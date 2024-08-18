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Ален Делон почина на 88 години

18 Август, 2024 09:46 3 443 68

Ален Делон почина на 88 години

  • ален делон-
  • почина

Делон не беше в добро здраве през последните години

Ален Делон почина на 88 години - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Френската филмова звезда Ален Делон почина на 88 години.

Актьорът беше звезда от златната ера на френското кино, известен със своята твърда персона на екрана в хитове, включително „Самурай“ и „Борсалино“.

„Той почина мирно в дома си в Души, заобиколен от трите си деца и семейството си," се казва в изявление, разпространено до агенция AFP, добавяйки, че семейството е поискало поверителност.

Делон не беше в добро здраве през последните години, пише bbc.com.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жалко

    125 3 Отговор
    Замина си още един невероятен мъж и артист !!!

    09:49 18.08.2024

  • 2 Респект

    108 2 Отговор
    Велик артист , незабравими роли.

    09:49 18.08.2024

  • 3 цербер

    93 2 Отговор
    Сбогом , маестро! Почивай в мир!

    09:50 18.08.2024

  • 4 Киноман

    92 1 Отговор
    Велик! Мир на душата му!

    09:50 18.08.2024

  • 5 Не, че нещо, ама...

    51 2 Отговор
    Аа, все пак сте будни. Един по един си отиват...Поклон!

    09:51 18.08.2024

  • 6 Пич

    81 3 Отговор
    Мир на душата му ! Замина си най великият екранен любовник ! Милиони жени да въздишали по него.

    09:52 18.08.2024

  • 7 Пешо

    68 0 Отговор
    Делон,Белмондо,Чарлз Бронсън-Велики!!!

    09:55 18.08.2024

  • 8 А50

    60 1 Отговор
    Светла му памет и лек път

    09:56 18.08.2024

  • 9 Гошо

    55 2 Отговор
    ВЕЛИКАН! ПОКЛОН!

    09:57 18.08.2024

  • 10 Очевидец храбър

    61 2 Отговор
    Сбогом великане, нещо от всички нас си тръгна завинаги !!!

    09:57 18.08.2024

  • 11 лекуващ лекар

    78 15 Отговор
    Беше мъжкар, като Белмондо и Жан Габен, а тая пуста шарена Олимпиада го довърши. Не можа да преживее тоя джендърски позор за Франция. И каза: “ Ще си отида от този свят, без да ми е мъчно за него“!!! Този свят става все по-лесен за напускане. Толкова е отвратителен, че не съжаляваш пред мисълта че трябва да го напуснеш…

    Коментиран от #63

    09:58 18.08.2024

  • 12 Факт

    41 1 Отговор
    Черното Лале!

    09:59 18.08.2024

  • 13 Злобното Джуджи

    11 35 Отговор
    Горкия...така и не дочака Победата 😁

    Коментиран от #22, #31, #37, #43, #53

    10:00 18.08.2024

  • 14 az #СВО

    36 3 Отговор
    Изпълни се желанието му!

    Непрекъснато заявяваше, че иска да си отиде...

    10:00 18.08.2024

  • 15 Лили

    34 4 Отговор
    Идеал за голяма част от нежния пол.Бог да го прости

    10:00 18.08.2024

  • 16 Легенда!

    16 30 Отговор
    По-добре някой комунист да беше си отишъл.

    Коментиран от #45

    10:00 18.08.2024

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 гопсън

    29 0 Отговор
    Светла му памет и лек път! Делон,Белмондо,Чарлз Бронсън-Велики!!!

    10:05 18.08.2024

  • 19 В.В.П.

    32 1 Отговор
    Tоя тип е истинския французин..Почивай в мир ,батка !!.И котката е хишник

    10:05 18.08.2024

  • 20 В.В.П.

    21 9 Отговор
    Пидерасткаа Франция ,убива ..

    10:07 18.08.2024

  • 21 Иван

    47 3 Отговор
    Една епоха си отиде ..хубавото европейско кино ...Холивуд с техните паяци ,батмани,извънземни и други боклуци убиха хубавото кино

    10:07 18.08.2024

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мир на душата му!

    49 1 Отговор
    Господ му дал и талант, и красота, и характер! Един от най-великите актьори за всички времена!

    10:08 18.08.2024

  • 25 В.В.П.

