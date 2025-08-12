Миглена Ангелова смени амплоато: захвана се с погребални агенции

Култовата водеща Миглена Ангелова, позната като мадам „Искрено и лично“, е сменила амплоато – вече работи като своеобразен рекламен агент на погребални агенции. И то не как да е – новото ѝ начинание е финансирано с пари от Европейския съюз, пише Марица.

Чрез фирмата си „ММ-СТАП“ Ангелова е получила 34 999 евро от инвестиционния фонд „Витоша венчър партнърс“ – структура, избрана от държавата да разпределя евросредства за иновативни и високотехнологични стартиращи компании в България. Идеята, за която е осигурено финансирането, е създаването на онлайн платформа за погребални услуги – MoriMem.

На практика сайтът представлява карта на България с отбелязани по области погребални агенции, които плащат, за да присъстват в списъка. „Цената е сравнима с един вкусен сандвич“, посочват авторите на платформата. В раздел „За нас“ стои голяма снимка на самата Ангелова, която обяснява, че проектът е вдъхновен от осъзнаването ѝ, че единствената сигурност в живота е… смъртта.

Освен справочника, MoriMem предлага блог със заглавия като „Кремация: приятелски наръчник върху основното“, „Погребалните разходи – допълнителното бреме“ и „Ръководство за грижливо съхранение на пепелта“. Липсват обаче обещаните „лични разкази“ на хора за представите им за собственото погребение.

Фирмата „ММ-СТАП“ е учредена през пролетта на 2022 г. с капитал от 1000 лева, малко преди фондът да придобие 15% от нея срещу почти 35 хил. евро – при това преди сайтът изобщо да е създаден. Логиката на подобно финансиране според теорията на рисковите инвестиции е, че малък процент от стартиращите проекти се превръщат в голям успех, компенсирайки загубите от останалите.

На практика обаче, както често се случва у нас, съмненията са, че част от тези средства отиват при „наши хора“. До момента ЕС е отпуснал над 150 млн. евро за подобни проекти, но погребалният портал на Ангелова очевидно не е сред печелившите – последният финансов отчет на фирмата показва нулеви приходи и около 5000 лева разходи, вероятно за възнаграждението на самата управителка.