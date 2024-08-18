Ален Делон почина на 88 години

Гамизов: Разиграва ни Пеевски за дребните пари, за да не погледнем в милиардите на Василев, да не питаме за Турски Поток

Родната ми #bulgaria е в шок от последните няколко дни, които съвсем ясно ни визуализираха (това означава да ти показват картинки все едно страдаш от ...