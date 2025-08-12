Новини
България »
Лидия Шулева: Не може еврото да ни е виновно за всичко в държавата!

Лидия Шулева: Не може еврото да ни е виновно за всичко в държавата!

12 Август, 2025

Няма ясна дефиниция какво означава необосновано повишение на цените

Лидия Шулева: Не може еврото да ни е виновно за всичко в държавата! - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Има много критики и по двата закона – за въвеждането на еврото и за веригите на доставки. Резултатът от тези мерки ще видим най-малко след 1-2 месеца.

Това каза пред БНР Лидия Шулева, бивш вицепремиер, както и бивш министър на икономиката и на труда и социалната политика.

Има опасения, че замразяването на цените предварително е довело до увеличение на някои цени. Ръстът в потреблението донякъде е сред причините за това повишаване, допълни тя.

Шулева отчита "много силна офанзива срещу приемането на еврото с основна тема повишаване на цените, напълно необосновано":

"Месеци наред сме свидетели на едно набиване, че приемането на еврото ще доведе до повишение на цените. И е нормално това да се случва, защото пазарите са чувствителни. Противниците на еврото използваха всякакви канали, за да набиват това нещо в главите на хората."

Няма ясна дефиниция какво означава необосновано повишение на цените, смята Лидия Шулева.

По думите ѝ, правителството и регулаторите трябва да покажат с действията си, че се грижат за успокояването на пазара и предотвратяване на спекулативни практики, а не двата закона да се превърнат в "бухалка, която да бъде насочена към определени икономически агенти".

Бившият вицепремиер призова да не обричаме предварително на неуспех идеята за т.нар. държавни, или народни магазини.

"Това, че ще има магазини за хората с евтини цени, е чудесно. Нека да има! Предстои да видим до каква степен тази идея ще бъде реализирана. Това безспорно е протекционизъм. В тези 10% не могат да се съберат всички разходи. Нека да видим колко такива магазини ще има, каква стока ще има в тях и до кого ще стигне."

Не може еврото да ни е виновно за всичко, което се случва в държавата. Има обективни фактори за състоянието на бюджета и неговото изпълнение, подчерта Шулева. Сред основните фактори тя посочи големите инвестиционни проекти и увеличението на заплатите в бюджетната сфера.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цеко Сифоня

    16 1 Отговор
    Виновни са Боко и Шиши !

    13:10 12.08.2025

  • 2 Ъхъъъъъ

    23 2 Отговор
    Заради теб и такива като теб е и еврото и ситуацията на територията!

    13:10 12.08.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    19 2 Отговор
    Тази пиеница от де изпълзя? Напоследък и телевизите ни показват само алкохолици. Егати държавата.

    13:11 12.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    22 4 Отговор
    Еврото не е виновно.Виновни са тези които го ползват като оръжие за масово унищожение на българите.

    Коментиран от #9

    13:11 12.08.2025

  • 5 На крив русофил и еврото

    2 9 Отговор
    му пречи!

    13:11 12.08.2025

  • 6 вижда се

    10 1 Отговор
    Цялата ни управленска система е тотално сбъркана ,защото мафиотските кланове са превзели територията ни ,и робите плащат и страдат най много.

    13:12 12.08.2025

  • 7 ужасТ

    7 2 Отговор
    Цебните растат всеки ден, а скапаното Евро даже още не е дошло. Или затова?

    13:14 12.08.2025

  • 8 така е мадам шулева

    16 2 Отговор
    вашите безкрайни кражби и продажност са най вредни

    13:14 12.08.2025

  • 9 здрасти

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    И защо им е да унищожават българите? Сигурно нещо много лошо сме направили на дедите им?

    Коментиран от #12

    13:15 12.08.2025

  • 10 Софийски селянин,

    16 2 Отговор
    Пак ли тази дърта еврейка подлога на шмекера Сакскобургота...

