Пожар пламна на покрива на емблематична сграда в Лондон

Около сто огнеборци от петнадесет пожарни гасят пожар, разразил се на покрива на културния център "Съмърсет хаус" в сърцето на Лондон, предадоха Франс прес и Ройтерс, като се позоваха на публикация на противопожарната служба на британската столица в социалната платформа "Екс", пише БТА.

"Причината за пожара все още не е известна", се казва в изявлението на лондонските пожарникари. "Екипите се борят с пламъците, които са локализирани в част от покрива", се допълва там.

Сградата, която е на брега на река Темза, е построена през 1547 година, като навремето е била кралски дворец, уточнява Ройтерс. Галерията "Кортоулд", където са изложени едни от най-великите колекции в световното изкуство, се намира в северното му крило.

Според информация на телевизионния канал "Скай Нюз" днес в "Съмърсет хаус" трябва да се проведе фестивал по брейк танци.

🚨 #SomersetHouse in London is on fire. 🔥 The Courtauld Gallery, housing priceless artworks like Van Gogh’s “Self-Portrait with Bandaged Ear,” is inside. 15 fire engines and 100 firefighters are on the scene. Let’s hope everyone stays safe and the art is protected. #LondonFire pic.twitter.com/TPyuarYxN3