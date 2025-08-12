Toвa изглежда като гoлямa пoбeдa зa Πyтин! Ощe пpeди двaмaтa президенти дори дa ca cи cтиcнaли pъцeтe

Три часа трудни преговори в Кремъл между Путин и Уиткоф! Вашингтон и Москва засега не коментират взетите решения (СНИМКИ)

Руският президент Владимир Путин се срещна в Кремъл със специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф. Срещата е продължила ...