В Италия: глоби до 18 000 евро за изхвърлен от колата боклук

12 Август, 2025 09:43 724 11

Италия е твърдо решена да предприеме строги мерки срещу изхвърлянето на отпадъци от колата и затова сега драстично увеличава глобите за нарушителите

В Италия: глоби до 18 000 евро за изхвърлен от колата боклук - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Фасове, шишета, носни кърпички: такива отпадъци често се изхвърлят от прозореца на автомобила. Италия иска да сложи край на това и затова въвежда драстични глоби за изхвърлен на пътя боклук: до 18 000 евро и дори затвор.

Италия е твърдо решена да предприеме строги мерки срещу изхвърлянето на отпадъци от колата и затова сега драстично увеличава глобите за нарушителите.

Драконовски мерки

Отсега нататък всеки, който изхвърля незаконно отпадъци от автомобила си, ще трябва да плаща солени глоби. Съгласно наредбата, влязла сега в сила, в екстремни случаи глобата може да достигне 18 000 евро - например ако шофьорът изхвърли торба с боклук от прозореца на колата си на улицата или край пътя.

За изхвърлени от автомобила фасове, носни кърпички и пластмасови бутилки вече се налагат глоби до 1188 евро. А ако шофьорът изхвърли отпадъците си в природен резерват или друга защитена среда, може да се стигне до отнемане на шофьорската книжка и дори лишаване от свобода.

При това няма значение дали колата е спряла или се движи. Също така, за разлика от преди, нарушителите вече не трябва да бъдат заловени и спрени от полицията в момента на извършване на нарушението. В бъдеще ще е достатъчно нарушението да е заснето от камера за наблюдение, а такива в Италия има в изобилие.

Глобите важат и за туристите

С новата наредба Италия иска да се справи с един стар проблем: в страната отпадъците често се изхвърлят просто на улицата. Проблемът съществува както в градовете, така и по селските пътища и магистралите.

Новата наредба важи и за всички чуждестранни туристи.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    На изхода на Варна има планина от боклук от минаващи коли.

    Коментиран от #6, #7

    09:50 12.08.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 2 Отговор
    Наскоро бях в Неапол, боклуци и смрад навсякъде, чудно как ще голбят цялото население. Всички са мизерници.

    09:50 12.08.2025

  • 3 Доуточнение

    3 7 Отговор
    Под боклук да се разбира и изхвърлени копейки!

    Коментиран от #5

    09:53 12.08.2025

  • 4 ЛЕЛИИИИИ

    1 1 Отговор
    АМИ АКО НЕЗАКОНЕН ЕМИГРАНТ СЕ ОБЛЕКЧИ В РИМСКИ ФОНТАН ИЛИ СИ ИЗПЕРЕ СЛИПОВЕТЕ КО ША ГО ПРАЯТ ЩОТО ВЕЧЕ ТОВА СЕ СЛУЧВА ПОСТОЯННО

    09:59 12.08.2025

  • 5 АМИ КРАТКО

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Доуточнение":

    ДУХОВИТ КАТО ВЕНТИЛАТОР
    ОЧАКВАМ ШЕГИ ОТНОСНО КЛЕМАНБИК
    МОЖЕ И ЗА ПОКРОВСК

    10:03 12.08.2025

  • 6 АРЕ БЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ИЗХВЪРЛЯ ЛИ СА ПРПЕРАСИ
    СТИГА БЕ

    10:04 12.08.2025

  • 7 нормално

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това са остатъци от комунизма. Навремето всеки си хвърляше фасове, боклуци навсякъде. Даже като влезеш в тоалетна във влака през една дупка директно върху релсите се изхожда .

    10:05 12.08.2025

  • 8 Точно така

    1 1 Отговор
    Дръжте си боклука в колата.

    10:08 12.08.2025

  • 9 Даа!

    0 0 Отговор
    Ще хвърлиш боклук,но ще се окаже,че може дъргела който управляваш,е по евтин от глобата.Но там чистотата/ миене и сметоизвозване,са в ръцете на мощна групировка.Утре решават,и големите градове , включително Рим,са затънали до колене в боклуци .Демонстрирали са го на живо,няколко пъти.

    10:13 12.08.2025

  • 10 Иванов

    1 0 Отговор
    Значи, ако изхвърля един "ром" от колата, по време на движение, може да ме глобят до 18 000 евро !

    10:44 12.08.2025

  • 11 Оня с рикията

    1 0 Отговор
    Онзи ден си карам след един ром, направо циганин по улица Бъдеще, сега се казва Суходолска и гледам как си хвърли опаковката от изядения кроасан през прозореца на колата... Трагедия...

    10:46 12.08.2025

