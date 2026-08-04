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ЕЦБ: Фондовете за рисков капитал в САЩ разполагат с шест пъти повече средства за инвестиране от ЕС

ЕЦБ: Фондовете за рисков капитал в САЩ разполагат с шест пъти повече средства за инвестиране от ЕС

4 Август, 2026 18:51 565 10

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В сравнение със САЩ пазарът на рисков капитал в ЕС е по-слабо подготвен да финансира фирми в по-късните етапи на растежа им, когато нуждите от финансиране нарастват значително

ЕЦБ: Фондовете за рисков капитал в САЩ разполагат с шест пъти повече средства за инвестиране от ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Значителна разлика във възможностите за осигуряване на рисков капитал за бизнеса в Европейския съюз и САЩ отчита Европейската централна банка (ЕЦБ) в публикация на сайта си, предаде БТА.

Базираните в САЩ фондове за рисков капитал са по-многобройни и по-големи, отколкото в ЕС. Докато общият размер на американските фондове за рисков капитал възлиза на приблизително 930 млрд. евро, то в ЕС размерът им е около 150 млрд. евро. Това означава, че в САЩ фондовете за рисков капитал разполагат с около шест пъти повече средства, които да инвестират, отколкото европейските си конкуренти, посочват от ЕЦБ.

Въпреки това предизвикателството пред европейския рисков капитал надхвърля общия мащаб на средствата, допълват от банката.

В сравнение със САЩ пазарът на рисков капитал в ЕС е по-слабо подготвен да финансира фирми в по-късните етапи на растежа им, когато нуждите от финансиране нарастват значително. Разликата със Съединените щати се увеличава в кръговете на финансиране с рисков капитал на по-късни етапи, които изискват по-големи суми. Това създава пречка за финансирането на фирми с висок потенциал за растеж и значителни инвестиционни нужди, предупреждава централната банка на еврозоната.

Важен фактор, обуславящ по-малкия размер на фондовете за рисков капитал в ЕС, е съставът на тяхната инвеститорска база. Фондовете за рисков капитал в САЩ се ползват от по-голямо участие на пенсионни фондове, отчасти защото различията в пенсионните системи и регулаторните реформи са им позволили да имат по-активна роля като инвеститори.

Тези американски фондове могат да осигурят значително финансиране, гъвкавост и толерантност към риска, като отговарят на нуждите на нововъзникващи, бързоразвиващи се и иновативни фирми с най-голям потенциал за разрастване и производителност.

В Европа това се компенсира частично от по-голямото участие на държавни субекти, включително Европейския инвестиционен фонд и инвеститори, подкрепяни от държавата.

Недостигът на инвеститори от ЕС, способни да осигурят финансиране за разрастване на бизнеса, подтиква фирмите да търсят финансиране от чужбина. Чуждестранните инвеститори често осигуряват допълнителното финансиране, от което се нуждаят разрастващите се фирми в ЕС, докато чуждестранните придобивания и първични публични предлагания остават преобладаващи начини за излизане от инвестицията в Европа, пише още в анализа.

Някои малки, но силно развити пазари на рисков капитал в Европа, като например този в Естония, остават силно доминирани от американски инвеститори. Успешните стартиращи предприятия на тези пазари често се насочват към глобална експанзия още в ранния етап на развитие.

Макар чуждестранният рисков капитал да може да донесе редица ползи, той може също така да крие рискове за европейския производствен капацитет. Международно диверсифицираната инвеститорска база може да осигури капитал, експертен опит, мрежи и достъп до световните пазари. В същото време обаче силната зависимост от инвеститори извън ЕС, особено в по-късните етапи от развитието на фирмите, може да създаде стратегически уязвимости, предупреждават от централната банка.

Според заключенията на ЕЦБ, дори когато притежават същите нива на иновационен капацитет и зрялост като своите американски колеги, по-големите и бързо растящи фирми в ЕС не успяват да си осигурят финансиране чрез рисков капитал.

Макар софтуерът и ИТ услугите да привличат най-голям дял от финансирането с рисков капитал и от двете страни на Атлантическия океан, ЕС отделя относително повече средства за сектори като автомобилостроене и капиталови стоки.

Делът на рисковия капитал, насочен към сектора за развитие на софтуер и ИТ услуги, е в застой в ЕС от 2020 г., за разлика от САЩ, където е нараснал, което вероятно допринася за разликата в производителността на европейските и американските компании.

По-развит и интегриран пазар за рисков капитал би могъл да помогне на Европейския съюз да финансира иновативни фирми, да подкрепи растежа на производителността и да задържи по-голяма част от стойността, генерирана от европейската иновационна екосистема, заключават експертите на ЕЦБ.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И МОГАТ ДА СИ НАПЕЧАТАТ

    4 0 Отговор
    Още десет пъти по толкова.

