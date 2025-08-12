Лидия Шулева: Не може еврото да ни е виновно за всичко в държавата!

Има много критики и по двата закона – за въвеждането на еврото и за веригите на доставки. Резултатът от тези мерки ще видим най-малко след 1-2 месеца.
Това каза пред БНР Лидия Шулева, бивш вицепремиер, както и бивш министър на икономиката и на труда и социалната политика.
Има опасения, че замразяването на цените предварително е довело до увеличение на някои цени. Ръстът в потреблението донякъде е сред причините за това повишаване, допълни тя.
Шулева отчита "много силна офанзива срещу приемането на еврото с основна тема повишаване на цените, напълно необосновано":
"Месеци наред сме свидетели на едно набиване, че приемането на еврото ще доведе до повишение на цените. И е нормално това да се случва, защото пазарите са чувствителни. Противниците на еврото използваха всякакви канали, за да набиват това нещо в главите на хората."
Няма ясна дефиниция какво означава необосновано повишение на цените, смята Лидия Шулева.
По думите ѝ, правителството и регулаторите трябва да покажат с действията си, че се грижат за успокояването на пазара и предотвратяване на спекулативни практики, а не двата закона да се превърнат в "бухалка, която да бъде насочена към определени икономически агенти".
Бившият вицепремиер призова да не обричаме предварително на неуспех идеята за т.нар. държавни, или народни магазини.
"Това, че ще има магазини за хората с евтини цени, е чудесно. Нека да има! Предстои да видим до каква степен тази идея ще бъде реализирана. Това безспорно е протекционизъм. В тези 10% не могат да се съберат всички разходи. Нека да видим колко такива магазини ще има, каква стока ще има в тях и до кого ще стигне."
Не може еврото да ни е виновно за всичко, което се случва в държавата. Има обективни фактори за състоянието на бюджета и неговото изпълнение, подчерта Шулева. Сред основните фактори тя посочи големите инвестиционни проекти и увеличението на заплатите в бюджетната сфера.
1 Цеко Сифоня
13:10 12.08.2025
2 Ъхъъъъъ
13:10 12.08.2025
3 Данко Харсъзина
13:11 12.08.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #9
13:11 12.08.2025
5 На крив русофил и еврото
13:11 12.08.2025
6 вижда се
13:12 12.08.2025
7 ужасТ
13:14 12.08.2025
8 така е мадам шулева
13:14 12.08.2025
9 здрасти
До коментар #4 от "Последния Софиянец":И защо им е да унищожават българите? Сигурно нещо много лошо сме направили на дедите им?
Коментиран от #12
13:15 12.08.2025
10 Софийски селянин,
13:15 12.08.2025
11 идиоти вън
13:19 12.08.2025
12 Последния Софиянец
До коментар #9 от "здрасти":Войната между Хазарите и Великата Българска цивилизация продължава хилядолетия с променлив успех.
Коментиран от #17
13:20 12.08.2025
13 ха ха
Коментиран от #15
13:21 12.08.2025
14 ХАХАХА
13:22 12.08.2025
15 нали?
До коментар #13 от "ха ха":Когато Борисов каза, че като ви вдига безконтролно пенсиите и заплатите, Асен Василев ви прави по-бедни, вие му се подиграхте. Сега пък ревете, че с вдигнатите доходи купувате по-малко. Ами ... ревете.
Коментиран от #20
13:25 12.08.2025
16 И Киев е Руски
13:26 12.08.2025
17 и аз така чух
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Цял свят не жали сили и средства и изпълнява хилядолетни планове само и само на българина да му е зле.
Коментиран от #33
13:26 12.08.2025
18 Трол
13:27 12.08.2025
19 Кико
Ами Шиши, Путин, Си, КПК, Сарафов, глобалното затопляне, нератифицираната Истанбулска конвенция?
😉😂
13:29 12.08.2025
20 ха ха
До коментар #15 от "нали?":цените са малко над тези в европа а доходите 2 -3 пъти по ниски , не можем да ви изхраним крадливите политици , а се множите като хлебарки с нови служби и учреждения и безброй уредени роднини
Коментиран от #22
13:29 12.08.2025
21 ГЕРБ
13:30 12.08.2025
22 и кво да напрайм ся
До коментар #20 от "ха ха":До ден днешен цяла Европа стачкува за да си коригира доходите от заплати. Ти кога за последно си стачкувал?
13:31 12.08.2025
23 пешо
13:32 12.08.2025
24 мхмх
виновни са политиците които си играят на монополи със съдбите на обикновените хора.
13:33 12.08.2025
25 ШЕФА
13:35 12.08.2025
26 ОСЪЗНАТ
13:35 12.08.2025
27 Може, може
Коментиран от #28, #31
13:37 12.08.2025
28 Бедняшката русофилска иzмет
До коментар #27 от "Може, може":От нова година и тя ще получава заплати в евро.
13:38 12.08.2025
29 Някой
Просто ни управляват престъпници, мошеници и лъжци, като това е факт!
13:38 12.08.2025
30 СЛУХОВЕ
13:38 12.08.2025
31 е ми
До коментар #27 от "Може, може":нека ни е зле.
13:42 12.08.2025
32 Методи
13:43 12.08.2025
33 Последния Софиянец
До коментар #17 от "и аз така чух":Четири големи фонда на Хазарите владеят световните ресурси.За разлика от теб хазарите имат родова памет за хиляди години назад и имат планове за хиляди години напред.А ромите живеете ден за ден.
Коментиран от #41
13:44 12.08.2025
34 дядото
Коментиран от #43
13:44 12.08.2025
35 На гола и боса копейка....
13:44 12.08.2025
36 Перо
Коментиран от #44
13:45 12.08.2025
37 Моше Честния с "Чесна 208 В"
Отоман Банк основана с ПАРИТЕ откраднати и взети на 80.000 бг тракийци 250.000 гърци и 100.000 арменци
13:45 12.08.2025
38 мърсула
13:45 12.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 1488
Коментиран от #42
13:46 12.08.2025
41 да бе
До коментар #33 от "Последния Софиянец":И хазарите си харчат ли харчат трилионите на Ганю да му е кофти.
Коментиран от #45
13:47 12.08.2025
42 само левски
До коментар #40 от "1488":верно ли че тогава щело да има наранени глави?
13:49 12.08.2025
43 А тези 35 години.....
До коментар #34 от "дядото":Хората къде спаха?, ръкопляскаха и гласуваха за същите тези комунистически бандити и крадци които предните 45 години съсипаха България и сега техните синове и внуци я досъсипват, и сега оле мале, еми така ще е, така е поискал "мъдрият" български народ, това е получил.
13:49 12.08.2025
44 Алаах Керим
До коментар #36 от "Перо":Има КАРМА в началото на август голяма ГРАДУШКА ПАДА в-у 987 000 броя СОЛАРНи панели в Ямболското село ТЕНЕВО и отнася и прави на СКРАП 60% и повече от соларните китайски панели надупчени кат "Швейцарско сирене 0о0о0о0 рокфор"
ЩЕТИТЕ в мега Соларния парк на Лидия Шулева и Прокопиев е за над 200 МИЛОИНА ЛЕВА
13:50 12.08.2025
45 Големи нос и големи уши
До коментар #41 от "да бе":Шулева БИДЖЕРАНО НЕ хазарка а чиста Сефарадска турско-Мароканска еврейка
13:53 12.08.2025