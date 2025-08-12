Борислав Цеков: Румен Радев страда от очевидни комплекси и нездрав балкански бонапартизъм

По повод скандалната сцена с туземен, африкански привкус - Радев с огромен кортеж блокира Варна - си заслужава да се каже само едно: възмутително!
В персонален план показва, че Радев страда от очевидни комплекси и нездрав балкански бонапартизъм. Има нагон към власт, която не му се полага и не му е дадена от народа и от Конституцията.
Това коментира във "Фейсбук" преподавателят по конституционно право доц. д-р Борислав Цеков.
От друга страна е достойно за съжаление това, което виждаме с тези примитивни изпълнения с гигантски кортежи, задръствания. Нито г-н Радев е толкова важен, нито подобни демонстрации имат място в България. Едно време се възмущавахме от комунистическата номенклатура и от нейните кортежи и станции.
Сега виждаме изпълненията на Радев. И тук искам да подчертая, че това, което той прави с тази почивка в частен комплекс на негови приятели, поставя въпроса дали тези приятели са участвали във финансирането на неговата кампания. Оттам вече за конфликт на интереси и така нататък.
Защото едно е приятели и финансиране на кампания, друго е действащ държавен глава да отиде в такъв частен комплекс. Поставя се въпросът вече кой покрива разноските и т.н, и т.н.
Очевидно призивът "Светлина, повече светлина" не важи за президентството, което е една от най-непрозрачните институции при управлението на Радев. То е една черна кутия - безотчетна и безотговорна пред гражданите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #44
13:03 12.08.2025
2 развъден в зайчарника
13:04 12.08.2025
3 СРАМ ГОЛЯМ
13:05 12.08.2025
4 Гражданин
13:06 12.08.2025
5 Град Симитли
и не си е мил кратуната от 10 ноември 1989г. насам!
Коментиран от #9
13:07 12.08.2025
6 Радев и бая хора у нас
"Заради тях България е болна. Тя страда от недъга на сляпото русофилство. Русофилството в България е достигнало до идиотство. За страшните грехове (против България), погромът на Русия ще бъде много страшен."
13:07 12.08.2025
7 Гьонсурат
Коментиран от #20
13:07 12.08.2025
8 Мдаа
13:09 12.08.2025
9 Сисо
До коментар #5 от "Град Симитли":Вече никой не е изненадан от първото и второто място на ГЕРБ-ДПС от Галъп !
13:11 12.08.2025
10 Натиреният
13:11 12.08.2025
11 А ти
13:12 12.08.2025
12 идиоти вън
13:16 12.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 БеенВ
13:17 12.08.2025
15 Уууууу
13:21 12.08.2025
16 Капан
13:22 12.08.2025
17 Леля Гошо
13:23 12.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 НСО
13:24 12.08.2025
20 Е как да става
До коментар #7 от "Гьонсурат":Другите двама мишока си чакат още париците - Кънчо и компания, а Цекито трябва да ги заработи по поръчка на Банкя и Бояна!
13:25 12.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Г-н Цекич царския хрантутник
13:28 12.08.2025
23 И Киев е Руски
13:29 12.08.2025
24 Лост
13:30 12.08.2025
25 Архимандрисандрит Бибиян
13:31 12.08.2025
26 шопо
Коментиран от #27
13:33 12.08.2025
27 опош
До коментар #26 от "шопо":мнооо си т@п, тролебусе Пеевски
Коментиран от #38
13:35 12.08.2025
28 Румен Чорапа
Коментиран от #31
13:35 12.08.2025
29 Щом айдуците
13:36 12.08.2025
30 Вицето
13:37 12.08.2025
31 Марлоу
До коментар #28 от "Румен Чорапа":Какво общо има Радев с този договор. Той ли го е подписал?
13:38 12.08.2025
32 66николаос
13:38 12.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Казуар
13:42 12.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Възмутително е
13:42 12.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 шопо
До коментар #27 от "опош":А, да, ПееФски съм го пропуснал😅, верно съм т@п, но ето, Аллах е велик и ме поправи, ама Шиши само го намагнитват 😉 хамериканците 🤣
Коментиран от #42
13:45 12.08.2025
39 Смешник
13:47 12.08.2025
40 бай Митко
13:47 12.08.2025
41 дядото
13:48 12.08.2025
42 опош
До коментар #38 от "шопо":На теб няма кой да ти помогне, толкова си т@п, тройбус пеевски
Коментиран от #51
13:49 12.08.2025
43 Статисик
13:49 12.08.2025
44 Смешник
До коментар #1 от "Хаха":Защо от гняв Човека си ги казва нещата точно на място А нормално ли е една държава да се управлява от мутри като Тиквата и Шиши
13:49 12.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Цеков,я кажи защо истинският
13:53 12.08.2025
48 Иван Иванов
13:55 12.08.2025
49 Промяна
13:55 12.08.2025
50 Джак Спароу
13:55 12.08.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.