Доналд Тръмп: Ще се опитам да върна част от територията на Украйна
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Ще се опитам да върна част от територията на Украйна

12 Август, 2025 09:13 515 10

Републиканецът вярва, че украинският народ е уморен от войната и иска да я остави зад гърба си

Доналд Тръмп: Ще се опитам да върна част от територията на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес по време на пресконференция в Белия дом, че ще се опита да върне обратно на Украйна част от "ценната територия“, превзета от Русия по време на войната, предава УНИАН, цитирана от Фокус.

Говорейки по-подробно за предстоящата среща с Путин, президентът на САЩ заяви, че това ще бъде "изпитание“. Въпреки това, той се надява на конструктивен диалог с руския президент.

"Ще му кажа да прекрати войната, надявам се на конструктивен диалог. След срещата с Путин ще се обадя на европейските лидери“, отбелязва той.

Тръмп заяви, че няма да сключва споразумение на срещата, защото това "не е негова работа“ - а задача на Украйна и Русия.

Що се отнася до Зеленски, Тръмп коментира, че "се разбира“ с украинския президент, но все още не е съгласен с него за териториалните различия и упорството му във войната. Според американския лидер, войната не е трябвало да се случва изобщо.

Тръмп вярва, че украинският народ е уморен от войната и иска да я остави зад гърба си.

''88% от украинците искат мирно споразумение'', подчертава американският президент.

Срещата между Тръмп и Путин

Белия дом обяви евентуална среща между двамата президенти, която ще се проведе на 15 август в Аляска.

Днес Тръмп съобщи, че ще пътува на 15 август за Русия, но увери, че срещата в Аляска не отпада, а остава като предварителна. Предстои да се разберат повече подробности за двете срещи и дали те ще се проведат в един и същ ден или не.

САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    8 1 Отговор
    Ще върне територията на Украйна толкова успешно , колкото и успешно се опитва да яхне Мелания ! И с виагра , и без виагра - все тая ! И с връщането на територии на Украйна така !!!

    Коментиран от #8

    09:17 12.08.2025

  • 2 Факт

    2 9 Отговор
    КЛОУНЪТ Пусслер ще бъде арестуван при кацането в Аляска

    09:17 12.08.2025

  • 3 Дон Корлеоне

    0 7 Отговор
    Доналд Тръмп ще ходи до Москва.Хаяско не излиза от бункера.

    09:18 12.08.2025

  • 4 хората са най важни

    0 2 Отговор
    не териториите . да им пусне земи в полска . там е широко . а и поляците са кат украинците малко . като че РФ говори за земи и мир . затова и той говори за територии . и да ни върнат македония дето са ни взели 2 световна, аз не бих живял там .

    09:18 12.08.2025

  • 5 Няма да има среща

    1 5 Отговор
    Джуджето е умряло снощи в бункера от миризмата на изпражнения.

    09:19 12.08.2025

  • 6 Мишел

    2 2 Отговор
    За да го направи, Тръмп е разположил две атомни подводници на позиция...
    Празноглав самохвалко.

    09:19 12.08.2025

  • 7 Азз

    3 2 Отговор
    Той говори за Аляска като че е руска територия. Демек - подмазва се предварително. Само че някои журналисти не разбраха за какво иде реч...

    09:19 12.08.2025

  • 8 Успешно обаче яхам май...

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    ...ка ти.

    09:20 12.08.2025

  • 9 Стоян

    1 0 Отговор
    Кво стана с перемогата? Върнахте ли Крим ?

    09:21 12.08.2025

  • 10 Георги

    0 0 Отговор
    може да му каже и онова за бомбата в Москва... все пак няма да му е за първи път...

    09:22 12.08.2025