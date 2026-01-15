Руският Следствен комитет повдигна обвинения срещу Кая Калас за разрушаването на паметници на съветски войници

Руският Следствен комитет повдигна задочно обвинения срещу Кая Калас, вицепрезидент на Европейската комисия и ръководител на дипломатическата служба на ЕС, Таймар Петеркоп, държавен секретар на естонската държавна канцелария, и Симонас Кайрис, министър на културата на Литва, за разрушаването на паметници на съветски войници.
Това обяви Александър Бастрикин, председател на Следствения комитет на Руската федерация, в интервю за ТАСС по случай 15-годишнината на ведомството.
„Виждаме как паметници на съветски войници се разрушават в Украйна, Литва, Латвия, Естония, Полша, Германия, България, Молдова, Чехия, Австрия, Швейцария и други страни. Освен това, приблизително половината от тези съветски мемориални обекти са били унищожени по решение на правителствени служители в тези страни, докато останалите са били повредени от русофоби и националисти. 255 чуждестранни граждани са обвинени задочно за тези престъпления. Сред тях са заместник-председателят на Европейската комисия Кая Калас, държавният секретар на държавната канцелария на Естония Таймар Петеркоп, министърът на културата на Литва Симонас Кайрис и други“, отбеляза Бастрикин. Общо руският Следствен комитет е образувал 164 наказателни дела за унищожаване на съветски паметници в чужбина.
Той подчерта, че властите на някои страни бързо забравят значими събития. „На фона на антируската реторика, преобладаваща на Запад, те се опитват да дискредитират страната ни, да пренапишат историята и да забравят ролята на победоносния съветски народ, освободил тези страни от фашизма“, каза Бастрикин. Той отбеляза, че Следственият комитет продължава да следи отблизо текущите събития, включително тези в чужбина, и да дава правна оценка на подобни престъпни деяния, които нарушават историческата памет и традиционните духовни и морални ценности на Русия.
През февруари 2024 г. Кая Калас, тогавашният министър-председател на Естония, и държавният секретар Таймар Петеркоп бяха обявени в списъка на руското Министерство на вътрешните работи за издирване за криминални престъпления.
"Следователите в зоната на бойните действия активно разкриват престъпления, извършени от неонацисткия режим, и помагат за установяване на ред в нови региони", заяви руският президент Владимир Путин в поздравителна телеграма до Следствения комитет по случай 15-годишнината на агенцията.
Съответната телеграма беше публикувана на уебсайта на Кремъл.
„Поздравявам ви с 15-годишнината от създаването на Следствения комитет на Руската федерация като независим федерален държавен орган. И, разбира се, специални думи на благодарност към следователите, работещи в зоната за специални военни операции: разкриват и документират престъпления, извършени от неонацисткия режим, помагат за установяване на ред и върховенство на закона в Донбас и Новорусия“, се казва в телеграмата.
Според президента, през годините Следственият комитет "се е превърнал в жизненоважен компонент на националната правоохранителна система". Путин отбеляза, че като поддържат и развиват най-добрите традиции на своите предшественици, служителите на агенцията твърдо защитават интересите на държавата, защитават правата и свободите на жителите на страната и дават значителен принос в борбата с тероризма, екстремизма и престъпността.
„Уверен съм, че ще продължите да изпълнявате професионалните си задължения с достойнство, да се справяте успешно с предизвикателствата, пред които е изправен Следственият комитет, и съвестно и вярно да служите на Родината и народа на Русия.“ „Пожелавам ви по-нататъшни значителни резултати и всичко най-хубаво“, заключи той.
Следственият комитет започна работа на 15 януари 2011 г. Неговите служители разследват наказателни дела, свързани с тежки и особено тежки престъпления срещу личността, обществената безопасност и ред, държавната власт, административния ред, правосъдието и икономиката.
5 Берлин, 1945 г., Капитулацията
Генерал Кайтел към маршал Жуков, сочейки към американските, британските и френските представители: И тези ли са победители?
05:58 15.01.2026
05:58 15.01.2026
12 Вашето мнение
До коментар #10 от "ХаХа":Има го документирано на лента, кайтел поглежда с погнуса рузвелт, чърчил и френския представител и казва "И тия ли ни победиха?" Настъпва гузно мълчание сред "победителите"

06:04 15.01.2026
06:04 15.01.2026
17 Кучето Лайка
06:06 15.01.2026
18 оня с коня
Коментиран от #48
06:07 15.01.2026
21 хихи
06:11 15.01.2026
23 хихи
До коментар #1 от "Вашето мнение":А Магарев, стар съветски агент ги чака на Мостана Дружбата с плакат "Добро Дошли Освободители" и ще докладва за всички..

06:12 15.01.2026
Коментиран от #28
06:12 15.01.2026
30 БРАВО
Коментиран от #33
06:19 15.01.2026
32 Констатация
До коментар #25 от "Руската пропаганда":В Европейският парламент няма представители на РФ.

06:20 15.01.2026
Коментиран от #34, #39
06:20 15.01.2026
38 историк
06:46 15.01.2026
39 Ако нямаше
До коментар #32 от "Констатация":Русия сега нямаше да има и твоята европа :)))

06:48 15.01.2026
Коментиран от #46
06:48 15.01.2026
40 Умнокрасив
Коментиран от #43
06:48 15.01.2026
41 Това не са
06:50 15.01.2026
43 Така е
До коментар #40 от "Умнокрасив":Особено ако я сравниш с Маша алкаша

06:52 15.01.2026
06:52 15.01.2026
44 минаващ
До коментар #37 от "оня с коня":коментар на не българин !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

06:53 15.01.2026
06:53 15.01.2026
45 оня с коня
Коментиран от #47
06:55 15.01.2026
46 Ха ха
До коментар #39 от "Ако нямаше":Имаше две Европа Западна просперираща и окупирана и превърната в конц.лагер Източна с див варварски сталински комунизъм.

06:56 15.01.2026
Коментиран от #49
06:56 15.01.2026
47 Започни
До коментар #45 от "оня с коня":Със себе си.Ти си кофтия ген

06:57 15.01.2026
06:57 15.01.2026
48 Относно
До коментар #18 от "оня с коня":Правото на съд- кой дава право на европа да съди президента на Русия или кой дава право на сащ да КРАДЕ президента на Венецуела и да го съди по законите на сащ и защо Русия да не съди някой за нещо което тя е изградила и подарила! Хайде напъни се и мисли!!! Другото е демилитаризация и денацификация плюс разоръжаване което беше обещано от комшиите и неспазено!!!

06:58 15.01.2026
Коментиран от #50, #52
06:58 15.01.2026
49 Ти от коя пишеш
До коментар #46 от "Ха ха":И де го видя туй в източната-или го прочете в някой американски роман за дивите лебеди

07:00 15.01.2026
Коментиран от #51
07:00 15.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 от маати
До коментар #49 от "Ти от коя пишеш":пишува

07:02 15.01.2026
07:02 15.01.2026
52 де фекирания
До коментар #48 от "Относно":вуниш!
07:03 15.01.2026