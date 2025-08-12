Лидия Шулева: Не може еврото да ни е виновно за всичко в държавата!

Има много критики и по двата закона – за въвеждането на еврото и за веригите на доставки. Резултатът от тези мерки ще видим най-малко след 1-2 месеца.

Това каза пред БНР Лидия Шулева, бивш вицепремиер, както и бивш министър на икономиката и на труда и социалната политика.

Има опасения, че замразяването на цените предварително е довело до увеличение на някои цени. Ръстът в потреблението донякъде е сред причините за това повишаване, допълни тя.

Шулева отчита "много силна офанзива срещу приемането на еврото с основна тема повишаване на цените, напълно необосновано":

"Месеци наред сме свидетели на едно набиване, че приемането на еврото ще доведе до повишение на цените. И е нормално това да се случва, защото пазарите са чувствителни. Противниците на еврото използваха всякакви канали, за да набиват това нещо в главите на хората."

Няма ясна дефиниция какво означава необосновано повишение на цените, смята Лидия Шулева.

По думите ѝ, правителството и регулаторите трябва да покажат с действията си, че се грижат за успокояването на пазара и предотвратяване на спекулативни практики, а не двата закона да се превърнат в "бухалка, която да бъде насочена към определени икономически агенти".

Бившият вицепремиер призова да не обричаме предварително на неуспех идеята за т.нар. държавни, или народни магазини.

"Това, че ще има магазини за хората с евтини цени, е чудесно. Нека да има! Предстои да видим до каква степен тази идея ще бъде реализирана. Това безспорно е протекционизъм. В тези 10% не могат да се съберат всички разходи. Нека да видим колко такива магазини ще има, каква стока ще има в тях и до кого ще стигне."

Не може еврото да ни е виновно за всичко, което се случва в държавата. Има обективни фактори за състоянието на бюджета и неговото изпълнение, подчерта Шулева. Сред основните фактори тя посочи големите инвестиционни проекти и увеличението на заплатите в бюджетната сфера.