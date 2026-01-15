Новини
Руският Следствен комитет повдигна обвинения срещу Кая Калас за разрушаването на паметници на съветски войници

15 Януари, 2026 05:42, обновена 15 Януари, 2026 05:51 1 300 52

Путин поздрави ведомството за неговата 15-годишнина

Руският Следствен комитет повдигна обвинения срещу Кая Калас за разрушаването на паметници на съветски войници - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският Следствен комитет повдигна задочно обвинения срещу Кая Калас, вицепрезидент на Европейската комисия и ръководител на дипломатическата служба на ЕС, Таймар Петеркоп, държавен секретар на естонската държавна канцелария, и Симонас Кайрис, министър на културата на Литва, за разрушаването на паметници на съветски войници.

Това обяви Александър Бастрикин, председател на Следствения комитет на Руската федерация, в интервю за ТАСС по случай 15-годишнината на ведомството.

„Виждаме как паметници на съветски войници се разрушават в Украйна, Литва, Латвия, Естония, Полша, Германия, България, Молдова, Чехия, Австрия, Швейцария и други страни. Освен това, приблизително половината от тези съветски мемориални обекти са били унищожени по решение на правителствени служители в тези страни, докато останалите са били повредени от русофоби и националисти. 255 чуждестранни граждани са обвинени задочно за тези престъпления. Сред тях са заместник-председателят на Европейската комисия Кая Калас, държавният секретар на държавната канцелария на Естония Таймар Петеркоп, министърът на културата на Литва Симонас Кайрис и други“, отбеляза Бастрикин. Общо руският Следствен комитет е образувал 164 наказателни дела за унищожаване на съветски паметници в чужбина.

Той подчерта, че властите на някои страни бързо забравят значими събития. „На фона на антируската реторика, преобладаваща на Запад, те се опитват да дискредитират страната ни, да пренапишат историята и да забравят ролята на победоносния съветски народ, освободил тези страни от фашизма“, каза Бастрикин. Той отбеляза, че Следственият комитет продължава да следи отблизо текущите събития, включително тези в чужбина, и да дава правна оценка на подобни престъпни деяния, които нарушават историческата памет и традиционните духовни и морални ценности на Русия.

През февруари 2024 г. Кая Калас, тогавашният министър-председател на Естония, и държавният секретар Таймар Петеркоп бяха обявени в списъка на руското Министерство на вътрешните работи за издирване за криминални престъпления.

"Следователите в зоната на бойните действия активно разкриват престъпления, извършени от неонацисткия режим, и помагат за установяване на ред в нови региони", заяви руският президент Владимир Путин в поздравителна телеграма до Следствения комитет по случай 15-годишнината на агенцията.

Съответната телеграма беше публикувана на уебсайта на Кремъл.

„Поздравявам ви с 15-годишнината от създаването на Следствения комитет на Руската федерация като независим федерален държавен орган. И, разбира се, специални думи на благодарност към следователите, работещи в зоната за специални военни операции: разкриват и документират престъпления, извършени от неонацисткия режим, помагат за установяване на ред и върховенство на закона в Донбас и Новорусия“, се казва в телеграмата.

Според президента, през годините Следственият комитет "се е превърнал в жизненоважен компонент на националната правоохранителна система". Путин отбеляза, че като поддържат и развиват най-добрите традиции на своите предшественици, служителите на агенцията твърдо защитават интересите на държавата, защитават правата и свободите на жителите на страната и дават значителен принос в борбата с тероризма, екстремизма и престъпността.

„Уверен съм, че ще продължите да изпълнявате професионалните си задължения с достойнство, да се справяте успешно с предизвикателствата, пред които е изправен Следственият комитет, и съвестно и вярно да служите на Родината и народа на Русия.“ „Пожелавам ви по-нататъшни значителни резултати и всичко най-хубаво“, заключи той.

Следственият комитет започна работа на 15 януари 2011 г. Неговите служители разследват наказателни дела, свързани с тежки и особено тежки престъпления срещу личността, обществената безопасност и ред, държавната власт, административния ред, правосъдието и икономиката.


Русия
  • 5 Берлин, 1945 г., Капитулацията

    22 25 Отговор
    Маршал Жуков към маршал Рокосовски: Ние ги освободихме от фашизма, но те никога няма да ни го простят.

    Генерал Кайтел към маршал Жуков, сочейки към американските, британските и френските представители: И тези ли са победители?

    Коментиран от #10

    05:58 15.01.2026

  • 12 Вашето мнение

    12 7 Отговор

    До коментар #10 от "ХаХа":

    Има го документирано на лента, кайтел поглежда с погнуса рузвелт, чърчил и френския представител и казва "И тия ли ни победиха?" Настъпва гузно мълчание сред "победителите"

    06:04 15.01.2026

  • 17 Кучето Лайка

    9 5 Отговор
    Тази може и да е дребна риба, обаче след случая с Мадуро, всички евролидери трябва да внимават. Също и така наречения "международен" съд в Хага, където не правят разлика между СФРЮ и СССР.

