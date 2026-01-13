Новини
Проектът на Путин се разпада! Планът на Кремъл за велика сила е изправен пред края на една ера
  Тема: Украйна

Проектът на Путин се разпада! Планът на Кремъл за велика сила е изправен пред края на една ера

13 Януари, 2026 20:45

Президентът на Руската федерация е верен на навика да изпраща подчинените си да говорят за лошите новини

Проектът на Путин се разпада! Планът на Кремъл за велика сила е изправен пред края на една ера - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Руският президент Владимир Путин се сблъсква със сериозни проблеми както на фронта в Украйна, така и на международната сцена. Неговото обещание "да го направи отново“ – да изпрати армията на запад и да постигне победа, подобна на съветската, засега се изпълнява само частично, пише европейскта редакция на Politico, цитирана от Фокус.

Днес войната в Украйна продължава вече 1418 дни, надхвърляйки продължителността на отбраната на Москва от нацистите по време на Втората световна война. Русия е превзела само част от територията, загубите сред руснаците достигат приблизително 1,1 милиона, а украинските удари са оставили 600 000 души без електричество в граничния район на Белгород.

Международната мрежа от съюзници, която Путин е изграждал в продължение на две десетилетия, се разпада. Кремъл претърпя поражение в Близкия изток след падането на режима на Башар Асад в Сирия през 2024 г., а в Южна Америка САЩ превзеха Николас Мадуро. Москва също не успя да отблъсне завземането на петролен танкер под руски флаг.

Изданието пише още: "Още по-лошото е, че въпреки че Москва е затънала в Украйна, глобалната мрежа от съюзници, която Путин изграждаше в продължение на две десетилетия, изглежда се разпада, подложена на изпитание от неочаквано войнствения президент на САЩ Доналд Тръмп“.

"Цяла една епоха приключва“, написа провоенният блогър Максим Калашников, обобщавайки критиката към руското ръководство.

Самият Путин все още не е коментирал събитията нито във Венецуела, нито в Иран. Президентът е верен на навика си да изпраща подчинените си да говорят за лошите новини.

Въпреки пораженията, Кремъл се стреми да покаже собствената си мощ. Миналата седмица над Украйна беше изстреляна хиперзвукова ракета "Орешник“. Според бившия дипломат Борис Бондарев, Русия ще продължи да демонстрира доминация дори и в трудни условия:

"Дори и Русия да е слаба, Кремъл ще се стреми да покаже, че е силен“.

Русия никога не е имала истински съюзници във Венецуела и Иран, а помощта, която оказва, често е само пропаганда. Иран и Венецуела не разглеждат Москва като защитник в случай на критични кризи, както се случи със Сирия, посочва изданието в заключение.

Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 44 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бесен - Язовец

    24 12 Отговор
    Спортед Политико ЦРУто публикува

    20:46 13.01.2026

  • 2 Пропагандата срещу Русия

    29 19 Отговор
    колкото става по глупава, толкова показва отчаянието и края на фашизма!

    Коментиран от #6, #28, #50

    20:48 13.01.2026

  • 3 Реалист

    25 17 Отговор
    НАТО са велики начело с ФАЩ загубиха Украйна. Руснаците спечелиха срещу НАТО и още 30 фашистки колонии като Канада, Япония...

    20:48 13.01.2026

  • 4 Механик

    26 12 Отговор
    "Проектът на Путин се разпада", а малко по-долу има заглавие "Солидни сътресения в Киев! Върховната рада блокира ключови назначения в правителството на Зеленски"
    Да ви имам логиката, начиййййй!

    Коментиран от #34

    20:48 13.01.2026

  • 5 Бийк

    13 19 Отговор
    А стига бе, ако четем зелените коментари тук с многото плюсчета,ще останем с впечатление че всичко върви по мед и масло за путинката

    Коментиран от #20

    20:48 13.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Напротив !

    20 15 Отговор
    Върви си екстра ! Европа се самоубива , САЩ е в ръцете на Калигула , в Енгланд черните ръководят! Кремъл става все по силен !

