В Румъния: Губим 500 милиона евро заради нелегалния пазар на цигари, голяма част от тях идват от България

От гледна точка на произхода на продуктите, първият източник за черния пазар в Румъния остава България с над 30 процента

През 2025 г. Румъния е загубила над 500 милиона евро фискални приходи заради нелегалния пазар на цигари, съобщава телевизия Диджи 24, като отбелязва, че България е била основният източник на този тип продукти през изминалата година, предаде БТА.

Черният пазар на цигарите е нараснал през ноември 2025 г. с 3 процентни пункта, достигайки 12,6 процента от общото потребление, в сравнение с 9,6 процента през септември, сочат данните от проучване на компанията "Новъл Рисърч". Това е най-високото ниво, регистрирано за последните шест години, отбелязва телевизията.

Средното ниво на незаконната търговия с цигари през 2025 г. възлиза на 10,6 процента в сравнение с 9 процента през 2024 г., като това е най-големият годишен растеж от 2014 г. насам, показва проучването.

"През ноември се отчита увеличение на законната търговия в почти цялата страна. Най-значителното увеличение с над 10 процентни пункта е установено в западната част, която е най-силно засегнатата от черния пазар с дял от 20,8 процента", коментира генералният директор на "Новъл Рисърч" Мариан Марку, цитиран от Аджерпрес.

Той добави, че в Букурещ и съседния окръг Илфов този дял е 14,6 процента, а увеличението е с над 8 процентни пункта.

"От гледна точка на произхода на продуктите, първият източник за черния пазар в Румъния остава България с над 30 процента, макар да бележи спад с 5,1 процентни пункта. Делът на продуктите, идващи от Република Молдова, е нараснал с 5,4 процентни пункта до 23,8 процента", посочи Марку.

Той добави, че за цялата 2025 г. средният годишен дял на продуктите, идващи от България, възлиза на 31,4 процента, отчитайки растеж от 10,1 проценти пункта спрямо 2024 г., а за продуктите от Молдова този дял е 17,3 процента, отчитайки спад с 3,7 процентни пункта.


Румъния
  • 1 МОЖЕТЕ И ДА ГИ ОТВЛЕЧЕТЕ

    12 1 Отговор
    Елате арестувайте Боко и Шиши. Те са производителите. Ем ще ни направите голяма услуга.

    07:55 14.01.2026

  • 2 къде има ?

    2 0 Отговор
    искам да си купя

    07:55 14.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ха-ха 😝

    5 0 Отговор
    Все за нещо и ние да сме първи ...

    Коментиран от #9

    07:58 14.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сзо

    0 1 Отговор
    Румъния губи, ни ние печелим.

    Коментиран от #12

    08:01 14.01.2026

  • 7 бандит методиев борисов-яшаров

    5 1 Отговор
    честит банго васил на влашките мамалигари от мен

    08:02 14.01.2026

  • 8 Боко

    2 0 Отговор
    Само 12 години управлявам, ама като ти излезе един път име и....

    08:03 14.01.2026

  • 9 СЗО

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "ха-ха 😝":

    Не е за първи път. Помним че:
    1. Бяхме първи по автокрадци в Европа
    2. Българския АК-47 беше по добър от оригиналния руски(може и още да е така)
    3. България беше първа в Европа, и втора в света (след Китай)по производство на нелегални CD-та.
    4. Магистрала Хемус-най дълго строената магистрала.

    08:06 14.01.2026

  • 10 Росен Желязков

    2 1 Отговор
    Няма корупция при нас, няма инфлация, няма бедност. Тук е раят на земята. Доходите ни са над средноевропейските, даже над немските, благодарение на еврото. Това е пропаганда на румънски копейки, залагам си хотела, че това е така.

    08:13 14.01.2026

  • 11 Дедо

    1 0 Отговор
    Ами нормално . Тук полицаите като сгащят контрабандистите на цигари докато товарят камионите, полицейския им шеф им нарежда да се изтеглят по заповед на Пеевски и Борисов, като също така предупреждава контрабандистите да изчезват.

    08:16 14.01.2026

  • 12 До №6 СЗО

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сзо":

    Ние = на :
    Тиквун и Намагнитения пИчелят нали това имаш предвид ?

    08:17 14.01.2026

