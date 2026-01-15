Кабинетът в Париж оцеля след два вота на недоверие заради търговското споразумението със страните от Меркосур

Френското правителство оцеля след два вота на недоверие, внесени от крайните опозиционни партии заради търговското споразумението със страните от Меркосур.

Националното събрание на Франция отхвърли и двата вота на недоверие срещу правителството на Себастиан Льокорню, внесени от крайнолявата партия "Непокорна Франция" и крайнодесния "Национален сбор".

И двете поискаха санкция срещу правителството заради търговското споразумение с южноамериканския блок Меркосур, но резултатът е далеч под нужните 288 депутатски гласа.

Въпреки единодушието на френската политическа класа срещу споразумението, социалистите и дясната партия "Републиканците" сметнаха за неуместно да подкрепят вота, след като самият президент Еманюел Макрон каза "не" на Меркосур.

Пред депутатите премиерът Льокорню потвърди, че Франция твърдо се противопоставя на това споразумение и нарече вота на недоверие "вътрешен саботаж" във времето на големи международни неуредици.

"Нашите земеделци са забравените в тези тъмни сделки", отбеляза след вота лидерът на крайната десница Жордан Бардела. Социалистите поискаха от правителството да използва всички правни механизми, за да блокира Меркосур на европейско ниво.