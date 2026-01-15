САЩ разполагат самолетоносачи в Близкия изток

Съединените щати са започнали да разполагат военна техника в Близкия изток на фона на съобщения за евентуална американска атака срещу Иран поради жестокото потушаване на протестите, съобщи журналистката на NewsNation Кели Майер, позовавайки се на източник, запознат с въпроса.
Според източника Вашингтон е започнал да премества ударна група от самолетоносачи от Южнокитайско море в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ (CENTCOM). „Това ще отнеме около седмица“, добави Майер.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи намеса на САЩ, ако протестите в Иран, които продължават от края на декември, бъдат потушени със сила. Той също така не изключи военни удари. Ройтерс съобщи на 14 януари, че Вашингтон може да атакува Иран в рамките на 24 часа. На този фон Иран затвори въздушното си пространство в нощта на 15 януари.
В края на декември, няколко дни преди началото на масовите протести, Израел се е свързал с Иран чрез Русия, съобщи The Washington Post, позовавайки се на източници.
Според вестника Израел е обещал да не атакува пръв. Иран е отговорил чрез руски комуникационен канал, че ще се въздържи от превантивен удар, съобщиха източниците на вестника.
Иранските власти приветствали действията на Израел, но останали загрижени за Съединените щати. Те смятали, че дори Тел Авив да е искрен, Съединените щати биха могли да нанесат удар по Иран в координация с Израел, докато израелските сили атакуват ливанската Хизбула.
Израелският телевизионен канал Кан, позовавайки се на дипломатически източници, съобщи в началото на януари, че израелският премиер Бенямин Нетаняху, в неотдавнашен разговор с руския президент Владимир Путин, го е помолил да предаде на Техеран посланието, че Израел няма намерение да атакува Иран. Кан свърза това с опит за предотвратяване на сценарий, при който Иран, смятайки, че атаката от Израел е неизбежна, би нанесъл пръв удар.