    Коментиран от #45

    20:49 13.01.2026

  • 8 ох горките розови понита

    11 12 Отговор
    хахаха много сте смеши като контранастъплените на наркомански хахаха! поне ни забавлявате с глупостта си …

    Коментиран от #51

    20:49 13.01.2026

  • 9 ТАСС

    10 16 Отговор
    Аре копеи започвайте да пеете, че това е фалшива новина

    Коментиран от #12

    20:49 13.01.2026

  • 10 Красимир Петров

    14 8 Отговор
    Тръмп ще удари чалмите от Иран и никой няма да им помогне.Бункерният пл,ъх ще се изкаже след това. .

    Коментиран от #15

    20:50 13.01.2026

  • 11 Ягуар

    12 10 Отговор
    Американската демокрация е да крадеш чужди природни ресурси.

    20:50 13.01.2026

  • 12 Механик

    11 11 Отговор

    До коментар #9 от "ТАСС":

    Ами тая новина "Солидни сътресения в Киев! Върховната рада блокира ключови назначения в правителството на Зеленски"? И тя ли е фалшива?

    Коментиран от #26, #55

    20:50 13.01.2026

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    14 9 Отговор
    КРЪВОЛОКА ПУТЛЕР СИ ОТИВА ...................... ФАКТ !

    Коментиран от #42

    20:50 13.01.2026

  • 14 ...

    12 7 Отговор
    Русия и проектът на Путин се разпадат!

    Коментиран от #18

    20:50 13.01.2026

  • 15 Адрес 4000

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "Красимир Петров":

    Ще се изкаже толкова колкото се изказа за Мaдуркото

    20:51 13.01.2026

  • 16 БОЛШЕВИК

    9 10 Отговор
    Съветският съюз може отново да се възроди и създаде още по-голям съюз със страни като България, Румъния и други тоя път!

    Коментиран от #40

    20:51 13.01.2026

  • 17 az СВО Победа 80

    7 3 Отговор
    Киев атакува трети танкер в Черно море, този път американски на Chevron.

    20:51 13.01.2026

  • 18 Механик

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "...":

    "Солидни сътресения в Киев! Върховната рада блокира ключови назначения в правителството на Зеленски"

    20:52 13.01.2026

  • 19 Реалист

    7 3 Отговор
    След 18 години в Афганистан американските псета на Сорос избягаха позорно

    20:52 13.01.2026

  • 20 ох горкия жал ми е за теб

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бийк":

    ти обаче си мислиш че русия гиби нали? украйна напредва и сигурно утре ще е в москва ? каде ви намират така глупавички

    20:52 13.01.2026

  • 21 Кръвожадният веган

    7 1 Отговор
    Защо толкова истерично вият в такъв случай колегите вегани с розави сънища ?!

    20:53 13.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хахаха хахаха

    6 2 Отговор
    Сорооооските подлооооги как величаят американските крадци на полезни изкопаеми

    20:53 13.01.2026

  • 24 Да бе

    4 2 Отговор
    Бля, бля. Русия удари яко украйна с орешника и сега следва вой на розовките от политико.

    20:53 13.01.2026

  • 25 Гошо

    2 1 Отговор
    Аве тик едни стинки ми артисаха, по къв кУрс ши ми ги обърнити

    20:53 13.01.2026

  • 26 ТАСС

    4 5 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    боли ма у я за украйна, но да си бг копей това е най долната низост

    20:54 13.01.2026

  • 27 Истината

    3 5 Отговор
    Преди изборите в САЩ, Путин многократно е казвал, че предпочита Байдън да спечели. Русия от глобална сила се превърна в регионална.

    20:54 13.01.2026

  • 28 Въх

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пропагандата срещу Русия":

    Че то по голям пропагандатор срещу Русия от самият кръволок има ли. За 1418 дни армията на един инстински диктатор първо отстъпи до Ленинград, Москва и Сталинград а после завзе Берлин, Прага и Виена. А кръволока и неговата сбирщина какво постигнаха ..... вчера украйнците окачиха знамето си на освободената администрация на Купянск , а той е само на 40 км от границата

    Коментиран от #37, #63

    20:54 13.01.2026

  • 29 !!!?

