Борислав Цеков: Румен Радев страда от очевидни комплекси и нездрав балкански бонапартизъм

12 Август, 2025 13:01 1 017 51

Очевидно призивът "Светлина, повече светлина" не важи за президентството, което е една от най-непрозрачните институции

Борислав Цеков: Румен Радев страда от очевидни комплекси и нездрав балкански бонапартизъм - 1
Снимка: Фейсбук
Борислав Цеков Борислав Цеков юрист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По повод скандалната сцена с туземен, африкански привкус - Радев с огромен кортеж блокира Варна - си заслужава да се каже само едно: възмутително!

В персонален план показва, че Радев страда от очевидни комплекси и нездрав балкански бонапартизъм. Има нагон към власт, която не му се полага и не му е дадена от народа и от Конституцията.

Това коментира във "Фейсбук" преподавателят по конституционно право доц. д-р Борислав Цеков.

От друга страна е достойно за съжаление това, което виждаме с тези примитивни изпълнения с гигантски кортежи, задръствания. Нито г-н Радев е толкова важен, нито подобни демонстрации имат място в България. Едно време се възмущавахме от комунистическата номенклатура и от нейните кортежи и станции.

Сега виждаме изпълненията на Радев. И тук искам да подчертая, че това, което той прави с тази почивка в частен комплекс на негови приятели, поставя въпроса дали тези приятели са участвали във финансирането на неговата кампания. Оттам вече за конфликт на интереси и така нататък.

Защото едно е приятели и финансиране на кампания, друго е действащ държавен глава да отиде в такъв частен комплекс. Поставя се въпросът вече кой покрива разноските и т.н, и т.н.

Очевидно призивът "Светлина, повече светлина" не важи за президентството, което е една от най-непрозрачните институции при управлението на Радев. То е една черна кутия - безотчетна и безотговорна пред гражданите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    10 43 Отговор
    Тоя Румен Радев се имаше за голяма работа, ама го е страх да направи партия и вече от гняв говори глупости, като Тиквата.

    Коментиран от #44

    13:03 12.08.2025

  • 2 развъден в зайчарника

    28 3 Отговор
    на турбо престъпника лежал в затвор ръководил цялото мвр и държавата

    13:04 12.08.2025

  • 3 СРАМ ГОЛЯМ

    43 7 Отговор
    А аз си мисля ,че този не става и за пазач на паркинг ,но преподава на студенти.

    13:05 12.08.2025

  • 4 Гражданин

    42 8 Отговор
    В сравнение с Президента ,този е като неродено мишле

    13:06 12.08.2025

  • 5 Град Симитли

    37 6 Отговор
    Каза тоз, който отркадна марката "Галъп"
    и не си е мил кратуната от 10 ноември 1989г. насам!

    Коментиран от #9

    13:07 12.08.2025

  • 6 Радев и бая хора у нас

    13 25 Отговор
    страдат от русофилия! Архимандрит Методи Кусев:
    "Заради тях България е болна. Тя страда от недъга на сляпото русофилство. Русофилството в България е достигнало до идиотство. За страшните грехове (против България), погромът на Русия ще бъде много страшен."

    13:07 12.08.2025

  • 7 Гьонсурат

    33 6 Отговор
    Цеко е от Силистра и знае думата. Той-сламеният човек в Галъп, дава квалификации, Но вчера истинският Gallup даде квалификация на неговата агенция-платформа за манипулации и фалшиви изследвания в полза на определени олигархични партии. Ясни са и квалификациите за квалификацията му в конституционализма-същата като на галъп бг. И на киселова. Добре ще и замалко да скрие боядисания гелосан перчем и вирнатия нос. Не става.

    Коментиран от #20

    13:07 12.08.2025

  • 8 Мдаа

    27 5 Отговор
    Аз пък знам за друг случай (сега наскоро) в който банкянския (който не е дори премиер) дойде с кортеж та даже интернета в региона беше спрян заради негово посещение.

