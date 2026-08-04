ЕЦБ: Фондовете за рисков капитал в САЩ разполагат с шест пъти повече средства за инвестиране от ЕС

Значителна разлика във възможностите за осигуряване на рисков капитал за бизнеса в Европейския съюз и САЩ отчита Европейската централна банка (ЕЦБ) в публикация на сайта си, предаде БТА.

Базираните в САЩ фондове за рисков капитал са по-многобройни и по-големи, отколкото в ЕС. Докато общият размер на американските фондове за рисков капитал възлиза на приблизително 930 млрд. евро, то в ЕС размерът им е около 150 млрд. евро. Това означава, че в САЩ фондовете за рисков капитал разполагат с около шест пъти повече средства, които да инвестират, отколкото европейските си конкуренти, посочват от ЕЦБ.

Въпреки това предизвикателството пред европейския рисков капитал надхвърля общия мащаб на средствата, допълват от банката.

В сравнение със САЩ пазарът на рисков капитал в ЕС е по-слабо подготвен да финансира фирми в по-късните етапи на растежа им, когато нуждите от финансиране нарастват значително. Разликата със Съединените щати се увеличава в кръговете на финансиране с рисков капитал на по-късни етапи, които изискват по-големи суми. Това създава пречка за финансирането на фирми с висок потенциал за растеж и значителни инвестиционни нужди, предупреждава централната банка на еврозоната.

Важен фактор, обуславящ по-малкия размер на фондовете за рисков капитал в ЕС, е съставът на тяхната инвеститорска база. Фондовете за рисков капитал в САЩ се ползват от по-голямо участие на пенсионни фондове, отчасти защото различията в пенсионните системи и регулаторните реформи са им позволили да имат по-активна роля като инвеститори.

Тези американски фондове могат да осигурят значително финансиране, гъвкавост и толерантност към риска, като отговарят на нуждите на нововъзникващи, бързоразвиващи се и иновативни фирми с най-голям потенциал за разрастване и производителност.

В Европа това се компенсира частично от по-голямото участие на държавни субекти, включително Европейския инвестиционен фонд и инвеститори, подкрепяни от държавата.

Недостигът на инвеститори от ЕС, способни да осигурят финансиране за разрастване на бизнеса, подтиква фирмите да търсят финансиране от чужбина. Чуждестранните инвеститори често осигуряват допълнителното финансиране, от което се нуждаят разрастващите се фирми в ЕС, докато чуждестранните придобивания и първични публични предлагания остават преобладаващи начини за излизане от инвестицията в Европа, пише още в анализа.

Някои малки, но силно развити пазари на рисков капитал в Европа, като например този в Естония, остават силно доминирани от американски инвеститори. Успешните стартиращи предприятия на тези пазари често се насочват към глобална експанзия още в ранния етап на развитие.

Макар чуждестранният рисков капитал да може да донесе редица ползи, той може също така да крие рискове за европейския производствен капацитет. Международно диверсифицираната инвеститорска база може да осигури капитал, експертен опит, мрежи и достъп до световните пазари. В същото време обаче силната зависимост от инвеститори извън ЕС, особено в по-късните етапи от развитието на фирмите, може да създаде стратегически уязвимости, предупреждават от централната банка.

Според заключенията на ЕЦБ, дори когато притежават същите нива на иновационен капацитет и зрялост като своите американски колеги, по-големите и бързо растящи фирми в ЕС не успяват да си осигурят финансиране чрез рисков капитал.

Макар софтуерът и ИТ услугите да привличат най-голям дял от финансирането с рисков капитал и от двете страни на Атлантическия океан, ЕС отделя относително повече средства за сектори като автомобилостроене и капиталови стоки.

Делът на рисковия капитал, насочен към сектора за развитие на софтуер и ИТ услуги, е в застой в ЕС от 2020 г., за разлика от САЩ, където е нараснал, което вероятно допринася за разликата в производителността на европейските и американските компании.

По-развит и интегриран пазар за рисков капитал би могъл да помогне на Европейския съюз да финансира иновативни фирми, да подкрепи растежа на производителността и да задържи по-голяма част от стойността, генерирана от европейската иновационна екосистема, заключават експертите на ЕЦБ.