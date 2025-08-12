Новини
Миглена Ангелова смени амплоато: захвана се с погребални агенции

Миглена Ангелова смени амплоато: захвана се с погребални агенции

12 Август, 2025

Новият проект на култовата водеща е с финансиране от ЕС

Миглена Ангелова смени амплоато: захвана се с погребални агенции - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Култовата водеща Миглена Ангелова, позната като мадам „Искрено и лично“, е сменила амплоато – вече работи като своеобразен рекламен агент на погребални агенции. И то не как да е – новото ѝ начинание е финансирано с пари от Европейския съюз, пише Марица.

Чрез фирмата си „ММ-СТАП“ Ангелова е получила 34 999 евро от инвестиционния фонд „Витоша венчър партнърс“ – структура, избрана от държавата да разпределя евросредства за иновативни и високотехнологични стартиращи компании в България. Идеята, за която е осигурено финансирането, е създаването на онлайн платформа за погребални услуги – MoriMem.

На практика сайтът представлява карта на България с отбелязани по области погребални агенции, които плащат, за да присъстват в списъка. „Цената е сравнима с един вкусен сандвич“, посочват авторите на платформата. В раздел „За нас“ стои голяма снимка на самата Ангелова, която обяснява, че проектът е вдъхновен от осъзнаването ѝ, че единствената сигурност в живота е… смъртта.

Освен справочника, MoriMem предлага блог със заглавия като „Кремация: приятелски наръчник върху основното“, „Погребалните разходи – допълнителното бреме“ и „Ръководство за грижливо съхранение на пепелта“. Липсват обаче обещаните „лични разкази“ на хора за представите им за собственото погребение.

Фирмата „ММ-СТАП“ е учредена през пролетта на 2022 г. с капитал от 1000 лева, малко преди фондът да придобие 15% от нея срещу почти 35 хил. евро – при това преди сайтът изобщо да е създаден. Логиката на подобно финансиране според теорията на рисковите инвестиции е, че малък процент от стартиращите проекти се превръщат в голям успех, компенсирайки загубите от останалите.

На практика обаче, както често се случва у нас, съмненията са, че част от тези средства отиват при „наши хора“. До момента ЕС е отпуснал над 150 млн. евро за подобни проекти, но погребалният портал на Ангелова очевидно не е сред печелившите – последният финансов отчет на фирмата показва нулеви приходи и около 5000 лева разходи, вероятно за възнаграждението на самата управителка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Веселяк

    6 1 Отговор
    Само това не искам да го работа

    13:03 12.08.2025

  • 3 црррр

    10 0 Отговор
    Ей,пак връзки,майна,връз-ки!!! Все на НАШ ТЕ ХОРА.

    13:03 12.08.2025

  • 4 Малко

    14 0 Отговор
    погребални агенции, далаверажии и мафия в погребалния флориращ бизнес , че и тая ? И с европейски пари се уредила !

    13:05 12.08.2025

  • 5 знае

    9 0 Отговор
    къде е дебелият комат

    13:05 12.08.2025

  • 6 Сила

    13 0 Отговор
    Е те това е "старт ъп " по български ....високотехнологични погребални агенции .....братчедите от Факултето ще са новото поколение" старт ъп " предприемачи и мениджъри на технологичните иновации !!!

    13:06 12.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нормално

    6 0 Отговор
    Мисли за бъдещето псе

    13:10 12.08.2025

  • 9 танкист

    8 0 Отговор
    Сега с погребални агенции,докато държавата асоциира пари в сметките на Миглена. А като свършат кинтите,ще подкара трактори по обработваемите земи и ще заличава пепелищата хорски,които е създала.

    Коментиран от #11

    13:14 12.08.2025

  • 10 А нещо

    11 0 Отговор
    за синчето и,ще драснете ли? Какво стана с конвоя на магистрала "Тракия "? Само питам.

    13:16 12.08.2025

  • 11 После

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "танкист":

    ще се захване със сватбени аганции, там поне ги разбира нещата. Пет ли, шест ли брака има зад гърба си, кой може да ги помни?

    Коментиран от #13

    13:19 12.08.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Такива кат Миглена ги вземах от Факултета по журналистика, пресичахме булеварда и влизахме в коктейл бара. После пресичахме бул. ЗАИМОВ, и се озовавахме в хотел Берлин, който беше срещу коктейла. Давах 3лв. за стая и си я думках мистрията на воля. Когато ми писне, я пращах да ходи на лекции или по дяволите, а, аз се замъквах отново в коктейла. Понякога ходех на лекции в МЕИ то, което беше отсреща, но рядко. Бяха славни времена.

    Коментиран от #15

    13:22 12.08.2025

  • 13 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "После":

    Сватби , погребения ...
    един гледа сватба , друг брадва ....

    13:23 12.08.2025

  • 14 Жиголо

    8 0 Отговор
    Някога, когато хващаше окото един реши да я впечатлява и ме изпрати като подарък. Голяма грешка, тази като закепи и не можа да отлепи. После включи и Венета, тогава много "другаруваха". И онази голяма грешка, като видя какво е секс, и Тишо рязко и омръзна.

    13:23 12.08.2025

  • 15 Сила

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Такива като Милена са от Факултета , просто "Факултета " .....но даже и от там не е , а от неква дълбока провинция

    Коментиран от #18

    13:25 12.08.2025

  • 16 И тая

    6 0 Отговор
    Е айдук. Намерила е мищурия.

    13:26 12.08.2025

  • 17 12340

    4 0 Отговор
    Когато чуете думата "ку.. трошачка" - -
    сетете се за тая снимка!

    13:33 12.08.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сила":

    Средното си образование е завършила в СССР, а висше във Велико Търново. Във факултета по журналистика на СУ не се е подвизавала. Там ги бях подкарал наред, не подбирах, дори и грозните. Щях да я зная.

    13:39 12.08.2025

  • 19 Сивата котка

    2 0 Отговор
    При нас ще мрете най-добре. Аз ще бъда в червено, ших ки го сама...

    Коментиран от #20

    13:49 12.08.2025

  • 20 Ще те

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сивата котка":

    Убия с оргазъм и ще отпътуваш без съд към Рая!

    13:55 12.08.2025