Руският президент Владимир Путин се сблъсква със сериозни проблеми както на фронта в Украйна, така и на международната сцена. Неговото обещание "да го направи отново“ – да изпрати армията на запад и да постигне победа, подобна на съветската, засега се изпълнява само частично, пише европейскта редакция на Politico, цитирана от Фокус.
Днес войната в Украйна продължава вече 1418 дни, надхвърляйки продължителността на отбраната на Москва от нацистите по време на Втората световна война. Русия е превзела само част от територията, загубите сред руснаците достигат приблизително 1,1 милиона, а украинските удари са оставили 600 000 души без електричество в граничния район на Белгород.
Международната мрежа от съюзници, която Путин е изграждал в продължение на две десетилетия, се разпада. Кремъл претърпя поражение в Близкия изток след падането на режима на Башар Асад в Сирия през 2024 г., а в Южна Америка САЩ превзеха Николас Мадуро. Москва също не успя да отблъсне завземането на петролен танкер под руски флаг.
Изданието пише още: "Още по-лошото е, че въпреки че Москва е затънала в Украйна, глобалната мрежа от съюзници, която Путин изграждаше в продължение на две десетилетия, изглежда се разпада, подложена на изпитание от неочаквано войнствения президент на САЩ Доналд Тръмп“.
"Цяла една епоха приключва“, написа провоенният блогър Максим Калашников, обобщавайки критиката към руското ръководство.
Самият Путин все още не е коментирал събитията нито във Венецуела, нито в Иран. Президентът е верен на навика си да изпраща подчинените си да говорят за лошите новини.
Въпреки пораженията, Кремъл се стреми да покаже собствената си мощ. Миналата седмица над Украйна беше изстреляна хиперзвукова ракета "Орешник“. Според бившия дипломат Борис Бондарев, Русия ще продължи да демонстрира доминация дори и в трудни условия:
"Дори и Русия да е слаба, Кремъл ще се стреми да покаже, че е силен“.
Русия никога не е имала истински съюзници във Венецуела и Иран, а помощта, която оказва, често е само пропаганда. Иран и Венецуела не разглеждат Москва като защитник в случай на критични кризи, както се случи със Сирия, посочва изданието в заключение.