    18:54 04.08.2026

  • 2 Розовото пони зеля

    4 0 Отговор
    Пазара в ЕС режима за нищо не е подготвен както виждаме, единствено да разтвори буз.. и да го поеме, кики в момента изкупува ЕС на ишляме без пари, но това си е нормално когато си беден задлъжнял и фалирал.

    Коментиран от #3

    18:58 04.08.2026

  • 3 Ела

    0 7 Отговор

    До коментар #2 от "Розовото пони зеля":

    В Ротердам да видиш пристанище 200 км пълно с роботи и кораби. Да видиш търговия пък после говори . Европа върти пари колкото Китай а е с двойно по малко население. Европа е адски богата ама вие нищо не виждате от старото богатство . Европа все още притежава активите на половината свят останали от колониите им.

    Коментиран от #6, #7, #8, #9, #10

    19:11 04.08.2026

  • 4 Долу ЕС

    4 0 Отговор
    разполагат по две причини, 80 пр от всвки напечатан долар до 3 месеца стига до борсата, и второ имат много колонии за смукане, като най голямата е ес! продадохте им ф1 сега футбола, всички акумулаторни фабрики, солари, веи, рехнилогични компании са листнати в сащ. Скапания ес им го позволи!

    19:15 04.08.2026

  • 5 Зеления

    3 0 Отговор
    До номер 3. Да виждаш Ротердам/Европа по-долу? Беше преди 20+ години когато бяхме сила. Ако искаш и по-големина в км. и контейнери ще ти дам и пак ще си изненадан. 4ри Китай и един път Сингапур в първата петица.

    Според общ брутен тонаж (в милиони тона)
    Нингбо-Чжушан (Китай) – над 1,2 милиарда тона годишно. То е №1 по общ тонаж в света, тъй като обработва огромни количества суровини (желязна руда, въглища, суров нефт) освен контейнери.
    Шанхай (Китай) – 736 млн. тона.
    Циндао (Китай) – 630 млн. тона.
    Гуанджоу (Китай) – 629 млн. тона.
    Сингапур – 626 млн. тона.

    19:36 04.08.2026

  • 6 Розовото пони зеля

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ела":

    И в Ротердам и Амстердам и Хамбург съм виждал пристанищата пълни с кораби, обаче тея кораби са на чужди държави и частници, а не на европа, и въртенето на пари ама само да минават през теб, виждаме че не е опция когато икономиката ти затъва и фалира, то от пълни пристанища с китайски стоки европа файда няма, то затова най големите доскоро икономики на ЕС Германия, Италия, Франция са затънали до уши в заеми, свърши отдавна тая с колониите и активите, дойде момента на заемите обедняването и изтрезвяването, та не ми обяснявай колко е богата европа без да имаш никви знания по въпроса освен пристанището в Ротердам, то самата европа казва, че е в рецесия то ти обяснява колко била богата.

    19:38 04.08.2026

  • 7 хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ела":

    Те в самата статия му обясняват колко са бедни, то ти вика ела да видиш пристанището в Ротердам, ми те китайците го купиха пристанището ве, кво да му гледам на китайското пристанище в Ротердам.

    19:43 04.08.2026

  • 8 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ела":

    Я кажи само на богатата Германия колко и р външния дълг и към кого бре ,този лъскав запад много богат бил ама на джендъри вече

    19:45 04.08.2026

  • 9 хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ела":

    Те в самата статия му обясняват колко са бедни, то ти вика ела да видиш пристанището в Ротердам, ми те китайците го купиха пристанището ве, кво да му гледам на китайското пристанище в Ротердам, че и роботите в пристанището китайски хахахахаха, глей дан те оберат до де се наслаждаваш на китайското пристанище в Ротердам, че е само тъмни не европейски елементи там.

    19:47 04.08.2026

  • 10 можеше сам да провериш

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ела":

    Най-големите длъжници в еврозоната (в милиарди евро) 1. Франция: 3 345 млрд. € - три трилиона и 345 милиарда. 2. Италия: 3 131 млрд. € - три трилиона и 131 милиарда. 3. Германия: 2 554 млрд. € - два трилиона и 554 милиарда. 4. Испания: 1 667 млрд. € - един трилион и 667 милиарда. 5. Белгия: 670 млрд. € 6. Нидерландия: 493 млрд. € 7. Гърция: 366 млрд. € 8. Австрия: 308 млрд. € 9. Португалия: 294 млрд. € 10. Финландия: 245 млрд. € Сега тези дългове ще ги плащаме и ние. Това е една от причините да ни набутат в еврозоната.

    19:48 04.08.2026

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