    06:06 15.01.2026

  • 18 оня с коня

    9 13 Отговор
    Русия МНОГОКРАТНО е заявявала че не се меси във вътрешните дела на Други държави.В действителност обаче се оказва че тя освен че навлезе с Войски в съседна Украйна за да я Анексира,се опитва и АКТИВНО на Правораздава/наказва/ Държавни служители ?

    Коментиран от #48

    06:07 15.01.2026

  • 21 хихи

    7 4 Отговор
    Защитата пледира невменяемост....

    06:11 15.01.2026

  • 23 хихи

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    А Магарев, стар съветски агент ги чака на Мостана Дружбата с плакат "Добро Дошли Освободители" и ще докладва за всички..

    Коментиран от #28

    06:12 15.01.2026

  • 30 БРАВО

    13 5 Отговор
    ТОВА СА ПРЕСТЪПНИЦИ КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪДЕНИ. НАШИТЕ ДЕДИ СА ПЛАЩАЛИ ЗА ТЕЗИ ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ КОИТО СЕГА НЯКАКВИ ОЛИГОФРЕНИ С ЛЕКА РЪКА РУШАТ. ТО ТАКИВА ХОРА НИЩО НЕ СА ПОСТРОИЛИ ПРЕЗ ЖИВОТА СИ. ТЕ УМЕЯТ САМО ДА РУШАТ. ИСТОРИЯТА НИТО СЕ ПРОМЕНЯ НИТО СЕ РУШИ ЗА ДОБРО ИЛИ ЗЛО!!!

    Коментиран от #33

    06:19 15.01.2026

  • 32 Констатация

    4 7 Отговор

    До коментар #25 от "Руската пропаганда":

    В Европейският парламент няма представители на РФ.

    Коментиран от #34, #39

    06:20 15.01.2026

  • 38 историк

    5 1 Отговор
    А мъжът на Калас е бизнемен на руска територия и тя е това което е с парите на РУСИЯ !!!!!чОВЕК С ТЪНКИ С ТЪНКИ УСНИ И БЛЕДНО ЛИЦЕ НЕ ПОДЛЕЖИ НА ВЫСПИТАНИЕ !!! Това си е от рахдането и !!! кили тя просто камък

    06:46 15.01.2026

  • 39 Ако нямаше

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Констатация":

    Русия сега нямаше да има и твоята европа :)))

    Коментиран от #46

    06:48 15.01.2026

  • 40 Умнокрасив

    1 4 Отговор
    Изключително, нежно, красиво, морално, човечно и свръх умно създание е господжа Кая!

    Коментиран от #43

    06:48 15.01.2026

  • 41 Това не са

    2 1 Отговор
    Паметници на освободители, а на окупатори.Истината винаги побеждава.Альоша още стърчи над Тракия, какво чакаме да се бута.

    06:50 15.01.2026

  • 43 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Умнокрасив":

    Особено ако я сравниш с Маша алкаша

    06:52 15.01.2026

  • 44 минаващ

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "оня с коня":

    коментар на не българин !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    06:53 15.01.2026

  • 45 оня с коня

    1 1 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo Гpъмнеее AEЦ-а и унищожи тoяКoфтиГЕH български!

    Коментиран от #47

    06:55 15.01.2026

  • 46 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ако нямаше":

    Имаше две Европа Западна просперираща и окупирана и превърната в конц.лагер Източна с див варварски сталински комунизъм.

    Коментиран от #49

    06:56 15.01.2026

  • 47 Започни

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "оня с коня":

    Със себе си.Ти си кофтия ген

    06:57 15.01.2026

  • 48 Относно

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Правото на съд- кой дава право на европа да съди президента на Русия или кой дава право на сащ да КРАДЕ президента на Венецуела и да го съди по законите на сащ и защо Русия да не съди някой за нещо което тя е изградила и подарила! Хайде напъни се и мисли!!! Другото е демилитаризация и денацификация плюс разоръжаване което беше обещано от комшиите и неспазено!!!

    Коментиран от #50, #52

    06:58 15.01.2026

  • 49 Ти от коя пишеш

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ха ха":

    И де го видя туй в източната-или го прочете в някой американски роман за дивите лебеди

    Коментиран от #51

    07:00 15.01.2026

  • 51 от маати

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ти от коя пишеш":

    пишува

    07:02 15.01.2026

  • 52 де фекирания

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Относно":

    вуниш!

    07:03 15.01.2026

