Френската филмова звезда Ален Делон почина на 88 години.
Актьорът беше звезда от златната ера на френското кино, известен със своята твърда персона на екрана в хитове, включително „Самурай“ и „Борсалино“.
„Той почина мирно в дома си в Души, заобиколен от трите си деца и семейството си," се казва в изявление, разпространено до агенция AFP, добавяйки, че семейството е поискало поверителност.
Делон не беше в добро здраве през последните години, пише bbc.com.
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Оценка 4.3 от 21 гласа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жалко
09:49 18.08.2024
2 Респект
09:49 18.08.2024
3 цербер
09:50 18.08.2024
4 Киноман
09:50 18.08.2024
5 Не, че нещо, ама...
09:51 18.08.2024
6 Пич
09:52 18.08.2024
7 Пешо
09:55 18.08.2024
8 А50
09:56 18.08.2024
9 Гошо
09:57 18.08.2024
10 Очевидец храбър
09:57 18.08.2024
11 лекуващ лекар
Коментиран от #63
09:58 18.08.2024
12 Факт
09:59 18.08.2024
13 Злобното Джуджи
Коментиран от #22, #31, #37, #43, #53
10:00 18.08.2024
14 az #СВО
Непрекъснато заявяваше, че иска да си отиде...
10:00 18.08.2024
15 Лили
10:00 18.08.2024
16 Легенда!
Коментиран от #45
10:00 18.08.2024
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 гопсън
10:05 18.08.2024
19 В.В.П.
10:05 18.08.2024
20 В.В.П.
10:07 18.08.2024
21 Иван
10:07 18.08.2024
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мир на душата му!
10:08 18.08.2024
25 В.В.П.
Коментиран от #67
10:11 18.08.2024
26 българин 777
10:12 18.08.2024
27 Историк
10:13 18.08.2024
28 Мда
10:13 18.08.2024
29 Европейското кино умря
Гледайте "семейни войни" по телевизията!
10:14 18.08.2024
30 В.В.П.
10:15 18.08.2024
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Злобното Джуджи
Понякога франсетата правят наистина добри филми 😁
Коментиран от #40, #42
10:16 18.08.2024
33 В.В.П.
10:18 18.08.2024
34 хххххххххххх
Коментиран от #38
10:19 18.08.2024
35 Делон
10:22 18.08.2024
36 В.В.П.
10:22 18.08.2024
37 Булгар Ганьо не може
До коментар #13 от "Злобното Джуджи":да не си покаже проstотията.
Коментиран от #41
10:23 18.08.2024
38 Тези, които остават вечно
До коментар #34 от "хххххххххххх":Млади и красиви, нямат предимството да остаряват !
Ти, кое предпочиташ?
10:23 18.08.2024
39 Факт
Коментиран от #55, #62
10:24 18.08.2024
40 Чудно е как въобще се сещаш
До коментар #32 от "Злобното Джуджи":за нещо , с тая куха kратуна на раменете.
10:24 18.08.2024
41 Демократ
До коментар #37 от "Булгар Ганьо не може":Прав е.Русия донесе неимоверни страдания на България. Особено през прехода.На чрактика целият преход бяхме ограбени от руските лакеи
Коментиран от #60
10:25 18.08.2024
42 12340
До коментар #32 от "Злобното Джуджи":СтейтъМ, шашкънино!
А мирясай, не драскай по некролога!
Коментиран от #46
10:26 18.08.2024
43 Българин
До коментар #13 от "Злобното Джуджи":Личи си, че си злобно reйчe!🤭🤭🤑
10:26 18.08.2024
44 Той беше
10:28 18.08.2024
45 А най-добре
До коментар #16 от "Легенда!":някой укрохазарски ционист!
10:28 18.08.2024
46 Тва нема мирясване
До коментар #42 от "12340":Безполезно, малоумно но много енергично.
10:28 18.08.2024
47 БеГемот
10:29 18.08.2024
48 Краси
До коментар #17 от "Злобното Джуджи":Отврат си.
10:30 18.08.2024
49 Град Козлодуй
10:31 18.08.2024
50 Винкело
10:33 18.08.2024
51 Гордън Шамуей 😥😥😥
10:33 18.08.2024
52 🍋🍊🇧🇬
“Роко и Неговите Братя” , “Самураят” ,
плеяда артисти от златните години на киното не е м/у живите.
Жан - Пол Белмондо, “Професионалистът”
Супер⭐️STARS на Френското Кино от Златните Години на Френското и Европейско Кино.
Киното остава.
10:36 18.08.2024
53 Военкор
До коментар #13 от "Злобното Джуджи":Дано ти дочакаш "победата". Сигурно ще си изгризеш ноктите от яд.
10:36 18.08.2024
54 шекер
10:37 18.08.2024
55 Опаааа
До коментар #39 от "Факт":Последния не е мъж!
10:37 18.08.2024
56 Павел пенев
10:37 18.08.2024
57 Артист
10:38 18.08.2024
58 Владимир
10:39 18.08.2024
59 Бог да го прости
Да му е лек и светъл пътя!
10:39 18.08.2024
60 Ти си джендърократ
До коментар #41 от "Демократ":По-точно от еврейски лакеи!
10:40 18.08.2024
61 Киноман 😭😭😭
10:42 18.08.2024
62 Кощунство
До коментар #39 от "Факт":Е да слагаш името на тази карикатура Макрон до тези на Габен,Белмондо и Делон!Вероятно е майтап или такива са вкусовете ти!
10:43 18.08.2024
63 „Колега„
До коментар #11 от "лекуващ лекар":Та той не знае НА КОЙ свет е бил
Вие с олимпиадата ГО занимавате
Вж.ако вие още ви „тормози ”
Оранжевата брада,май
Коментиран от #66
10:44 18.08.2024
64 ДОКТОР ФРОЙДАШКИ
НА „СИНИЯ БАЛОН”,МАЙ....
10:49 18.08.2024
65 Голата истина
10:51 18.08.2024
66 Ивелин Михайлов
До коментар #63 от "„Колега„":А теб още те възбужда синият джендър с оранжевата брада
10:53 18.08.2024
67 Денис
До коментар #25 от "В.В.П.":Ей мижитурки не се правете на големи мъже !!
10:56 18.08.2024
68 Пешо
10:57 18.08.2024