    13:09 12.08.2025

  • 9 Сисо

    26 3 Отговор

    До коментар #5 от "Град Симитли":

    Вече никой не е изненадан от първото и второто място на ГЕРБ-ДПС от Галъп !

    13:11 12.08.2025

  • 10 Натиреният

    28 5 Отговор
    Борка, страдаш от естествен интелект!

    13:11 12.08.2025

  • 11 А ти

    15 5 Отговор
    от какво страдаш?! Дали ти минава през ума нещо друго?! Или то за тази цел трябва ум?!

    13:12 12.08.2025

  • 12 идиоти вън

    19 5 Отговор
    Абе Боре, не разбра ли, че за нищо не стваш, ако да се изхвъляш като ... на пясак!!

    13:16 12.08.2025

  • 14 БеенВ

    19 4 Отговор
    Този никой не го помни вече ,но все лае против президента!

    13:17 12.08.2025

  • 15 Уууууу

    17 4 Отговор
    Скрий се бе доцентдоктор гълъб балкански.

    13:21 12.08.2025

  • 16 Капан

    19 4 Отговор
    Факторът мишок Цеков сипе поредни плювни срещу президента. Защо ли?

    13:22 12.08.2025

  • 17 Леля Гошо

    6 4 Отговор
    Не знам от какво страда Радев, но за проруската му позиция за Северна Македония проевропейската му "опозиция" не го атакува. Що тъй !?

    13:23 12.08.2025

  • 19 НСО

    18 3 Отговор
    НСО решава състава на кортежа, а не охраняваното лице. Цеков, голямо л..й..о си.

    13:24 12.08.2025

  • 20 Е как да става

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гьонсурат":

    Другите двама мишока си чакат още париците - Кънчо и компания, а Цекито трябва да ги заработи по поръчка на Банкя и Бояна!

    13:25 12.08.2025

  • 22 Г-н Цекич царския хрантутник

    13 2 Отговор
    Старателно боядисаната ти коса въобще не говори за комплекси. Ботокс в лицето и омраза към всеки който не те е наел за плювалник.

    13:28 12.08.2025

  • 23 И Киев е Руски

    14 2 Отговор
    ЦекоФ е грозна нимфоманка

    13:29 12.08.2025

  • 24 Лост

    14 2 Отговор
    А,бе Галъп Ново Начало покажи тогава Шиши с какъв кортеж се движи,даже когато го пазеше НСО без да има право на това.А обикновеното депутат че Борисов когато минава ,като какъв се движи,че полицията седи по кръстовищата половин час преди това и му осигурява път.

    13:30 12.08.2025

  • 25 Архимандрисандрит Бибиян

    5 2 Отговор
    Ушатио пингвинин страда од ганйовска мегаломанщина със савецки наклон!

    13:31 12.08.2025

  • 26 шопо

    0 4 Отговор
    Мдаа...интересно е верно, по схеми..., кой крадне повече Президенто или ГЕРБа... !?

    Коментиран от #27

    13:33 12.08.2025

  • 27 опош

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "шопо":

    мнооо си т@п, тролебусе Пеевски

    Коментиран от #38

    13:35 12.08.2025

  • 28 Румен Чорапа

    3 7 Отговор
    Плащайте милиарди на турците от Боташ и не философствайте!

    Коментиран от #31

    13:35 12.08.2025

  • 29 Щом айдуците

    9 2 Отговор
    Щом крадците на България, са против някой , значи той не е с тях и е правилния човек. Все повече ме убеждават, да гласувам за Радев, ако направи партия.

    13:36 12.08.2025

  • 30 Вицето

    3 4 Отговор
    Аз паднах на колене пред главният руски поп от КГБ, Гундяев, да му целувам ръце, след което раздадох стотици бг паспорти на руските шпиони!

    13:37 12.08.2025

  • 31 Марлоу

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Румен Чорапа":

    Какво общо има Радев с този договор. Той ли го е подписал?

