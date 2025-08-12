Виктор Орбан отново е пас! Унгария бойкотира ЕС по повод усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна

Унгария отказа да подкрепи съвместно изявление на останалите 26 държави членки на ЕС, приветстващо усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В декларацията, публикувана от лидерите на ЕС, се казва, че международните граници не трябва да се променят със сила и всеки справедлив и траен мир трябва да спазва международното право, включително принципите на независимост, суверенитет и териториална цялост.

„Унгария не се асоциира с това изявление“, заключва декларацията.

Дясното правителство на унгарския премиер Виктор Орбан се противопоставя на военната помощ на ЕС за Украйна, която според него удължава конфликта, и критикува санкциите срещу Русия като неефективни и вредни за европейската икономика. Унгарският премиер преди е налагал отмяната на санкциите на ЕС срещу определени граждани на Руската федерация.

По време на унгарското председателство на ЕС през втората половина на 2024 г. той подразни останалите лидери, като посети президента Владимир Путин в Москва и се представи като медиатор.

Орбан е смятан и за близък съюзник на Тръмп, който ще бъде домакин на Путин в американския щат Аляска за разговори за мира в Украйна. Киев и неговите европейски съюзници се опасяват, че срещата може да доведе до споразумения, неблагоприятни за Украйна.

Тръмп определи срещата като опит за приближаване до спирането на боевете и миналата седмица заговори за „размяна“ на части от територията. Изявлението на ЕС потвърди подкрепата за правото на Украйна да решава собственото си бъдеще, заявявайки, че съдържателни преговори са възможни само в рамките на прекратяване на огъня или намаляване на военните действия.

„Народът на Украйна трябва да има свободата да решава собственото си бъдеще. Пътят към мира в Украйна не може да бъде решен без Украйна“, се казва в изявлението.

„Европейският съюз подчертава присъщото право на Украйна да избира собствената си съдба и ще продължи да подкрепя Украйна по пътя ѝ към членство в ЕС“, подчертава изявлението на лидерите на ЕС.