    13:15 12.08.2025

  • 11 идиоти вън

    12 1 Отговор
    Ама права си бе Лидия, не еврото а политици, министри, включително и ти като такава сте виновни за състоянието в което сме!!!!! Ай ....!!!!

    13:19 12.08.2025

  • 12 Последния Софиянец

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "здрасти":

    Войната между Хазарите и Великата Българска цивилизация продължава хилядолетия с променлив успех.

    Коментиран от #17

    13:20 12.08.2025

  • 13 ха ха

    9 2 Отговор
    еврото е хартия , а виновни за инфлацията и идиотиите покрай еврото сте вие от крадливата политическа шайка

    Коментиран от #15

    13:21 12.08.2025

  • 14 ХАХАХА

    11 2 Отговор
    ЦАРСКИТЕ КРАДЦИ ИЗПЪЛЗЯВАТ.

    13:22 12.08.2025

  • 15 нали?

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "ха ха":

    Когато Борисов каза, че като ви вдига безконтролно пенсиите и заплатите, Асен Василев ви прави по-бедни, вие му се подиграхте. Сега пък ревете, че с вдигнатите доходи купувате по-малко. Ами ... ревете.

    Коментиран от #20

    13:25 12.08.2025

  • 16 И Киев е Руски

    4 2 Отговор
    Хостеса

    13:26 12.08.2025

  • 17 и аз така чух

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Цял свят не жали сили и средства и изпълнява хилядолетни планове само и само на българина да му е зле.

    Коментиран от #33

    13:26 12.08.2025

  • 18 Трол

    1 0 Отговор
    Путин е виновен.

    13:27 12.08.2025

  • 19 Кико

    3 1 Отговор
    Е, как така само еврото ще е виновно за всичко?
    Ами Шиши, Путин, Си, КПК, Сарафов, глобалното затопляне, нератифицираната Истанбулска конвенция?
    😉😂

    13:29 12.08.2025

  • 20 ха ха

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "нали?":

    цените са малко над тези в европа а доходите 2 -3 пъти по ниски , не можем да ви изхраним крадливите политици , а се множите като хлебарки с нови служби и учреждения и безброй уредени роднини

    Коментиран от #22

    13:29 12.08.2025

  • 21 ГЕРБ

    2 3 Отговор
    Е сега , да не искате да кажете, че заради кражбите от Бойко и Шиши , няма пари.

    13:30 12.08.2025

  • 22 и кво да напрайм ся

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "ха ха":

    До ден днешен цяла Европа стачкува за да си коригира доходите от заплати. Ти кога за последно си стачкувал?

    13:31 12.08.2025

  • 23 пешо

    5 1 Отговор
    верное защото си милионерка в евро

    13:32 12.08.2025

  • 24 мхмх

    1 0 Отговор
    то никога не е било виновно.

    виновни са политиците които си играят на монополи със съдбите на обикновените хора.

    13:33 12.08.2025

  • 25 ШЕФА

    6 1 Отговор
    Ако тази престъпница беше в затвора където и е мястото и с конфискувано имущество сега нямаше да и слушаме лъжите и да и гледаме мръсната физиономия.

    13:35 12.08.2025

  • 26 ОСЪЗНАТ

    4 2 Отговор
    Всъщност за проблемите в България е виновна тази на снимката и подобните на нея.

    13:35 12.08.2025

  • 27 Може, може

    2 1 Отговор
    Така хубаво се надянахме на това евро. Жална ни майка.

    Коментиран от #28, #31

    13:37 12.08.2025

  • 28 Бедняшката русофилска иzмет

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Може, може":

    От нова година и тя ще получава заплати в евро.

    13:38 12.08.2025

  • 29 Някой

    1 1 Отговор
    Еврото може да не е виновно. Но е показател, че не отговаряме на критерии за еврозоната и че лъжат та се късат. Лъгаха и за нарушен договор (ползва се ДФЕС член 140). Отделно потъпкаха конституцията (член 1 алинеи 2 и 3) и демокрацията. Тези дето трябва да представляват народа, ги е страх от него.
    Просто ни управляват престъпници, мошеници и лъжци, като това е факт!

