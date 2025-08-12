Борислав Цеков: Румен Радев страда от очевидни комплекси и нездрав балкански бонапартизъм

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По повод скандалната сцена с туземен, африкански привкус - Радев с огромен кортеж блокира Варна - си заслужава да се каже само едно: възмутително!

В персонален план показва, че Радев страда от очевидни комплекси и нездрав балкански бонапартизъм. Има нагон към власт, която не му се полага и не му е дадена от народа и от Конституцията.

Това коментира във "Фейсбук" преподавателят по конституционно право доц. д-р Борислав Цеков.

От друга страна е достойно за съжаление това, което виждаме с тези примитивни изпълнения с гигантски кортежи, задръствания. Нито г-н Радев е толкова важен, нито подобни демонстрации имат място в България. Едно време се възмущавахме от комунистическата номенклатура и от нейните кортежи и станции.

Сега виждаме изпълненията на Радев. И тук искам да подчертая, че това, което той прави с тази почивка в частен комплекс на негови приятели, поставя въпроса дали тези приятели са участвали във финансирането на неговата кампания. Оттам вече за конфликт на интереси и така нататък.

Защото едно е приятели и финансиране на кампания, друго е действащ държавен глава да отиде в такъв частен комплекс. Поставя се въпросът вече кой покрива разноските и т.н, и т.н.

Очевидно призивът "Светлина, повече светлина" не важи за президентството, което е една от най-непрозрачните институции при управлението на Радев. То е една черна кутия - безотчетна и безотговорна пред гражданите.