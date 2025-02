Тръмп: Винаги съм бил в добри отношения с Путин, той не иска повече мъртви войници

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял по телефона с руския президент Владимир Путин, за да се опита да преговаря за прекратяване на войната в Украйна, съобщава американският президент в интервю за The New York Post на борда на Air Force One, предаде ФАКТИ.



"По-добре да не казвам“, отговаря Тръмп на въпроса колко пъти са разговаряли двамата лидери.



Но той вярва, че Путин "се интересува" от смъртта на войниците на бойното поле.



"Той иска да види как хората спират да умират", заявява Тръмп.



"Всички тези мъртви хора. Млади, млади, красиви хора. Те са като вашите деца, два милиона от тях - и то без никаква причина".



Тригодишната война "никога нямаше да се случи", ако ти беше президент през 2022 г.", повтаря думите на Путин Тръмп.



"Винаги съм имал добри отношения с Путин“, подчертава американският президент, за "разлика от предшественика си".



"Байдън беше срам за нашата нация. Пълен срам", заявява Тръмп.



Той допълва, че има конкретен план за прекратяване на войната.



"Надявам се да е бърз. Всеки ден умират хора. Тази война в Украйна е толкова лоша. Искам да сложим край на това проклето нещо".



Обръщайки се към съветника по националната сигурност Майк Уолц, който се присъединява към него в кабинета му на борда на Air Force One, президентът заявява "Нека да започнем тези срещи. Те искат да се срещнат. Всеки ден умират хора. Убиват се млади и красиви войници. Млади мъже като моите синове. И от двете страни. Навсякъде по бойното поле".





Още новини от Украйна