    39 5 Отговор
    Като бях дете ,отидохме със стария ,на кино. ЗОРРО .МНОГО ЯКО БЕШЕ .ДНЕС ФРАНЦИЯ НЯМА КИНО, НЯМА ИЗКУСТВО..САМО ПУДЕРАСЛЪК

    Коментиран от #67

    10:11 18.08.2024

  • 26 българин 777

    23 1 Отговор
    Зоро ще е жив вечно - поклон

    10:12 18.08.2024

  • 27 Историк

    27 3 Отговор
    Вчера гледах Черното лале по телевизията, а днес тази новина.....Мир на душата му!

    10:13 18.08.2024

  • 28 Мда

    27 1 Отговор
    Сложете снимка от годините, когато беше на върхът. Всички искат да ги запомнят млади, силни и красиви, а той бе символ.

    10:13 18.08.2024

  • 29 Европейското кино умря

    15 3 Отговор
    отдавна.
    Гледайте "семейни войни" по телевизията!

    10:14 18.08.2024

  • 30 В.В.П.

    5 3 Отговор
    Стана ми мъчно ..Ще си сипя една малка водка ..Сега ставам .В Оренбург.почвва Азия ..

    10:15 18.08.2024

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Злобното Джуджи

    3 16 Отговор
    Като ме попитат за френски филм и артист моментално де сещам за Транспортер и Джейсън Стейтън.
    Понякога франсетата правят наистина добри филми 😁

    Коментиран от #40, #42

    10:16 18.08.2024

  • 33 В.В.П.

    22 1 Отговор
    Във Франция останаха само хомо сейсиалисти ,и негря .

    10:18 18.08.2024

  • 34 хххххххххххх

    5 12 Отговор
    Като знаем какви чаровници са били на младини – млади, красиви, талантливи... и после се превърнат в едни спаружени старчета с помътнели очи.... Все си мисля, че трябва да ги запомним такива, каквито са били – легенди като Жерар Филип, като Апостол Карамитев. Другото е тъжно.

    Коментиран от #38

    10:19 18.08.2024

  • 35 Делон

    12 1 Отговор
    Белмондо, Жан Габен....класиците на френското кино....

    10:22 18.08.2024

  • 36 В.В.П.

    9 1 Отговор
    Борсалино ,и самураят,си винаги при нас ..

    10:22 18.08.2024

  • 37 Булгар Ганьо не може

    17 0 Отговор

    До коментар #13 от "Злобното Джуджи":

    да не си покаже проstотията.

    Коментиран от #41

    10:23 18.08.2024

  • 38 Тези, които остават вечно

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "хххххххххххх":

    Млади и красиви, нямат предимството да остаряват !
    Ти, кое предпочиташ?

    10:23 18.08.2024

  • 39 Факт

    6 2 Отговор
    Жан Габен Белмондо Делон Макрон велики мъжкари.

    Коментиран от #55, #62

    10:24 18.08.2024

  • 40 Чудно е как въобще се сещаш

    13 0 Отговор

    До коментар #32 от "Злобното Джуджи":

    за нещо , с тая куха kратуна на раменете.

    10:24 18.08.2024

  • 41 Демократ

    3 13 Отговор

    До коментар #37 от "Булгар Ганьо не може":

    Прав е.Русия донесе неимоверни страдания на България. Особено през прехода.На чрактика целият преход бяхме ограбени от руските лакеи

    Коментиран от #60

    10:25 18.08.2024

  • 42 12340

    14 1 Отговор

    До коментар #32 от "Злобното Джуджи":

    СтейтъМ, шашкънино!
    А мирясай, не драскай по некролога!

    Коментиран от #46

    10:26 18.08.2024

  • 43 Българин

    15 1 Отговор

    До коментар #13 от "Злобното Джуджи":

    Личи си, че си злобно reйчe!🤭🤭🤑

    10:26 18.08.2024

  • 44 Той беше

    10 0 Отговор
    Най-Големият... отиде си една епоха... да почива в мир !

    10:28 18.08.2024

  • 45 А най-добре

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Легенда!":

    някой укрохазарски ционист!

    10:28 18.08.2024

  • 46 Тва нема мирясване

    7 2 Отговор

    До коментар #42 от "12340":

    Безполезно, малоумно но много енергично.

    10:28 18.08.2024

  • 47 БеГемот

    0 3 Отговор
    И лъвовете и плъховете умират по един и същи грозен начин....

    10:29 18.08.2024

  • 48 Краси

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Злобното Джуджи":

    Отврат си.

