Виктор Орбан отново е пас! Унгария бойкотира ЕС по повод усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна

Унгария отказа да подкрепи съвместно изявление на останалите 26 държави членки на ЕС, приветстващо усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.
В декларацията, публикувана от лидерите на ЕС, се казва, че международните граници не трябва да се променят със сила и всеки справедлив и траен мир трябва да спазва международното право, включително принципите на независимост, суверенитет и териториална цялост.
„Унгария не се асоциира с това изявление“, заключва декларацията.
Дясното правителство на унгарския премиер Виктор Орбан се противопоставя на военната помощ на ЕС за Украйна, която според него удължава конфликта, и критикува санкциите срещу Русия като неефективни и вредни за европейската икономика. Унгарският премиер преди е налагал отмяната на санкциите на ЕС срещу определени граждани на Руската федерация.
По време на унгарското председателство на ЕС през втората половина на 2024 г. той подразни останалите лидери, като посети президента Владимир Путин в Москва и се представи като медиатор.
Орбан е смятан и за близък съюзник на Тръмп, който ще бъде домакин на Путин в американския щат Аляска за разговори за мира в Украйна. Киев и неговите европейски съюзници се опасяват, че срещата може да доведе до споразумения, неблагоприятни за Украйна.
Тръмп определи срещата като опит за приближаване до спирането на боевете и миналата седмица заговори за „размяна“ на части от територията. Изявлението на ЕС потвърди подкрепата за правото на Украйна да решава собственото си бъдеще, заявявайки, че съдържателни преговори са възможни само в рамките на прекратяване на огъня или намаляване на военните действия.
„Народът на Украйна трябва да има свободата да решава собственото си бъдеще. Пътят към мира в Украйна не може да бъде решен без Украйна“, се казва в изявлението.
„Европейският съюз подчертава присъщото право на Украйна да избира собствената си съдба и ще продължи да подкрепя Украйна по пътя ѝ към членство в ЕС“, подчертава изявлението на лидерите на ЕС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #22
12:09 12.08.2025
2 Българин 🇧🇬
Коментиран от #6
12:09 12.08.2025
3 Българин
12:10 12.08.2025
4 румен кРадев БОгаТАШа
От края на 2021 г. Армения е платила авансово над 400 млн. долара на Русия за оръжия, които така и не са доставени.
През ноември 2023 г. премиерът Пашинян публично обяви измамата, а през януари 2025 г. Москва каза че ще „компенсира“ с намаляване на арменския дълг(и това не е направено) — вместо да върне парите или оръжията.
Докато Ереван чакаше доставки, Русия поиска украински територии, оставяйки Армения без критично въоръжение и обяви, че няма да върне парите!
Крадци сър!
Коментиран от #20
12:12 12.08.2025
6 БОЗА
До коментар #2 от "Българин 🇧🇬":То и да кажеш,че е "Орбан е пас" при положение,че е против си е демагогия...но демагогия днес е издигната в ранг на геополитика в разкованото евро ТКЗС... ;-)
12:13 12.08.2025
7 Казуар
12:13 12.08.2025
8 виктория
12:13 12.08.2025
9 Факти
12:14 12.08.2025
10 Чичак
12:14 12.08.2025
11 виктория
До коментар #5 от "Руснакът е мръсно противно животно":Дали!!!празна манерка!!!
12:15 12.08.2025
12 Шишо
Коментиран от #15
12:16 12.08.2025
13 Данко Харсъзина
12:17 12.08.2025
14 Георги
12:19 12.08.2025
15 Георги
До коментар #12 от "Шишо":очевидно няма да е свобода, ама то на чужд гръб и 100 тояги са малко
12:20 12.08.2025
16 Учуден
Коментиран от #24
12:23 12.08.2025
17 Григор
12:23 12.08.2025
18 нищо ново под слънцето
12:24 12.08.2025
19 Някой
12:24 12.08.2025
20 Само питам
До коментар #4 от "румен кРадев БОгаТАШа":В час ли си?Орбан с Армения какво общо има?Важното е да трошиш,нали?
12:24 12.08.2025
21 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
Ивайло Константинов е един от лейтенантите на Пеевски.
За да покажат КОЙ реално може да прави бизнес с Русия. Още един епизод от филма - денем евроатлантици, нощем рубладжии. Сякаш просто си обръщат дрехите с червения хастар, докато медиите ги няма.
Другото интригуващо е вече мажоритарния дял на ДП, който идва да покаже КОЙ кара влака у нас, за разлика от времената, когато ББ бе премиер.
12:24 12.08.2025
22 Тихо бе пръдльо
До коментар #1 от "Пич":Напиши най сетне коментар,стига ръси злобни глупотевини! Не се пъни и пени толкова! Нищо няма да се случи на тези преговори! Войната продължава до пълния срив на блатната джамахирия
12:25 12.08.2025
23 Николай
12:26 12.08.2025
24 Ха ха
До коментар #16 от "Учуден":Украинците ли ще нападат Унгария?Зеленски голям тарикат ще излезе.
12:27 12.08.2025