    13:38 12.08.2025

  • 32 66николаос

    8 2 Отговор
    Ти се оправи с Галъп на Запад които не те признават и тогава ставай слуга на Пеевски

    13:38 12.08.2025

  • 34 Казуар

    3 1 Отговор
    Другарят Цеков като беше паж на Кобурга му носеше чантата сега дава акъл на хората.

    13:42 12.08.2025

  • 36 Възмутително е

    6 1 Отговор
    Че на такава шушумига и подлога като теб цеков дават публична трибуна нищожество

    13:42 12.08.2025

  • 38 шопо

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "опош":

    А, да, ПееФски съм го пропуснал😅, верно съм т@п, но ето, Аллах е велик и ме поправи, ама Шиши само го намагнитват 😉 хамериканците 🤣

    Коментиран от #42

    13:45 12.08.2025

  • 39 Смешник

    4 1 Отговор
    Тоя Цеков от както премина на хранилка при Пеевски стана отвратителен и непрекъснато напада президента което говори за умствения му багаж От такива пишман коституционалисти сме на това дередже

    13:47 12.08.2025

  • 40 бай Митко

    3 0 Отговор
    Цекич, каква ти е боята за коса, че много те състарява бе?! И да се вапцаш и да се плескаш отдолу плевника празен! Ти на сянката на президента, генерала от ВВС Радев не можеш се намажеш, нищо че си измислен доцент и доктор!

    13:47 12.08.2025

  • 41 дядото

    1 0 Отговор
    в тази територия тъп ите иди оти край нямат.да не говорим,че повечето от тях са с обратна резба.пфу

    13:48 12.08.2025

  • 42 опош

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "шопо":

    На теб няма кой да ти помогне, толкова си т@п, тройбус пеевски

    Коментиран от #51

    13:49 12.08.2025

  • 43 Статисик

    3 0 Отговор
    Колкото си "Галъп" , толкоз си и доцент.

    13:49 12.08.2025

  • 44 Смешник

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Защо от гняв Човека си ги казва нещата точно на място А нормално ли е една държава да се управлява от мутри като Тиквата и Шиши

    13:49 12.08.2025

  • 47 Цеков,я кажи защо истинският

    3 0 Отговор
    Галъп ви отсвири и се разграничи от вас?Вие сте ГалАп ПИК.

    13:53 12.08.2025

  • 48 Иван Иванов

    2 0 Отговор
    ДО РУМЕН ЦЕКОВ - ЦЕКОВ , ТИ СТРАДАШ ОТ УРСУЛКА НАГЛОСТ И АРОГАННОСТ И БЕЗСПОРНО ОТ КРЕЩЯЩА НУЖДА ДА ЛЪЖЕШ И КРАДЕШ , ТИ СИ ЕДНА НАГЛА И ПРОДАЖНА БРЮКСЕЛСКА ПОДМЕТКА ДОКОПАЛА СЕ ДО ВЛАСТА С ПРОТЕКЛИ В ЛЪЖИ И ИЗМАМИ ИЗБОРИ. ЦЕКОВ КАЖИ МИ ЗАЩО ТЕЗ КОИТО ПОЧЕРНИХА ИЗБОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПСЕВДОНАРОДНО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ ДАЛАВЕРИТЕ СИ , ВСЕ ОЩЕ НЕ СА НА НАРОВЕТЕ В ЗАТВОРА , А СЕ РАЗХОЖДАТ ПО СОФИСКИТЕ УЛИЦИ ВАРДЕНИ ОТ ЦЯЛА СЮРИЯ ПАЗВАНТИ ЗА ДА НЕ ГИ ЛИНЧУВА НАРОДА.

    13:55 12.08.2025

  • 49 Промяна

    0 0 Отговор
    Около 40 коментара написани от един драскач обиди обиди обиди

    13:55 12.08.2025

  • 50 Джак Спароу

    1 0 Отговор
    Цеката страда от анална шизофрения

    13:55 12.08.2025