    10:30 18.08.2024

  • 49 Град Козлодуй

    9 0 Отговор
    Бог да го Прости МИР на Душата му

    10:31 18.08.2024

  • 50 Винкело

    8 1 Отговор
    Някога, в гимназията, всички гаджета пърхаха около един съученик само защото се казваше Ален. Смятай!

    10:33 18.08.2024

  • 51 Гордън Шамуей 😥😥😥

    12 1 Отговор
    Отиде си една епоха в киното.. Мъж..мачо...икона...Човек!!!

    10:33 18.08.2024

  • 52 🍋🍊🇧🇬

    12 0 Отговор
    ⭐️Голям пич беше Ален Делон.⭐️

    “Роко и Неговите Братя” , “Самураят” ,
    плеяда артисти от златните години на киното не е м/у живите.
    Жан - Пол Белмондо, “Професионалистът”

    Супер⭐️STARS на Френското Кино от Златните Години на Френското и Европейско Кино.

    Киното остава.

    10:36 18.08.2024

  • 53 Военкор

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Злобното Джуджи":

    Дано ти дочакаш "победата". Сигурно ще си изгризеш ноктите от яд.

    10:36 18.08.2024

  • 54 шекер

    11 0 Отговор
    Имало едно време Франция, където мъжете харесвали жените и те им отговаряли със взаимност. Делон беше символ на онази Франция.

    10:37 18.08.2024

  • 55 Опаааа

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Факт":

    Последния не е мъж!

    10:37 18.08.2024

  • 56 Павел пенев

    11 0 Отговор
    Чудесен актьор. Вчера по ирония на съдбата по нашата тв бяха пуснали филма Черното лале в който Ален Делон играе главната роля и където с успех осмива зараждащата се френска буржоазия след революцията.

    10:37 18.08.2024

  • 57 Артист

    9 0 Отговор
    Поклон!

    10:38 18.08.2024

  • 58 Владимир

    9 0 Отговор
    Той беше не само голям артист, той беше Голям ЧОВЕК. Поклон.

    10:39 18.08.2024

  • 59 Бог да го прости

    10 0 Отговор
    Един по един ни напускат неповторимите емблеми на европейското кино,най вече френското и италианското,чиито филми гледахме със затаен дъх,и бяхме щастливи да се сдобием със заветните билетчета за прожекция!
    Да му е лек и светъл пътя!

    10:39 18.08.2024

  • 60 Ти си джендърократ

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Демократ":

    По-точно от еврейски лакеи!

    10:40 18.08.2024

  • 61 Киноман 😭😭😭

    8 0 Отговор
    Отиде си последният ВЕЛИКАН на френското и световно кино. Отиде си безвъзвратно една епоха, но останаха след тях филмите им..Фернандел...Бурвил... Жан Габен...Лино Вентура... Луи дьо Фюнес.. Белмондо.. сега и Ален..Останаха спомените за прекрасните летни нощи с тях и нашата младост. СВЕТЪЛ ПЪТ ,МАЕСТРО... ЦЕЛИЯТ СВЯТ СКЪРБИ ..И ТЕ ОБИЧА

    10:42 18.08.2024

  • 62 Кощунство

    8 0 Отговор

    До коментар #39 от "Факт":

    Е да слагаш името на тази карикатура Макрон до тези на Габен,Белмондо и Делон!Вероятно е майтап или такива са вкусовете ти!

    10:43 18.08.2024

  • 63 „Колега„

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "лекуващ лекар":

    Та той не знае НА КОЙ свет е бил
    Вие с олимпиадата ГО занимавате
    Вж.ако вие още ви „тормози ”
    Оранжевата брада,май

    Коментиран от #66

    10:44 18.08.2024

  • 64 ДОКТОР ФРОЙДАШКИ

    0 1 Отговор
    ТУК ПВОЕЧЕТО СА НАБОРИ
    НА „СИНИЯ БАЛОН”,МАЙ....

    10:49 18.08.2024

  • 65 Голата истина

    0 1 Отговор
    Почвайте да нищите наследството на човека

    10:51 18.08.2024

  • 66 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "„Колега„":

    А теб още те възбужда синият джендър с оранжевата брада

    10:53 18.08.2024

  • 67 Денис

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "В.В.П.":

    Ей мижитурки не се правете на големи мъже !!

    10:56 18.08.2024

  • 68 Пешо

    1 0 Отговор
    Жалко, беше мъжкар и невероятен артист

    10:57 18.08.2024