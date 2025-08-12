Новини
Виктор Орбан отново е пас! Унгария бойкотира ЕС по повод усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Виктор Орбан отново е пас! Унгария бойкотира ЕС по повод усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна

12 Август, 2025 12:05

  • русия-
  • унгария-
  • виктор орбан-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • владимир путин

По време на унгарското председателство на ЕС през втората половина на 2024 г. Орбан подразни останалите лидери, като посети президента Владимир Путин в Москва и се представи като медиатор

Виктор Орбан отново е пас! Унгария бойкотира ЕС по повод усилията на Доналд Тръмп за мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Унгария отказа да подкрепи съвместно изявление на останалите 26 държави членки на ЕС, приветстващо усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В декларацията, публикувана от лидерите на ЕС, се казва, че международните граници не трябва да се променят със сила и всеки справедлив и траен мир трябва да спазва международното право, включително принципите на независимост, суверенитет и териториална цялост.

Още новини от Украйна

„Унгария не се асоциира с това изявление“, заключва декларацията.

Дясното правителство на унгарския премиер Виктор Орбан се противопоставя на военната помощ на ЕС за Украйна, която според него удължава конфликта, и критикува санкциите срещу Русия като неефективни и вредни за европейската икономика. Унгарският премиер преди е налагал отмяната на санкциите на ЕС срещу определени граждани на Руската федерация.

По време на унгарското председателство на ЕС през втората половина на 2024 г. той подразни останалите лидери, като посети президента Владимир Путин в Москва и се представи като медиатор.

Орбан е смятан и за близък съюзник на Тръмп, който ще бъде домакин на Путин в американския щат Аляска за разговори за мира в Украйна. Киев и неговите европейски съюзници се опасяват, че срещата може да доведе до споразумения, неблагоприятни за Украйна.

Тръмп определи срещата като опит за приближаване до спирането на боевете и миналата седмица заговори за „размяна“ на части от територията. Изявлението на ЕС потвърди подкрепата за правото на Украйна да решава собственото си бъдеще, заявявайки, че съдържателни преговори са възможни само в рамките на прекратяване на огъня или намаляване на военните действия.

„Народът на Украйна трябва да има свободата да решава собственото си бъдеще. Пътят към мира в Украйна не може да бъде решен без Украйна“, се казва в изявлението.

„Европейският съюз подчертава присъщото право на Украйна да избира собствената си съдба и ще продължи да подкрепя Украйна по пътя ѝ към членство в ЕС“, подчертава изявлението на лидерите на ЕС.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 11 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    25 2 Отговор
    Хахаха...... Орбан видя , че Тръмп изгони европейските "лидери" като мръсни кучета !!! И ние видяхме !!!

    Коментиран от #22

    12:09 12.08.2025

  • 2 Българин 🇧🇬

    24 1 Отговор
    Браво , унгарци ! Винаги Унгария е срещу страха и демагогията!

    Коментиран от #6

    12:09 12.08.2025

  • 3 Българин

    3 16 Отговор
    Войната продължава.Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.Което не е чак толкова тъжно.

    12:10 12.08.2025

  • 4 румен кРадев БОгаТАШа

    3 18 Отговор
    Русия взема парите, но не дава оръжията
    От края на 2021 г. Армения е платила авансово над 400 млн. долара на Русия за оръжия, които така и не са доставени.
    През ноември 2023 г. премиерът Пашинян публично обяви измамата, а през януари 2025 г. Москва каза че ще „компенсира“ с намаляване на арменския дълг(и това не е направено) — вместо да върне парите или оръжията.
    Докато Ереван чакаше доставки, Русия поиска украински територии, оставяйки Армения без критично въоръжение и обяви, че няма да върне парите!
    Крадци сър!

    Коментиран от #20

    12:12 12.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БОЗА

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българин 🇧🇬":

    То и да кажеш,че е "Орбан е пас" при положение,че е против си е демагогия...но демагогия днес е издигната в ранг на геополитика в разкованото евро ТКЗС... ;-)

    12:13 12.08.2025

  • 7 Казуар

    2 8 Отговор
    Ентусиастите които създадоха ЕС не им е минало през главата, че ще се появят саботьори, троянски коне като са решили съюза да зависи от всяка отделна страна.

