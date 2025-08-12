Миглена Ангелова смени амплоато: захвана се с погребални агенции

Култовата водеща Миглена Ангелова, позната като мадам „Искрено и лично“, е сменила амплоато – вече работи като своеобразен рекламен агент на погребални агенции. И то не как да е – новото ѝ начинание е финансирано с пари от Европейския съюз, пише Марица.
Чрез фирмата си „ММ-СТАП“ Ангелова е получила 34 999 евро от инвестиционния фонд „Витоша венчър партнърс“ – структура, избрана от държавата да разпределя евросредства за иновативни и високотехнологични стартиращи компании в България. Идеята, за която е осигурено финансирането, е създаването на онлайн платформа за погребални услуги – MoriMem.
На практика сайтът представлява карта на България с отбелязани по области погребални агенции, които плащат, за да присъстват в списъка. „Цената е сравнима с един вкусен сандвич“, посочват авторите на платформата. В раздел „За нас“ стои голяма снимка на самата Ангелова, която обяснява, че проектът е вдъхновен от осъзнаването ѝ, че единствената сигурност в живота е… смъртта.
Освен справочника, MoriMem предлага блог със заглавия като „Кремация: приятелски наръчник върху основното“, „Погребалните разходи – допълнителното бреме“ и „Ръководство за грижливо съхранение на пепелта“. Липсват обаче обещаните „лични разкази“ на хора за представите им за собственото погребение.
Фирмата „ММ-СТАП“ е учредена през пролетта на 2022 г. с капитал от 1000 лева, малко преди фондът да придобие 15% от нея срещу почти 35 хил. евро – при това преди сайтът изобщо да е създаден. Логиката на подобно финансиране според теорията на рисковите инвестиции е, че малък процент от стартиращите проекти се превръщат в голям успех, компенсирайки загубите от останалите.
На практика обаче, както често се случва у нас, съмненията са, че част от тези средства отиват при „наши хора“. До момента ЕС е отпуснал над 150 млн. евро за подобни проекти, но погребалният портал на Ангелова очевидно не е сред печелившите – последният финансов отчет на фирмата показва нулеви приходи и около 5000 лева разходи, вероятно за възнаграждението на самата управителка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Веселяк
13:03 12.08.2025
3 црррр
13:03 12.08.2025
4 Малко
13:05 12.08.2025
5 знае
13:05 12.08.2025
6 Сила
13:06 12.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Нормално
13:10 12.08.2025
9 танкист
Коментиран от #11
13:14 12.08.2025
10 А нещо
13:16 12.08.2025
11 После
До коментар #9 от "танкист":ще се захване със сватбени аганции, там поне ги разбира нещата. Пет ли, шест ли брака има зад гърба си, кой може да ги помни?
Коментиран от #13
13:19 12.08.2025
12 Данко Харсъзина
Коментиран от #15
13:22 12.08.2025
13 Сила
До коментар #11 от "После":Сватби , погребения ...
един гледа сватба , друг брадва ....
13:23 12.08.2025
14 Жиголо
13:23 12.08.2025
15 Сила
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Такива като Милена са от Факултета , просто "Факултета " .....но даже и от там не е , а от неква дълбока провинция
Коментиран от #18
13:25 12.08.2025
16 И тая
13:26 12.08.2025
17 12340
сетете се за тая снимка!
13:33 12.08.2025
18 Данко Харсъзина
До коментар #15 от "Сила":Средното си образование е завършила в СССР, а висше във Велико Търново. Във факултета по журналистика на СУ не се е подвизавала. Там ги бях подкарал наред, не подбирах, дори и грозните. Щях да я зная.
13:39 12.08.2025
19 Сивата котка
Коментиран от #20
13:49 12.08.2025
20 Ще те
До коментар #19 от "Сивата котка":Убия с оргазъм и ще отпътуваш без съд към Рая!
13:55 12.08.2025