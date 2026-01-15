Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
САЩ разполагат самолетоносачи в Близкия изток

САЩ разполагат самолетоносачи в Близкия изток

15 Януари, 2026 05:33, обновена 15 Януари, 2026 05:39 1 181 17

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • самолетоносачи-
  • русия

Дни преди началото на масовите протести, Израел се е свързал с Иран чрез Русия, предаде The Washington Post

САЩ разполагат самолетоносачи в Близкия изток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са започнали да разполагат военна техника в Близкия изток на фона на съобщения за евентуална американска атака срещу Иран поради жестокото потушаване на протестите, съобщи журналистката на NewsNation Кели Майер, позовавайки се на източник, запознат с въпроса.

Според източника Вашингтон е започнал да премества ударна група от самолетоносачи от Южнокитайско море в зоната на отговорност на Централното командване на САЩ (CENTCOM). „Това ще отнеме около седмица“, добави Майер.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи намеса на САЩ, ако протестите в Иран, които продължават от края на декември, бъдат потушени със сила. Той също така не изключи военни удари. Ройтерс съобщи на 14 януари, че Вашингтон може да атакува Иран в рамките на 24 часа. На този фон Иран затвори въздушното си пространство в нощта на 15 януари.

В края на декември, няколко дни преди началото на масовите протести, Израел се е свързал с Иран чрез Русия, съобщи The Washington Post, позовавайки се на източници.

Според вестника Израел е обещал да не атакува пръв. Иран е отговорил чрез руски комуникационен канал, че ще се въздържи от превантивен удар, съобщиха източниците на вестника.

Иранските власти приветствали действията на Израел, но останали загрижени за Съединените щати. Те смятали, че дори Тел Авив да е искрен, Съединените щати биха могли да нанесат удар по Иран в координация с Израел, докато израелските сили атакуват ливанската Хизбула.

Израелският телевизионен канал Кан, позовавайки се на дипломатически източници, съобщи в началото на януари, че израелският премиер Бенямин Нетаняху, в неотдавнашен разговор с руския президент Владимир Путин, го е помолил да предаде на Техеран посланието, че Израел няма намерение да атакува Иран. Кан свърза това с опит за предотвратяване на сценарий, при който Иран, смятайки, че атаката от Израел е неизбежна, би нанесъл пръв удар.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Глу

    5 6 Отговор
    В реално време се срива империя та на лъжата и злото. Нюйоркската мутра прави вс възможно да го ускори.

    05:52 15.01.2026

  • 3 Според мен

    8 6 Отговор
    Ще ги бомбят със сигурност. Раша ще остане само с Китай и Северна Корея като съюзници

    05:54 15.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 дон Вито

    2 2 Отговор
    Да живее международното право!
    Войната е мир, а мирът - война.
    Капиши?

    06:21 15.01.2026

  • 8 Гражданин.

    6 4 Отговор
    Когато и да се удари Израел ще е късно.

    06:23 15.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хехе

    4 2 Отговор
    рижия май не знае, че хусите помогнаха на един от прехвалените самолетоносачи да се прибере на куц крак в обора.

    Коментиран от #11

    06:27 15.01.2026

  • 11 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "хехе":

    Хубо си приказваш за някакви Амер. Самолетоносачи с Куци крака,като явно имаш предвид няколкото изстреляни Ракети от ХУСИЯ към "Голямата лодка" с Амер. флаг по заповед на Иран....А да си чул напоследък нещо за Хусите без значение какво - просто за да си хаберлия дали изобщо още са живи и мърдат?

    Коментиран от #13

    06:38 15.01.2026

  • 12 555

    3 2 Отговор
    Горкия Путя, остана без приятели.
    Сега ще си играе само с Кимчо, но до кога?

    06:38 15.01.2026

  • 13 оня под коня

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    няма значение дали хусите са живи или мърдат факта си е факт камилари по сандали го направиха.

    06:43 15.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Путине, Путине...

    1 1 Отговор
    Пращай Соловьов и Захарова в Техеран, курабийки и кафе на площада да раздават, че там са пече Майдан.

    06:47 15.01.2026

  • 16 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "02.02.2026":

    Американците от Путин са учат за инвазия.

    06:48 15.01.2026

  • 17 Путинистче идиотче

    1 1 Отговор
    Путин да прати КУЗЯ в персийския залив, да спре САЩ...ако му стиска де.

    06:49 15.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания