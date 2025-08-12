Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес по време на пресконференция в Белия дом, че ще се опита да върне обратно на Украйна част от "ценната територия“, превзета от Русия по време на войната, предава УНИАН, цитирана от Фокус.
Говорейки по-подробно за предстоящата среща с Путин, президентът на САЩ заяви, че това ще бъде "изпитание“. Въпреки това, той се надява на конструктивен диалог с руския президент.
"Ще му кажа да прекрати войната, надявам се на конструктивен диалог. След срещата с Путин ще се обадя на европейските лидери“, отбелязва той.
Тръмп заяви, че няма да сключва споразумение на срещата, защото това "не е негова работа“ - а задача на Украйна и Русия.
Що се отнася до Зеленски, Тръмп коментира, че "се разбира“ с украинския президент, но все още не е съгласен с него за териториалните различия и упорството му във войната. Според американския лидер, войната не е трябвало да се случва изобщо.
Тръмп вярва, че украинският народ е уморен от войната и иска да я остави зад гърба си.
''88% от украинците искат мирно споразумение'', подчертава американският президент.
Срещата между Тръмп и Путин
Белия дом обяви евентуална среща между двамата президенти, която ще се проведе на 15 август в Аляска.
Днес Тръмп съобщи, че ще пътува на 15 август за Русия, но увери, че срещата в Аляска не отпада, а остава като предварителна. Предстои да се разберат повече подробности за двете срещи и дали те ще се проведат в един и същ ден или не.
Доналд Тръмп: Ще се опитам да върна част от територията на Украйна
12 Август, 2025 09:13 515 10
Републиканецът вярва, че украинският народ е уморен от войната и иска да я остави зад гърба си
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес по време на пресконференция в Белия дом, че ще се опита да върне обратно на Украйна част от "ценната територия“, превзета от Русия по време на войната, предава УНИАН, цитирана от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #8
09:17 12.08.2025
2 Факт
09:17 12.08.2025
3 Дон Корлеоне
09:18 12.08.2025
4 хората са най важни
09:18 12.08.2025
5 Няма да има среща
09:19 12.08.2025
6 Мишел
Празноглав самохвалко.
09:19 12.08.2025
7 Азз
09:19 12.08.2025
8 Успешно обаче яхам май...
До коментар #1 от "Пич":...ка ти.
09:20 12.08.2025
9 Стоян
09:21 12.08.2025
10 Георги
09:22 12.08.2025