    12:13 12.08.2025

  • 8 виктория

    16 0 Отговор
    В декларацията, публикувана от лидерите на ЕС, се казва, че международните граници не трябва да се променят със сила и всеки справедлив и траен мир трябва да спазва международното право, включително принципите на независимост, суверенитет и териториална цялост.ПРАЗНИ ДУМИ ОТ ПРАЗНИ ХОРА!!!

    12:13 12.08.2025

  • 9 Факти

    11 1 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    12:14 12.08.2025

  • 10 Чичак

    2 14 Отговор
    Нима нещо зависи от унгарския м.нгал

    12:14 12.08.2025

  • 11 виктория

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    Дали!!!празна манерка!!!

    12:15 12.08.2025

  • 12 Шишо

    0 13 Отговор
    Нашите братя украинците трябва да се бият докрай! Свобода или Смърт!

    Коментиран от #15

    12:16 12.08.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    Тръмп нарита Урсула и Макарона и сега всички подлайват. Включително нашия дакел.

    12:17 12.08.2025

  • 14 Георги

    5 0 Отговор
    Ма как само сте го извъртяли! Орбан е пас на тая декларация, която е точно обратното на това, което Тръмп иска да направи.

    12:19 12.08.2025

  • 15 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Шишо":

    очевидно няма да е свобода, ама то на чужд гръб и 100 тояги са малко

    12:20 12.08.2025

  • 16 Учуден

    1 2 Отговор
    Как ли ще се чувства Орбан, ако Унгария бъде разпарчетосана от съседните си?

    Коментиран от #24

    12:23 12.08.2025

  • 17 Григор

    1 0 Отговор
    Правилно е постъпил Орбан! Подкрепата на подобна декларация означава, че мирно споразумение няма да има и войната ще продължи.Това искат от ЕС и по същество саботират усилията на Тръмп за мир.

    12:23 12.08.2025

  • 18 нищо ново под слънцето

    0 1 Отговор
    Няколко над 60 годишни деменции разиграват целия свят години наред. Байдън, Тръмп, Путин, Орбан, Фицо, Си Дзипин, а от тях само Вучич е изключение на 55.

    12:24 12.08.2025

  • 19 Някой

    2 0 Отговор
    "международните граници не трябва да се променят със сила" - а сега го кажете това на израел. Или всичките други войни. Писна ми да зависи от това кой си, дали нещо е законно или не.

    12:24 12.08.2025

  • 20 Само питам

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "румен кРадев БОгаТАШа":

    В час ли си?Орбан с Армения какво общо има?Важното е да трошиш,нали?

    12:24 12.08.2025

  • 21 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    0 1 Отговор
    Дружеството "Уин Енерджи", което развива веригата бензиностанции "Авиа" в България купува тези на "Газпром" в страната. Зад дружеството с мажоритарна собственост стои бившия собственик на автобусната компания "Юнион Ивкони", депутат на ГЕРБ и настоящ лидер на ГЕРБ в Дупница Ивайло Константинов.
    Ивайло Константинов е един от лейтенантите на Пеевски.
    За да покажат КОЙ реално може да прави бизнес с Русия. Още един епизод от филма - денем евроатлантици, нощем рубладжии. Сякаш просто си обръщат дрехите с червения хастар, докато медиите ги няма.
    Другото интригуващо е вече мажоритарния дял на ДП, който идва да покаже КОЙ кара влака у нас, за разлика от времената, когато ББ бе премиер.

    12:24 12.08.2025

  • 22 Тихо бе пръдльо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Напиши най сетне коментар,стига ръси злобни глупотевини! Не се пъни и пени толкова! Нищо няма да се случи на тези преговори! Войната продължава до пълния срив на блатната джамахирия

    12:25 12.08.2025

  • 23 Николай

    0 0 Отговор
    Орбан е приятел на тиквата.

    12:26 12.08.2025

  • 24 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Учуден":

    Украинците ли ще нападат Унгария?Зеленски голям тарикат ще излезе.

    12:27 12.08.2025