    4 1 Отговор
    "Многополюсният модел" на Путлер няма шанс пред "AMERICA FIRST" на Тръмп !!!?

    20:55 13.01.2026

  • 30 Тити

    3 4 Отговор
    Рашистката кочина ще се разпадне това естествен процес.

    20:55 13.01.2026

  • 31 Русия

    7 4 Отговор
    Русия ми пада в очите, въпреки че ги подкрепях. Такъв срам с тая Украйна.

    Пуtaka за 25 години не можа да направи дори един Майкрософт.
    Въжделения Газпром тъне в мизерия, а имаха розови сънища за капитализация 1 трилион.

    20:55 13.01.2026

  • 32 ДрайвингПлежър

    3 3 Отговор
    Първото което е - Сталин е воювал срещу германци.
    Русия в момента опитва да предлазва риското население докато воюва с нацисти, които се крият зад него!

    Второ - ако Русия е с 1,1 милиона жертви - украинските трябва да ги умножим поне Х2

    Трето - Русия все още не изпитва затруднения да финансира операциите си, докато наблюдаваме пълния крах на ЕС да мобилизира някакви значителни средства - а военна техника вече само каквото успеят да купят от американците

    Четвърто - режима в Киев все повече се пропуква и започва да става еднакво неудобен за всички, докато Русия запази голяма част от влиянието си!

    Коментиран от #35, #75

    20:55 13.01.2026

  • 33 Копейки се за$$треляйте се!

    2 4 Отговор
    Масово!

    20:55 13.01.2026

  • 34 Лао Дзъ

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Брато, в Киев нищо не се разпада - така работи демокрацията...

    20:56 13.01.2026

  • 35 Руската пропаганда

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "ДрайвингПлежър":

    Винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #39

    20:56 13.01.2026

  • 36 Поредната доза пропаганда

    3 4 Отговор
    от безпомощните западнали, които ги подритват във всяка една точка на света. Брутния вътрешен продукт на Русия расте с всяка изминала година, оръжията им стават все по-търсени, които направиха цялото ОТАН за смях, рублата е стабилна спрямо долара с тонове санкции, над 80 процента от света подкрепя Русия и мрази неиство западните пирати крадци.

    20:56 13.01.2026

  • 37 А колко дена трябва

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Въх":

    Какво казват в пропагандата за глупаци?

    Коментиран от #49

    20:56 13.01.2026

  • 38 Бесен - Язовец

    3 5 Отговор
    В Иран трепят Сорос.соидни гниди и в България скоро това ще се случи

    20:57 13.01.2026

  • 39 Така е

    3 6 Отговор

    До коментар #35 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #66

    20:57 13.01.2026

  • 40 М да

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "БОЛШЕВИК":

    Може, даже путин може да полети лично яхнал метла

    20:57 13.01.2026

  • 41 Спецназ

    5 4 Отговор
    АКО Русия ПР.ДНЕ, Европа се НАС.РА!

    Абе, Баце- Пи.ки немате ли да играете с тях,
    а дърпате Мечока за опашката!

    Де да ги знаеш и тия не ги слуша много главата,
    да не стане едно МЯУ със фойерверки в Лондон Париж и Берлин!

    СТИГА, БЕ!

    20:57 13.01.2026

  • 42 ФЕЙК

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Ти си най-личния коментатор във Факги ..........ФАКТ!!!!!!!!!!!!!

    20:58 13.01.2026

  • 43 Бжежински

    2 2 Отговор
    никога не ми е бил симпатичен, но сега прозрях колко е бил прав, като е предвидил, че новият световен ред ще се гради срещу Русия, за сметка на Русия и върху костите на Русия!
    И това е правилно! Тази азиатска държава в сегашното си състояние не може да допринесе с нищо за просперитета и развитието на човешката цивилизация!

    20:58 13.01.2026

  • 44 Поредните лъжи

    5 0 Отговор
    Вижте си инфлацията

    20:58 13.01.2026

  • 45 Русия се разпада, както СССР!

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Напротив !":

    Путин разпродава златния резерв и въведе купони! Колкото да активизира хибридната война на троловете си

    Коментиран от #54, #56

    20:59 13.01.2026

  • 46 путя се е скрил вече 1 месец

    4 3 Отговор
    Психото бай Дончо го унижава публично без нито една Американска жертва и 2 милиона рашистки

    20:59 13.01.2026

  • 47 604

    3 0 Отговор
    ква армия на запад...най-много някой лешник..

    20:59 13.01.2026

  • 48 Гост

    4 3 Отговор
    Руснаците са пратили ядрен сунмарин в Карибско море до Венецуела да си пазят инвестиции на петрол във Венецуела. Сороси вие сте аут от Венецуела.

    Коментиран от #52

    21:00 13.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 не могат да мислят вибрацията е

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "ох горките розови понита":

    на макс всички розави са фенове на китайски вибриращи пингвини

    Коментиран от #60

    21:01 13.01.2026

  • 52 О...

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Гост":

    Ма тя избяга тая лодка бе, като видя какво става с танкера и взе че избяга

    Коментиран от #71

    21:02 13.01.2026

  • 53 Ква сила са блатните монголья

    2 0 Отговор
    И Фюрера пеДо-9963фил Ху ЙЛО ?!?!

    21:02 13.01.2026

  • 54 Сигурно

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Русия се разпада, както СССР!":

    Ти се случва кълвачи много често да ти атакуват кратуната ?! Нормално , само ти не си разбрал че скандала е с Федералния резерв на САЩ !!!

    21:02 13.01.2026

  • 55 Охаа Меанико

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Рак ще фанеш с тая Украйна.Дишай спокойно и дълбоко.

    21:02 13.01.2026

  • 56 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Русия се разпада, както СССР!":

    винаги се цели в глупака!

    21:02 13.01.2026

  • 57 Данко Пиратина

    0 0 Отговор
    Па Джорджа вика отивам да давам на Путин! Макрон вика и аз съм се навил! Страмър вика няма ред тука! Мерц се кефи аз съм пръв! Урсула се заканва всички да накаже и да се дореди поне два пъти, един за нея и един за ЕС!

    21:02 13.01.2026

  • 58 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    винаги има за цел глупака!

    21:03 13.01.2026

  • 59 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    1 3 Отговор
    НАКРАЯ нато($ащ) И €$ се РАЗПАДАТ, А politico НАСТЪПВА МОТИКУ! :))

    21:03 13.01.2026

  • 60 Една мисъл не ми дава мира

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "не могат да мислят вибрацията е":

    Защо ссмо за вибриращи пингвини и мъжка любов говорят?!

    21:04 13.01.2026

  • 61 Това е факт

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "М да":

    Само глупак може да показва упадъка на запада, опрял до него за лъжи и пропаганда срещу Русия!

    21:04 13.01.2026

  • 62 Фори

    0 0 Отговор
    Имат ли бомби и пиене друго не им трябва , за да се чувстват велика сила и велика държава. А имат и от двете. Значи нищо друго не им трябва!

    21:04 13.01.2026

  • 63 Павел Николаев

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Въх":

    Чел съм какви ли не ... абе недоумици (меко написано), но ти надмина всички :) Само да те светна, че това знаме дето са го накичили го направиха с дрон. Вече няма знаме там спокойно ;) Отивай да ревеш и да пишеш глупости по автомобилните форуми.

    21:05 13.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 не може да бъде

    0 1 Отговор
    Щом проектът на Путин се разпада значи противниците му трябва да се радват и да продължават в този дух -само че защо не виждам никаква радост и нещо още по-сериозно -вече има много силни гласове че трябва сериозна промяна!? И ще кажа моята хипотеза защо е така -.Русия може да излезе отслабена в много отношения след края на войната но не толкова че да не се чува думата и не толкова че това да има голяма значение за ценноста и като държава!?След завършването на войната -вероятно до края на тази година -и Китай и САЩ ще имат нужда от Русия за много неща!?И Путин със сигурност няма да пропусне този момент за да поправи положението!?А какво да кажем за ЕС -кой ще уважава лидерите му след войната ..каква ценност ще представлява ЕС и за САЩ и за Китай освен като пазар за стоките им !?Ето това е въпросът на бъдещето -на който отговор трябва да дадат европейските лидери -ако могат разбира се ..засега няма никакъв намек че са в състояние да дадат отговор!?...Някой ще каже -а Украйна ...предлагам да изчакаме до м.май и тогава да говорим!?Ако дотогава се случат неща които да покажат че Украйна ще се запази в този си вид /меко казано /-значи това което съм казал по-горе е грешно!?

    21:05 13.01.2026

  • 66 Руската пропаганда

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Така е":

    Винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #70

    21:05 13.01.2026

  • 67 Факти

    2 1 Отговор
    Русия е бита карта. Тя вече е китайска губерния. Големият проблем е САЩ. Тия стават все по-нагли. Трябва да гледаме как да се отървем от тях. Сделката с Меркосур е много добър ход. Предстои такава и с Асеан. С Китай също се изглаждат нещата.

    21:05 13.01.2026

  • 68 Хихи

    1 0 Отговор
    Политико... УНИАН...

    21:06 13.01.2026

  • 69 Не мозе да

    0 0 Отговор
    баде

    21:06 13.01.2026

  • 70 Така е

    0 3 Отговор

    До коментар #66 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    21:07 13.01.2026

  • 71 Бесен - Язовец

    0 3 Отговор

    До коментар #52 от "О...":

    Иранския флот сега кат блокира суецкия канал ше видят у ЕС и ФАЩ как е да се придвижвш с каруци

    Коментиран от #76

    21:07 13.01.2026

  • 72 az СВО Победа 80

    1 3 Отговор
    Руснаците започнаха щурмът на Белицкое, вратата към Доброполе от юг.

    Коментиран от #80, #82

    21:07 13.01.2026

  • 73 КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ

    2 0 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂 ☝️

    21:08 13.01.2026

  • 74 Либералите се....

    0 2 Отговор
    Какви са тези поредни глупости? Кой ви пише статиите? :D Някой фанатизиран неолиберален гном ли?

    21:08 13.01.2026

  • 75 Неее

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "ДрайвингПлежър":

    Не си прав, не са по две а по двеста, оркте са убили 220 милиона украинци. Унищожили са 100 000 украински танка и са свалили 10 украйнски самолета. Надявам се сега червивата ни душичка да намери покой

    Коментиран от #79

    21:08 13.01.2026

  • 76 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Бесен - Язовец":

    Иранският флот няма да го направи, защото ще последва съдбата на руския.

    Коментиран от #77

    21:09 13.01.2026

  • 77 И после базите на САЩ аут

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Факти":

    Предният път от само една изреваха и поискаха примирие!

    21:11 13.01.2026

  • 78 Военкор

    1 1 Отговор
    За 1418 дни Зеленски и Путин успяха да убият стотици хиляди руснаци...

    Коментиран от #86

    21:12 13.01.2026

  • 79 Абе по 200 не са

    0 1 Отговор

    До коментар #75 от "Неее":

    Ама съотношението е зловещо.

    21:12 13.01.2026

  • 80 Бухал,

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "az СВО Победа 80":

    Значи другата седмица орките ще щурмуват Лисабон викаш,освен ако не се отбият към Марсилия..😂😂😂

    Коментиран от #81

    21:12 13.01.2026

  • 81 Това го викат в пропагандата за глупаци

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Бухал,":

    Там хората се забавляват, но глупака се информира!

    21:13 13.01.2026

  • 82 Руската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "az СВО Победа 80":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #84

    21:14 13.01.2026

  • 83 Дрън дрън та пляс

    2 0 Отговор
    Като почнат такива ЛайнаКатоПолитико да пишат, означава че покрайна е изгубила още земя.

    21:14 13.01.2026

  • 84 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    21:14 13.01.2026

  • 85 естествено

    0 0 Отговор
    Напоследък все повече си личи. След като тролетариата не се крие и открито псува на ляво и на дясно останалите даже от най-високо ниво, значи нещата не са хич розови. Дори Захарова вече не си мери приказките. Значи този мач е свирен.

    21:15 13.01.2026

  • 86 Еееееее

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Военкор":

    Милионите покрайнци къде са?

    21:16 13.01.2026

