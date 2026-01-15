Руският Следствен комитет повдигна задочно обвинения срещу Кая Калас, вицепрезидент на Европейската комисия и ръководител на дипломатическата служба на ЕС, Таймар Петеркоп, държавен секретар на естонската държавна канцелария, и Симонас Кайрис, министър на културата на Литва, за разрушаването на паметници на съветски войници.

Това обяви Александър Бастрикин, председател на Следствения комитет на Руската федерация, в интервю за ТАСС по случай 15-годишнината на ведомството.

„Виждаме как паметници на съветски войници се разрушават в Украйна, Литва, Латвия, Естония, Полша, Германия, България, Молдова, Чехия, Австрия, Швейцария и други страни. Освен това, приблизително половината от тези съветски мемориални обекти са били унищожени по решение на правителствени служители в тези страни, докато останалите са били повредени от русофоби и националисти. 255 чуждестранни граждани са обвинени задочно за тези престъпления. Сред тях са заместник-председателят на Европейската комисия Кая Калас, държавният секретар на държавната канцелария на Естония Таймар Петеркоп, министърът на културата на Литва Симонас Кайрис и други“, отбеляза Бастрикин. Общо руският Следствен комитет е образувал 164 наказателни дела за унищожаване на съветски паметници в чужбина.

Той подчерта, че властите на някои страни бързо забравят значими събития. „На фона на антируската реторика, преобладаваща на Запад, те се опитват да дискредитират страната ни, да пренапишат историята и да забравят ролята на победоносния съветски народ, освободил тези страни от фашизма“, каза Бастрикин. Той отбеляза, че Следственият комитет продължава да следи отблизо текущите събития, включително тези в чужбина, и да дава правна оценка на подобни престъпни деяния, които нарушават историческата памет и традиционните духовни и морални ценности на Русия.

През февруари 2024 г. Кая Калас, тогавашният министър-председател на Естония, и държавният секретар Таймар Петеркоп бяха обявени в списъка на руското Министерство на вътрешните работи за издирване за криминални престъпления.

"Следователите в зоната на бойните действия активно разкриват престъпления, извършени от неонацисткия режим, и помагат за установяване на ред в нови региони", заяви руският президент Владимир Путин в поздравителна телеграма до Следствения комитет по случай 15-годишнината на агенцията.

Съответната телеграма беше публикувана на уебсайта на Кремъл.

„Поздравявам ви с 15-годишнината от създаването на Следствения комитет на Руската федерация като независим федерален държавен орган. И, разбира се, специални думи на благодарност към следователите, работещи в зоната за специални военни операции: разкриват и документират престъпления, извършени от неонацисткия режим, помагат за установяване на ред и върховенство на закона в Донбас и Новорусия“, се казва в телеграмата.

Според президента, през годините Следственият комитет "се е превърнал в жизненоважен компонент на националната правоохранителна система". Путин отбеляза, че като поддържат и развиват най-добрите традиции на своите предшественици, служителите на агенцията твърдо защитават интересите на държавата, защитават правата и свободите на жителите на страната и дават значителен принос в борбата с тероризма, екстремизма и престъпността.

„Уверен съм, че ще продължите да изпълнявате професионалните си задължения с достойнство, да се справяте успешно с предизвикателствата, пред които е изправен Следственият комитет, и съвестно и вярно да служите на Родината и народа на Русия.“ „Пожелавам ви по-нататъшни значителни резултати и всичко най-хубаво“, заключи той.

Следственият комитет започна работа на 15 януари 2011 г. Неговите служители разследват наказателни дела, свързани с тежки и особено тежки престъпления срещу личността, обществената безопасност и ред, държавната власт, административния ред, правосъдието и икономиката.