В Италия: глоби до 18 000 евро за изхвърлен от колата боклук

Фасове, шишета, носни кърпички: такива отпадъци често се изхвърлят от прозореца на автомобила. Италия иска да сложи край на това и затова въвежда драстични глоби за изхвърлен на пътя боклук: до 18 000 евро и дори затвор.
Италия е твърдо решена да предприеме строги мерки срещу изхвърлянето на отпадъци от колата и затова сега драстично увеличава глобите за нарушителите.
Драконовски мерки
Отсега нататък всеки, който изхвърля незаконно отпадъци от автомобила си, ще трябва да плаща солени глоби. Съгласно наредбата, влязла сега в сила, в екстремни случаи глобата може да достигне 18 000 евро - например ако шофьорът изхвърли торба с боклук от прозореца на колата си на улицата или край пътя.
За изхвърлени от автомобила фасове, носни кърпички и пластмасови бутилки вече се налагат глоби до 1188 евро. А ако шофьорът изхвърли отпадъците си в природен резерват или друга защитена среда, може да се стигне до отнемане на шофьорската книжка и дори лишаване от свобода.
При това няма значение дали колата е спряла или се движи. Също така, за разлика от преди, нарушителите вече не трябва да бъдат заловени и спрени от полицията в момента на извършване на нарушението. В бъдеще ще е достатъчно нарушението да е заснето от камера за наблюдение, а такива в Италия има в изобилие.
Глобите важат и за туристите
С новата наредба Италия иска да се справи с един стар проблем: в страната отпадъците често се изхвърлят просто на улицата. Проблемът съществува както в градовете, така и по селските пътища и магистралите.
Новата наредба важи и за всички чуждестранни туристи.