    13:38 12.08.2025

  • 30 СЛУХОВЕ

    3 1 Отговор
    Някои хора казват, че иевреите са причина за всички нещастия по света.

    13:38 12.08.2025

  • 31 е ми

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Може, може":

    нека ни е зле.

    13:42 12.08.2025

  • 32 Методи

    0 0 Отговор
    Всяка сутрин се събуждам щастлив, че съм се родил българин.

    13:43 12.08.2025

  • 33 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "и аз така чух":

    Четири големи фонда на Хазарите владеят световните ресурси.За разлика от теб хазарите имат родова памет за хиляди години назад и имат планове за хиляди години напред.А ромите живеете ден за ден.

    Коментиран от #41

    13:44 12.08.2025

  • 34 дядото

    4 0 Отговор
    разбира се че не е само еврото.виновни сте всички вие,които 35 години само разграждахте,ограбвахте и унищожавахте народа и държавата

    Коментиран от #43

    13:44 12.08.2025

  • 35 На гола и боса копейка....

    1 1 Отговор
    всички валути в света и пречат.

    13:44 12.08.2025

  • 36 Перо

    2 0 Отговор
    Тая е съдружник на Прокопиев от ПП със зелената енергия, изкупувана от държавата, на бомбастични цени! По-рано беше в управата на Албена АД и др.

    Коментиран от #44

    13:45 12.08.2025

  • 37 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    1 0 Отговор
    Лидия Шулева -БИДЖЕРАНО внучка на главния еврейски равин на цяла Турция Хекимян Баши Моше Хайм -БИДЖЕРАНО главен банкер на Отоман Банк с клонове Стамбул и Тел Авив
    Отоман Банк основана с ПАРИТЕ откраднати и взети на 80.000 бг тракийци 250.000 гърци и 100.000 арменци

    13:45 12.08.2025

  • 38 мърсула

    1 0 Отговор
    Не може Бойчето да ви е виновно за всичко в държавата!

    13:45 12.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 1488

    2 1 Отговор
    9 септември наближава, а след него идва и големия митинг "Фронт за лева", когато ще приключим с тиквопрасешката диктатура и извратените й "евроценности".

    Коментиран от #42

    13:46 12.08.2025

  • 41 да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Последния Софиянец":

    И хазарите си харчат ли харчат трилионите на Ганю да му е кофти.

    Коментиран от #45

    13:47 12.08.2025

  • 42 само левски

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "1488":

    верно ли че тогава щело да има наранени глави?

    13:49 12.08.2025

  • 43 А тези 35 години.....

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "дядото":

    Хората къде спаха?, ръкопляскаха и гласуваха за същите тези комунистически бандити и крадци които предните 45 години съсипаха България и сега техните синове и внуци я досъсипват, и сега оле мале, еми така ще е, така е поискал "мъдрият" български народ, това е получил.

    13:49 12.08.2025

  • 44 Алаах Керим

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Перо":

    Има КАРМА в началото на август голяма ГРАДУШКА ПАДА в-у 987 000 броя СОЛАРНи панели в Ямболското село ТЕНЕВО и отнася и прави на СКРАП 60% и повече от соларните китайски панели надупчени кат "Швейцарско сирене 0о0о0о0 рокфор"
    ЩЕТИТЕ в мега Соларния парк на Лидия Шулева и Прокопиев е за над 200 МИЛОИНА ЛЕВА

    13:50 12.08.2025

  • 45 Големи нос и големи уши

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "да бе":

    Шулева БИДЖЕРАНО НЕ хазарка а чиста Сефарадска турско-Мароканска еврейка

    13:53 12.08.2025

Новини по градове:
