ректор на университет; друг си купил диплома, че е завършил история. Изглежда, че всеки, който може да си го позволи, може да си купи всичко, посочва ЗЦ.

Няма начин да се провери коя диплома е истинска

Изданието цитира турски журналист, според когото правителството е създало истински „вирус“ и пояснява: ако в приложението „E-Devlet“, което турците използват за уреждане на административните си проблеми, пише, че някой е завършил нещо, то става официално. И няма как да се разбере дали съответният човек наистина е следвал право или медицина, или е платил за дипломата си.

Правителството реагира – заради фалшифицираните дипломи вече са издадени почти 200 заповеди за арест, като в някои случаи присъдите са с дълъг срок. Народът трябва да знае, че скандалът има последствия. А за това, че хората се вълнуват толкова, има две причини, посочва ЗЦ. Първо – Ердоган постоянно обещава, че и по-бедните ще имат достъп до образование. Той разпореди изграждането на факултети дори в малките градове на Анадола, а квотата на висшистите сред хората между 25 и 34 години достигна 45 процента, което е далеч повече от времената преди Ердоган. Мнозина обаче, особено неговите противници, не вярват на новите университети, чиито дипломи проправят пътя на поддръжниците на президента към държавни постове. Смята се, че тези университети изобщо не осигуряват добро качество на образованието. Възможността за купуване на дипломи само влошава нещата, отбелязва германското издание.

Политическият елемент в скандала

На второ място именно Ердоган бе този, който обвини своя най-виден политически противник Екрем Имамоглу, арестувания кмет на Истанбул, че дипломата му била невалидна. Истанбулският университет се почувства под натиск и отне на Имамоглу дипломата, от която той имаше нужда, за да се кандидатира за президент. Както припомня ЗЦ, това бе една от важните причини за протестите и на турските студенти: какво ще стане, ако някой ден отнемат и нашите дипломи?

Може би и Йомер Фатих Саян си е задавал този въпрос на младини, продължава германското издание. Най-малкото така смятат тези, които не вярват, че е станал едновременно юрист, инженер и икономист. А колумнистът Селим Кору написа под една снимка на Саян: „Майка му би трябвало да се гордее с него“.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 604

    4 3 Отговор
    Явво всички от дойчувците са недо клате ни комплексари......очевадно!

    Коментиран от #11

    10:37 12.08.2025

  • 3 Дедо ви...

    12 1 Отговор
    Ми то у нас ги харчат на кило

    10:39 12.08.2025

  • 4 Загиваща бедна държава Турция!

    7 0 Отговор
    В тази държавица всичко е фалш!

    10:39 12.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    В България можеш да си купиш всичко.Онзи ден един ми предлагаше фалшив ТЕЛК за 2000 лв.Правят медицински удостоверения, шофьорски книжки, дипломи.Всичко.Наскоро дойде познат от завода на Шкода.Има само средно образование а му искали висше и за 5000 си купи диплома за висше образование.

    10:39 12.08.2025

  • 6 Сила

    9 0 Отговор
    Я, то като в БГ то бе ....на 26 години Лиляна Дебелана и колежката и Сачева беха с по три висши , пет магистратури , шест баклави , пардон бакалавърски .....ориенталски мурафети !!!

    10:40 12.08.2025

  • 7 Хасковски каунь

    10 1 Отговор
    ГЕРБ аджийският кмет на Димитровград не с купена , а с фалшива диплома. Пеевски е пък с купена.
    Е кво от това .
    Върви народе възродени Към светли бъднини върви

    Коментиран от #16

    10:41 12.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 за малко

    7 1 Отговор
    В България не е по-различно ...

    10:43 12.08.2025

  • 10 Само питам

    6 0 Отговор
    А в бг как е ???

    10:45 12.08.2025

  • 11 БГ депутат

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "604":

    Купих си само дипломата и шофьорската книжка, всичко друго го откраднах

    10:46 12.08.2025

  • 12 Ай ся комшулар....

    4 1 Отговор
    Да не видите и вие нещо от нас.

    10:48 12.08.2025

  • 13 Za мнооогоя лева

    3 0 Отговор
    Половината депутати от ДПС НН и АПС имат фалшиви купени дипломи от
    Бургаски Университет "Асен Златаров"
    Шуменски Университет (Данчо Ментета)
    ЮЗУ(водача бейлерейби Пеевски)

    Коментиран от #17

    10:50 12.08.2025

  • 14 Охооо

    1 0 Отговор
    И в България го има от същото!! Още не свалили памперсите и с по незнам си колко дипломи и докторати. Купуват се звания и призвания и още как. Като чуеш за такава особа с многобройни кетапи в различни направления, е ясна работата. Отделно от това има и номеклатурни деца, на които им се нагласят правилно оценките! Но най-лошото е че мерзавците си позволяват да смъкват оценките на студентите, които нямат нищо общо с корумпираната измет. За да се прокарат правилните хора. И в България трябва разследване и арести. Турция и Гърция винаги са били напред пред България! Дори моралът на военните им е на светлинни години пред "българските".

    10:52 12.08.2025

  • 15 Молла Мемет

    1 0 Отговор
    искам шофиорска книжка,дайте съвет от къде да купя

    10:52 12.08.2025

  • 16 Доржное Проверовочноя Служба Новое Начал

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хасковски каунь":

    А НЕ само ГЕРБ Димитровградския кмет
    и Бургаския ГЕРБ кмет Слънце ☀️ с фалшива диплома от Нов Български Университет (където даже НЕ стъпвал в сградата камо ли да го завършил)

    Коментиран от #20

    10:52 12.08.2025

  • 17 Ясно ясно

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Za мнооогоя лева":

    Обаче кой ще отвори кутията на Пандора и ще започне наказателното преследване?

    10:53 12.08.2025

  • 18 да да

    0 0 Отговор
    Адамовска тапии....

    10:54 12.08.2025

  • 19 дядото

    1 0 Отговор
    в турция може, а нас по-различно.пфу.

    10:54 12.08.2025

  • 20 Ново начало:)

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Доржное Проверовочноя Служба Новое Начал":

    Вярно, че руския КАТ се нарича ДПС.

    10:54 12.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания